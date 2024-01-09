Вратарь молодежки «Авангарда» − мастер сэйвов ногой в падении. Сравнивают с Акинфеевым в 2018-м

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Если бы в российском хоккее был новогодний топ лучших сэйвов, то его мог бы возглавить вратарь «Омских Ястребов» Станислав Бережной. В домашней игре против «Стальных Лисов» проспект «Авангарда» совершил спасение в стиле «скорпиона»: лежа на льду выставил щиток и отразил шайбу.

Это не первый сэйв в таком стиле в исполнении Станислава: в полуфинальной серии Кубка Харламова-2023 против «СКА-1946» Бережной также отразил шайбу в падении ногой. Комментатор того матча сразу сравнил суперсэйв Бережного со знаменитым спасением Игоря Акинфеева в четвертьфинале футбольного ЧМ-2018: «Была нога Акинфеева, а это нога Бережного».

Надежность Бережного (534 сэйва за 17 матчей плей-офф) тогда помогла команде дойти финала МХЛ, где омичи в шести матчах уступили «Чайке».

На молодежном уровне Станислав Бережной провел больше сотни матчей за «Омских Ястребов», оформил десять шатаутов и отразил 92,2% бросков. Голкипер перешел в систему «Авангарда» из новокузнецкого «Металлурга» в 2019 году : «Пообщался со всеми и согласился, что нужно переезжать в Омск. Думаю, это пошло на пользу и мне, и моей семье. В «Авангарде» есть вертикаль, большие перспективы, материальная база. Развитие в Омске сыграло мне только в плюс».

Дебютный сезон в МХЛ – 2021/22 – Станислав провел в роли первого номера, сыграв 45 матчей регулярки и одну игру плей-офф (из-за вернувшегося из ВХЛ Андрея Мишурова). Следующий чемпионат сложился для Станислава еще удачнее, в 18 лет он одержал 21 победу в 30 играх и был главной надеждой омичей в плей-офф. В сезоне-2023/24 Станислав чаще появляется в ВХЛ, где провел уже 19 игр за «Омские Крылья».