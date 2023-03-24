Лига сильных
Блог
Трибуна

От вылета «Торпедо» выиграла молодежка Нижнего: Атанасов сделал хет-трик в Кубке Харламова!

Чайка Чайка
МХЛ МХЛ
Василий Атанасов
видео видео
КХЛ КХЛ
Торпедо Торпедо
Мамонты Югры Мамонты Югры
Кубок Харламова
Хоккей Хоккей

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

В ворота бывшего клуба.

От редакции Sports.ru: вы читаете «Лигу сильных» − официальный блог Молодежной хоккейной лиги. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о ярких событиях в МХЛ и совсем юных талантах КХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

Весной 2022-го нападающий Василий Атанасов стал игроком «Торпедо» – и сразу же закрепился в главной команде. В своем третьем матче в КХЛ он забил первый гол − и с тех пор песня «Вася» от группы «Браво» стала прочно ассоциироваться именно с ним.

13 (8+5) очков в дебютном сезоне за «Торпедо» − неплохой результат для 20-летнего форварда. В плей-офф КХЛ нижегородцы дошли до второго раунда, где уступила СКА (0−4) – в последнем матче серии Атанасов забил свой первый гол в Кубке Гагарина.

На следующий день, 23 марта, «Торпедо» перевело Василия Атанасова в свою молодежную команду «Чайку», которая играет в чевертьфинале МХЛ с «Мамонтами Югры» – очень важную команду в жизни нападающего. Именно из Ханты-Мансийска год назад он переехал в Нижний Новгород. Даже своим игровым номером Атанасов обязан «Мамонтам Югры».

«В «Спутнике» я начинал под 16-м номером, потом переехал в Питер и играл под 17-м, так как всегда хотел быть похожим на Валерия Харламова – это мой кумир. Получилось так, что я приехал в Ханты-Мансийск в ЮХЛ и взял там 17-й, потом меня подтянули в молодежку. Там этот номер был занят, мне предложили несколько вариантов. Среди них был 16-й, который я и взял. Считаю, что в МХЛ у меня выдался хороший первый сезон, поэтому решил оставить этот номер, чтобы уже ничего не менять», − рассказывал Атанасов в интервью сайту МХЛ.

Первый матч серии (еще без Атанасова) выиграли «Мамонты» − 3:2 Б. А вот во втором матче «Чайка» взяла убедительный реванш − 5:1. Три гола забил Василий Атанасов − и 84% голосовавших признали его лучшим игроком матча.

Своим возвращением нападающий сильно осложнил жизнь «Мамонтам Югры». При счете 1-1 серия переезжает в Ханты-Мансийск, где хозяевам будет непросто противостоять усилившейся «Чайке».

А вообще расклад в Кубке Харламова по итогам первых двух матчей следующий:

295 минут штрафа за побоище, сенсационная Уфа, дерущийся Мичков и 0 его голов. Чем запомнилась 1/8 финала плей-офф МХЛ

Мичков вернулся в МХЛ − и затащил молодежку «Сочи» в плей-офф. Там Матвей сыграет против бывшей команды – «СКА-1946»

🔥Ничего себе, в хоккее тоже забивают головой! Это очень красиво – доказано молодежкой «Спартака»

Фото: vk.com/mhc_chaika

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zach
Красавчик, в таком возрасте они впитывают как губки, на взрослом уровне поиграл, в молодёжки чувствуют себя увереннее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Конечно Вася! Растет парень на глазах! Удачи в Торпедо!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ser7777
Вася молодец!!! На следующий день, после игры со СКА, выходит и проводит хорошую игру в ПО молодёжки, да ещё и забивает три!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий