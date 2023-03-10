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Мичков вернулся в МХЛ − и затащил молодежку «Сочи» в плей-офф. Там Матвей сыграет против бывшей команды – «СКА-1946»

Матвей Мичков Матвей Мичков
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10 марта стартует Кубок Харламова.

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Впервые с 2015 года в число 16 лучших команд МХЛ попал ступинский «Капитан» − молодежная команда «Сочи». Ступинцы выиграли «Серебряный» дивизион Западной конференции, а в плей-ин (дополнительный раунд до двух побед) прошли «Русских Витязей».

Главной звездой «Капитана» после вылета «Сочи» из МХЛ стал Матвей Мичков: в двух матчах он набрал 6 (4+2) очков − и был признан лучшим нападающим стадии.

Значимость Матвея оценивается простым фактом: он поучаствовал в шести из семи голов «Капитана» в плей-ин.

В первом матче «Капитан» к середине второго периода уступал 0:1. Тут и взялся за дело Мичков − сравнял счет в матче, разобравшись с вратарем соперника на пятаке.

Ближе к концу третьего периода нападающий оформил дубль − эта шайба стала победной для «Капитана». Чуть позже Матвей отдал передачу на Василия Мачулина, который установил окончательный счет в матче − 3:1.

Второй матч «Капитан» начал успешнее. Первый гол команды организовал (не поверите!) Матвей Мичков, сделав передачу из угла площадки в окружении двух соперников. Капитан команды Александр Кулагин и Кирилл Монахов элегантно разобрались на пятаке. А следующий гол забил уже сам Мичков − и он стал победным.

В концовке Мичков оформил дубль в пустые ворота − и во втором матче подряд набрал 2+1.

Интересно, что Мичкова соперники встречали довольно жестко: были и просто силовые, и даже мельница.

Плей-офф для Мичкова начнется 10 марта − матчем против «СКА-1946», бывшей командой Матвея, с которой он выиграл Кубок Харламова-2022. Победным голом в решающем матче финальной серии с «Красной Армии» стал... лакросс-гол Матвея Мичкова.

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Фото: vk.com/hc_kapitan

2 комментария

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Ko Vi
Ответ Евгений Мешков
полагаю, что в таком случае плей офф МХЛ необходимо показывать в прайм тайм на Первом Канале, вместо "Время покажет", а может даже и вечернего выпуска новостей
желательно вместо всего этого
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Евгений Мешков
полагаю, что в таком случае плей офф МХЛ необходимо показывать в прайм тайм на Первом Канале, вместо "Время покажет", а может даже и вечернего выпуска новостей
0
0
0
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