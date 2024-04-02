«Когда отыграл 200 минут, не пропуская, подумал, что со мной не так и почему везет». Белорусский нежданчик из СКА

Вратарь-рекордсмен из СКА – о конкуренции и своей сухой серии.

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Павел Мойсевич родился в агрогородке Щомыслице рядом с Минском. Его с детства привлекала игра вратарей, хотя в хоккей он пришел только в 11 лет. Голкипер прошел через школу минской «Юности», а в 2022 году перешел из Высшей лиги Беларуси в систему «Сочи».

Но там не задержался: в ноябре игрок стал частью обмена со СКА. В сезоне-2022/23 Павел провел всего четыре матча в ВХЛ и девять – в МХЛ, но следующий чемпионат вышел для него прорывным. Новый тренерский штаб «СКА-Невы» поверил в Мойсевича, дал ему регулярную практику, а благодаря уверенной игре белорусский вратарь получил шанс в первой команде и оправдал его, не пропуская ни одной шайбы 242 минуты подряд с дебюта в КХЛ. Сухая серия помогла Павлу завоевать доверие и закрепиться в команде, а уже 1 марта 2024 года он сыграл в плей-офф, сменив Никиту Серебрякова в первом матче серии против «Торпедо».

В интервью официальному сайту МХЛ Павел Мойсевич рассказал об игре в КХЛ, белорусских хоккеистах, личной статистике и молодых талантах среди вратарей.

«Не думал, что в 19 лет буду выступать перед 20 тысчами болельщиков, это просто «вау»

– 1 марта вы дебютировали в плей-офф КХЛ. Какие были эмоции?

– Было очень неожиданно и волнительно, даже по сравнению с моим дебютом в КХЛ. Многие называют игру в плей-офф другим видом спорта, потому что там все серьезнее и быстрее, любой соперник становится опаснее. В матчах на вылет все команды играют увереннее, каждый хоккеист старается выложиться на максимум. Хорошо, что пацаны подбодрили, я вошел в игру и надежно действовал.

– В том же матче в момент приема шайбы у вас сломалась клюшка.

– Меня подстраховал защитник – и все закончилось хорошо. Степа Фальковский практически сразу привез мне новую клюшку.

– 18 февраля в матче против «Торпедо» вас заменили после трех пропущенных шайб. В плей-офф хотели взять реванш за неудачу?

– Выходя на лед, я действительно думал об этом, но получилось так, как получилось. Мы уступили в той игре, однако выиграли в серии – это самое главное.

– Вы как-то готовили себя к плей-офф?

– Да, готовил себя морально и психологически. В плей-офф волнительнее даже просто быть вторым вратарем. Понимал, что передо мной стоит Никита Серебряков – один из лучших вратарей КХЛ. Но все равно настраивался на то, что мне могут сказать выйти на лед.

– Какую атмосферу создают переполненные трибуны «СКА-Арены»?

– Эмоции зашкаливали! Это не передать словами… Не думал, что в 19 лет буду выступать перед 20 тысячами болельщиков, это просто ВАУ!

– Второй матч серии с «Торпедо» закончился только на 94-й минуте. Провести на льду такое количество времени – испытание для вратаря?

– Здесь не позавидуешь Никите Серебрякову. Я устал просто стоять пять периодов, а он играл. Представляю, как он устал… В КХЛ заметно тяжелее отыграть весь матч по сравнению с ВХЛ или МХЛ. Здесь выше скорости, поэтому и вратарю нужно быстрее передвигаться. Я работаю над физикой, и если будет шанс сыграть несколько овертаймов в КХЛ – надеюсь, справлюсь (улыбается).

– Иван Кульбаков – одна из причин того, что серия с «Торпедо» была такой упорной. Считаете его лучшим белорусским вратарем на данный момент?

– Я считаю сильными всех белорусов, играющих в КХЛ, они достойны быть лучшими. Всегда приятно увидеться на льду со знакомыми парнями по сборной. Можем пошутить и посмеяться, но только на послематчевом рукопожатии, ведь во время игры они соперники, а не друзья.

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– Следите за плей-офф ВХЛ и МХЛ?

– Да, смотрю игры «СКА-Невы» и «СКА-1946». Сара (Глеб Саранчук – прим.) уверенно играет. Надеюсь, дальше у него пойдет так же хорошо. Переезд в «Ледовый» пойдет на пользу «СКА-Неве», у команды появится больше возможностей. Думаю, все будет здорово.

