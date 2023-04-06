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Интересно, соперники смотрели?

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Сезон Молодежной хоккейной лиги стартовала вслед за Континентальным – в первом же матче встречались финалисты Кубка Харламова-2023: чемпионская «Чайка» принимала «Омских Ястребов».

Гости победили всухую − 3:0, а первую шайбу юбилейного сезона забросил Данила Сысоев.

Хотя нижегородские болельщики дважды праздновали голы своей команды – и оба раза зря: во втором периоде шайба не попала в ворота (гол-фантом), а в третьем ее отменили из-за сдвинутых ворот.

У телезрителей же (матч можно посмотреть здесь) было больше поводов для ярких эмоций. Прямо по ходу матча было включение из раздевалок команд. Главный тренер гостей Виталий Черночуб говорил о дисциплине, а вот Алексей Исаков из «Чайки» выдал эксклюзив: под телевизионные камеры расчертил тактические схемы.

У «Чайки» есть причина, по которой клуб настолько открыт публике: помощник Исакова – Дмитрий Федоров, который в 2023 году завершил работу на телевидении и ушел в профессиональный хоккей. После игры он получил дебютный памятный приз − шайба участнику стартового матча юбилейного, 15-го, сезона.

«Мы взяли в тренерский штаб человека, который много проработал на телевидении, – подтвердил, от кого шла инициатива, Алексей Исаков. – Понимаем, что это такой нестандартный ход. И Дмитрий Юрьевич уже из внутренней кухни объясняет нам, насколько это важно, насколько это действительно поднимает рейтинг и хоккея, и ребят, и самой команды в первую очередь. Положительно относимся и считаем, что этим нужно заниматься».