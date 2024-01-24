Помните мем, как тренер отправил пацана на лед прямо во время интервью? Игрок вырос − и уже забил в МХЛ

В Уфе пересняли классику.

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В 2018 году интернет взорвало флеш-интервью Дарьи Мироновой с 11-летним форвардом детской команды «Салавата Юлаева» Амиром Хабибуллиным . Во время суперфинала «Кубка Газпром нефти» тренер уфимцев Александр Жмаев экстренно вернул хоккеиста на лед – за шиворот прямо по ходу разговора.

Спустя пять лет – 20 декабря 2023-го – еще 16-летний нападающий (в январе отпраздновал день рождения) дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. Пресс-служба «Толпара» сориентировалась − и записала с игроком оригинальное видео, в котором нападающий говорит: «Прошло больше пяти лет, но после того интервью я до сих пор помню свой гол. Теперь буду забивать за «Толпар».

Дебютную шайбу в OLIMPBET МХЛ Амир Хабибуллин забросил в своем седьмом матче. В соцсетях «Толпара» с юмором воссоздали сцену из той самой трансляции 2018 года.

Амир Хабибуллин входит в число самых молодых игроков МХЛ. Хоккеисты 2007 года рождения получили право играть в лиге с текущего сезона-2023/24. В чемпионате выступают хоккеисты от 16 до 20 лет: в нынешнем сезоне это игроки, родившиеся не раньше 1 июня 2003 года и не позже 31 декабря 2007-го. У героя легендарного интервью еще много времени освоиться в молодежке и дорасти до КХЛ.