«Нравится техника Набокова – стабильно играет в КХЛ, держит «Металлург» в тонусе»

– СКА не очень уверенно начал сезон, но в ноябре команда преобразилась. Что стало переломным моментом, после которого дела пошли в гору?

– Было найдено оптимальное сочетание звеньев, у игроков появилась химия. Главное, что СКА начал побеждать.

– Как вы влились в новый коллектив?

– Отлично. Пацаны меня хорошо приняли, в команде классная атмосфера, все друг друга поддерживают. Очень приятно здесь находиться.

– В сезоне-2022/23 у вас было не так много игровой практики, поэтому ваше появление в первой команде стало для многих сюрпризом. Когда в вас поверили по-настоящему?

– В сезоне-2022/23 я играл не только мало, но и в целом не очень хорошо. Летом в меня поверили тренеры «СКА-Невы», они давали мне больше игрового времени и доверяли. Видимо, тренерский штаб главной команды заметил это и пригласил к себе. Повезло, что мне удалось дебютировать в КХЛ.

– Вы не просто дебютировали в КХЛ, а закрепились, выиграв конкуренцию у Артемия Плешкова и Сергея Иванова.

– Я даже не думал об этом и не буду. В СКА много талантливых вратарей, и если ты будешь задумываться о том, что стал лучше кого-то другого, то тебя сразу накроют и займут твое место. Конкуренция дает мотивацию продолжать работать и не останавливаться. Всегда хочется стать лучше.

– Кого вы считаете лучшим молодым вратарем КХЛ на сегодняшний день?

– Мне нравится техника Ильи Набокова – он стабильно играет в КХЛ, держит команду в тонусе, уже сейчас первый вратарь «Металлурга». Еще назову Серегу Иванова из «Адмирала». Он очень прибавил, хотя и так всегда считался очень хорошим вратарем. Аренда безусловно ему помогла. Мы с Серегой в хороших отношениях. Думаю, он вернется в СКА еще сильнее, чем был. Будем бороться с ним за место в первой команде.

– Помимо Набокова и вас есть еще десятки примеров молодых игроков, которые заявили о себе в КХЛ. Сами замечали омоложение лиги?

– Если первая команда вводит в состав молодого игрока, считаю это только плюсом. В КХЛ сейчас подрастает хорошая молодежь, многие ребята не слабее опытных хоккеистов, они уверенно играют на новом уровне.

– А что насчет тезиса, что при омоложении общий уровень игры в КХЛ проседает?

– В составе «Торпедо» было действительно много молодежи, но при этом они очень хорошо играли.

– Когда в октябре к СКА присоединился лучший вратарь сезона Никита Серебряков, поняли, что пробиться в первую команду станет значительно сложнее?

– На самом деле перед сезоном я вообще не думал, что меня вызовут в КХЛ, поэтому не сильно заморачивался насчет подписания Никиты Серебрякова. Понимал, что он мастер, который и сейчас заслуживает награду лучшего вратаря КХЛ. Я просто работал и играл за «СКА-Неву», откуда меня неожиданно и вызвали в первую команду.

– Рост Серебрякова – 181 см. В современном хоккее габариты уже не играют роли во вратарском деле?

– Везде есть свои плюсы. Серебряков действительно невысокого роста, но при этом он очень быстрый и гибкий – эта мобильность выручает его. Что до меня, то я высокий, габаритный, занимаю в воротах много места, но не обладаю такой скоростью, как Никита.

– Из «Адмирала» к вам также перешел тренер вратарей Юрий Ключников. Замечали при работе с ним какие-то новые нюансы?

– Да, мы продуктивно работаем. Юрий Викторович помогает мне и советует исправлять нюансы, которые он заметил еще летом – стараюсь их понемногу убирать. Мы также можем и пошутить, но при этом не отстаем от работы и тренировок.

«Сухая» серия придала мне уверенность: парни очень поддерживали, а соперники никак не могли забить»

– В регулярке-2023/24 ваша статистика в КХЛ гораздо лучше, чем в ВХЛ. Что помогло так проявить себя на более высоком уровне?

– Сухая серия в первых матчах придала мне уверенность. Парни очень меня поддерживали и помогали, а соперники никак не могли забить. Не зацикливаюсь на своей статистике.

– В начале ноября вы отыграли 57 с половиной минут в матче с «Витязем», не пропустили ни разу, но в статистике это все равно не числится, как сухарь.

