Вратарь молодежки «Спартака» повторил «слепой» сэйв Василевского

Везение или чутье?

Вратарь молодежки «Спартака» Павел Канаев в матче OLIMPBET МХЛ против «Крыльев Советов» при счете 2:2 эффектно спас свои ворота, поймав шайбу выставленной за спину ловушкой.

Виталий Королюк был близок к голу, но реакция и растяжка (или везение?) вратаря «Спартака» оставили соперника не у дел. Сэйв Канаева был важным: его партнер Егор Варюшкин за семь минут до финальной сирены забросил третью шайбу и принес «Спартаку» победу.

Спасение Канаева очень напоминает сэйв голкипера «Тампы» Андрея Василевского в матче с «Лос-Анджелес Кингс» из февраля 2018-го.

Канаев в 2020 году признался в интервью , что вратарь «Тампы» является его кумиром: «Андрей Василевский очень нравится. Техника его впечатляет». Интересный факт: хоккеисты родились с разницей в девять лет и один день. Андрей Василевский – 25 июля 1994-го; проспект «Спартака» – 24 июля 2003-го.

Павел Канаев – воспитанник московского хоккея. В 2019 году в возрасте 16 лет он перешел из «Руси» в «Спартак» – и сразу получил доверие в МХЛ, сыграв в дебютном регулярном чемпионате 13 матчей при 90,3 % отраженных бросков. Сезон-2023/24 − последний для Канаева на молодежном уровне: с ним в воротах МХК «Спартак» одержал восемь побед в 16 играх.

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Как это возможно? Братья из молодежки «Трактора» забили похожие голы с разницей в 2 года. Одному и тому же сопернику!

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Фото: vk.com/mhcspartak