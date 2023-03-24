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В ворота бывшего клуба.

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Весной 2022-го нападающий Василий Атанасов стал игроком «Торпедо» – и сразу же закрепился в главной команде. В своем третьем матче в КХЛ он забил первый гол − и с тех пор песня «Вася» от группы «Браво» стала прочно ассоциироваться именно с ним.

13 (8+5) очков в дебютном сезоне за «Торпедо» − неплохой результат для 20-летнего форварда. В плей-офф КХЛ нижегородцы дошли до второго раунда, где уступила СКА (0−4) – в последнем матче серии Атанасов забил свой первый гол в Кубке Гагарина.

На следующий день, 23 марта, «Торпедо» перевело Василия Атанасова в свою молодежную команду «Чайку», которая играет в чевертьфинале МХЛ с «Мамонтами Югры» – очень важную команду в жизни нападающего. Именно из Ханты-Мансийска год назад он переехал в Нижний Новгород. Даже своим игровым номером Атанасов обязан «Мамонтам Югры».

«В «Спутнике» я начинал под 16-м номером, потом переехал в Питер и играл под 17-м, так как всегда хотел быть похожим на Валерия Харламова – это мой кумир. Получилось так, что я приехал в Ханты-Мансийск в ЮХЛ и взял там 17-й, потом меня подтянули в молодежку. Там этот номер был занят, мне предложили несколько вариантов. Среди них был 16-й, который я и взял. Считаю, что в МХЛ у меня выдался хороший первый сезон, поэтому решил оставить этот номер, чтобы уже ничего не менять», − рассказывал Атанасов в интервью сайту МХЛ.

Первый матч серии (еще без Атанасова) выиграли «Мамонты» − 3:2 Б. А вот во втором матче «Чайка» взяла убедительный реванш − 5:1. Три гола забил Василий Атанасов − и 84% голосовавших признали его лучшим игроком матча.

Своим возвращением нападающий сильно осложнил жизнь «Мамонтам Югры». При счете 1-1 серия переезжает в Ханты-Мансийск, где хозяевам будет непросто противостоять усилившейся «Чайке».

А вообще расклад в Кубке Харламова по итогам первых двух матчей следующий:

Фото: vk.com/mhc_chaika