– Не думал об этом, просто выходил на лед и делал то, что от меня требуется. Сухарь не засчитали по правилам – мне не хватило трех минут (улыбается). Значит, нужно отыграть «на 0» полный матч, чтобы точно засчитали. Буду стараться это сделать.

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– Та встреча завершилась в серии бросков. Почувствовали разницу в уровне мастерства по сравнению с ВХЛ и МХЛ?

– Конечно, мастерство игроков КХЛ отличается. Степа Старков , раньше игравший в «Витязе», подсказал мне тогда на лавке, как кто бьет буллиты. Он угадал – соперники сделали именно то, что он и говорил, это мне очень сильно помогло. После каждой тренировки мы отрабатываем буллиты. Работаю над этим компонентом, но не считаю его своей сильной стороной.

– Считаете замену буллитов на овертаймы в плей-офф КХЛ правильной?

– Да, потому что буллиты – это лотерея. Длительные овертаймы приводят к заслуженным победам.

– Может поделитесь своим опытом со «СКА-1946»? Молодежная команда не может выиграть в серии бросков уже 19 матчей подряд.

– Не знаю, смогу ли я им чем-то помочь. Думаю, парни соберутся и при следующей возможности покажут, что умеют бить буллиты. «СКА-1946» просто не везло.

«В СКА есть опытный Никита Серебряков, ему никогда не жалко уступить место в воротах»

– В матчах против «Куньлуня» и «Барыса» вы пропустили по одной шайбе. Каждый сорвавшийся сухарь вас злит?

– Это, безусловно, обидно. Я не пропускал в КХЛ 242 минуты, но у меня до сих пор нет ни одного полноценного сухаря. Главное, что в матчах с «Куньлунем» и «Барысом» выигрывала команда.

– Несколько раз после вашего выхода на лед игра СКА кардинально менялась, и команда переламывала ход встречи. Вратарь чувствует, когда вселяет в полевых уверенность?

– Чаще всего тренерский штаб меняет вратарей для того, чтобы встряхнуть команду. Если она начинает играть увереннее – значит, это помогает.

– Как вы относитесь к ошибкам коллег, учитывая, что их неудачи могут привести к вашему выходу на лед?

– Все люди ошибаются, я не исключение. Если кто-то из вратарей ошибется и мне скажут выходить, я просто должен буду играть, не думая о чем-то другом.

– Сухая серия сидела в голове во время первых матчей в КХЛ?

– Конечно, когда я не пропускал в КХЛ уже больше 200 минут, задумывался – что со мной не так? Почему мне так везет? На эту тему шутили парни и тренерский штаб, но старался сильно не думать об этом. Понимал, что когда-нибудь мне все-таки забьют в КХЛ.

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– Пропущенная шайба как-то на вас повлияла?

– Думаю, нет. После пропущенной шайбы в матче с «Витязем» я приехал на скамейку во время отложенного штрафа и сказал Юрию Викторовичу, что пропускать в КХЛ, оказывается, неприятно. С другой стороны – я выдохнул, потому что понял, что наконец-то прекратятся разговоры о том, что «белорусский вратарь творит что-то невероятное». Мне доверили следующие два матча, в которых, несмотря на поражения, оцениваю свою игру нормально.

– После этих поражений в начале 2024 года вы сыграли в январе только один раз. Неудачный матч может решить дальнейшие перспективы вратаря?

– В СКА очень тяжелая конкуренция. Здесь много талантливых вратарей, которые заслуживают играть в основе. В январе случилось так, как случилось, не держу ни на кого за это обиду. Я понимал, что в команде есть опытный Никита Серебряков, ему никогда не жалко уступить место в воротах.

– По ходу сухой серии к вам увеличивался интерес со стороны СМИ. Попадались на глаза хвалебные статьи?

– Конечно, было приятно такое о себе почитать.

– Что нужно делать молодому игроку, чтобы подобный успех не вскружил голову?

– Если уж прочитал о себе так много приятностей, значит нужно продолжать усердно работать, чтобы писали еще больше подобных слов.

– Во время сухой серии задумывались о том, что можете побороться и за место первого номера в СКА?

– Сейчас Никита Серебряков однозначно первый номер команды. Это лидер вратарский линии, он многому учит молодых игроков и помогает нам вместе с Юрием Викторовичем. Мне остается только работать и не отставать от него.

– Но при этом в перспективе вы видите себя первым номером СКА?

– Конечно, всегда хочется быть первым вратарем – тем более в таком клубе, как СКА. Буду работать над этим.

