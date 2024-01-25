Суперталант из системы СКА забил пять голов за вечер! Он уже установил несколько рекордов в МХЛ

Пента-трик нападающего «СКА-1946».

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Иван Демидов – один из самых ярких и эффективных игроков OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги. В 23 матчах сезона-2023/24 нападающий, только в декабре отметивший совершеннолетие, набрал 45 (20+25) очков. Демидов – с отрывом лидер чемпионата по голам (0,87), передачам (1,087) и результативным баллам (1,957) в среднем за игру.

А во вчерашнем матче против «Амурских Тигров» Демидов включил режим берсерка и набрал шесть очков, оформив пента-трик!

Демидов стал десятым хоккеистом, которому удалось забить не менее пяти голов за матч в чемпионате МХЛ. И вторым автором пента-трика в истории «СКА-1946»: Иван повторил достижение Матвея Мичкова , забросившего пять шайб в ворота петербургского «Динамо» в ноябре 2021 года (но сделал это на 10 минут быстрее – за 44 минуты и 33 секунды, а также в дополнение отдал результативную передачу).

Шесть очков за игру – для самого Демидова не рекорд. Годом ранее, 12 января 2023-го, Иван набрал 7 (1+6) баллов в игре с «Атлантом». По показателю «набранные очки в одном матче» форвард делит клубный рекорд с Алексеем Ожгихиным (4+3 в 2019-м).

Демидову-младшему принадлежит клубный рекорд по количеству ассистентских баллов за одну регулярку: в чемпионате-2022/23 Демидов отдал 43 передачи за 41 матч в составе «СКА-1946» и превзошел достижение Дмитрия Бучельникова , сезоном ранее заработавшего 34 ассиста в 56 встречах.

Еще одним интересным достижением Ивана является его второе место в списке лучших бомбардиров до 17 лет в истории МХЛ, топ-5 выглядит так:

5. Павел Бучневич − 44 (15+29)

4. Рихардс Букартс − 45 (20+25)

3. Никита Кучеров − 54 (29+25)

2. Иван Демидов − 55 (22+33)

1. Матвей Мичков − 84 (55+29)

А по количеству передач среди игроков до 17 лет Демидов и вовсе рекордсмен МХЛ – 33. Форвард обошел и Мичкова с Бучневичем (по 29), и Кучерова с 25 ассистами.

Иван – первый хоккеист 2005 года, сыгравший за СКА в КХЛ. Дебют нападающего состоялся 2 ноября 2022 года в матче против «Сочи», в том сезоне Демидов еще вышел на лед в поединке с «Амуром». Текущий чемпионат-2023/24 Иван тоже начинал в составе первой команды, но, отыграв четыре матча, вернулся в «СКА-1946». Вторым хоккеистом 2005 года в истории СКА стал защитник Иван Ремезовский , третьим – Амир Нугманов . Оба упомянутых сверстника Демидова ждали своего шанса значительно дольше, сыграв первые матчи в КХЛ с разницей в пять дней (19 и 24 января 2024 года).

Братья Демидовы заметны в молодежном хоккее. Старший брат Семен играет в «СКА-Неве», но он успел пофеерить вместе с младшим в регулярке МХЛ-2022/23, набрав 58 (30+28) очков в 36 матчах. Демидовы родом из Дмитрова, детско-юношеская карьера братьев прошла в Московской области. В системе СКА они оказались в 2021 году: младший – Иван – перед сезоном-2021/22. Семен перебрался чуть позже – в декабре в результате обмена с «Витязем».