«Мне всегда особенно нравились вратари – привлекал вид формы, похожей на рыцарские доспехи»

– Вы родились в Щомыслице, расскажите о своей Родине.

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– Это обычный агрогородок в паре километров от Минска. Там я родился и провел все свое детство.

– Там же встали на коньки?

– Да, начал заниматься в городке. Мой отец в детстве хотел быть хоккеистом, но у него не получилось им стать. В семье все были ярыми фанатами минского «Динамо». Мне всегда особенно нравились вратари – привлекал вид формы, похожей на рыцарские доспехи. Я пошел в хоккей достаточно поздно – в 11 лет, но быстро всех догнал. Мой брат 2002 года тоже был хоккеистом, я всегда тренировался с его командой и иногда даже играл – это очень помогло в развитии. Первый год я играл на позиции защитника, затем стал вратарем.

– Родители не были против выбора амплуа?

– Нет, я просто сказал, что хочу быть вратарем – родители поддержали. А отец купил форму.

– Учитывая любовь к вратарской форме, можете рассказать, как раскрасили шлем?

– Перед сезоном мне сказали, что нужно обязательно иметь раскрашенный шлем, дали телефон мастера. Я связался с ним, обсудил все детали и сказал, что хочу увидеть. На затылке шлема изображены два флага: российский (так как я играю здесь и представляю российский клуб) и белорусский (потому что это моя Родина). На виске добавил Исаакиевский собор, рядом с ним белорусский Красный костел. Мастер так красиво нарисовал, что даже непонятно, что это два разных здания. На лбу логотип СКА, справа – звезды.

– В сезоне-2021/22 вы играли в Высшей лиге за команду Беларусь U18, расскажите об этом опыте.

– В Высшей хоккейной лиге Беларуси играют молодежные команды с таким же возрастом, как в МХЛ. В команде Беларусь U18 выступали хоккеисты, которые весной должны были ехать на юниорский чемпионат мира. Нас готовили к турниру, чтобы команда была более сплоченная, но мы так до него и не доехали. Было неприятно, мы ждали ЮЧМ весь сезон и думали о нем, но нам просто сказали об отстранении. Однако жизнь на этом не заканчивается. Впереди будет еще много других классных турниров, на которых мы сможем показать себя.

– Следующий сезон вы начинали в системе «Сочи». Вас изначально звали в КХЛ или МХЛ?

– Я изначально приехал в «Капитан», а летом меня вызвали на предсезонку с «Сочи». Так получилось, что на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге тренерский штаб доверил мне сыграть в матче против СКА: овертайм тогда не очень удался, мы проиграли, но в серии бросков сыграли вничью. После той игры испытал эйфорию, ведь к тому моменту я не провел ни одной встречи в МХЛ, но уже сыграл на уровне КХЛ.

– Осенью вы перешли в СКА. Не волновались о том, что пробиться в первую команду в Санкт-Петербурге будет значительно труднее, чем в «Сочи»?

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– Узнав о своем обмене, очень волновался по этому поводу, боялся не справиться с давлением и конкуренцией. Думал, что в СКА будет тяжело закрепиться и себя показать, но хорошо, что все так получается. Изначально мне говорили, что я еду в «СКА-Неву», но к концу сезона отправили в молодежную команду. Возможно, не оправдал ожиданий тренеров «Невы». Не держу на них никакого зла. Для меня главным было играть, не важно в какой лиге и за какую команду.

– В итоге вы провели 13 матчей за три разные команды («СКА-Нева», «СКА-1946» и «СКА-Варяги»). От такого расфокуса не теряется концентрация?

– Было тяжеловато все время передвигаться между командами, однако мне давали поддерживать форму. После чемпионата было очень неприятное чувство, хотелось в новом сезоне начать все с чистого листа. Летом я полностью поменял предсезонную подготовку: сначала тренировался со специалистом по физической подготовке в Беларуси, потом прошел вратарские сборы и вернулся в Петербург. Новый тренерский штаб «СКА-Невы» поверил в меня, поэтому я начал сезон в ВХЛ.

– Вы хотя бы отдохнуть летом успели?

– После такого неудачного сезона мне не очень хотелось отдыхать. Просто планировал начать все с чистого листа и сыграть намного лучше. У СКА одна цель на сезон: мы идем за Кубком Гагарина, у нас все для этого есть.

Фото: vk.com/ska , фотобанк КХЛ