Топовый юниор «Авангарда» (и «Вашингтона») вернулся после лимфомы Ходжкина: гол, передача и победный буллит уже во втором матче

Иван Мирошниченко снова в строю.

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Главный камбэк ноября: Иван Мирошниченко вышел на лед составе «Омских Ястребов»!. Он не проводил официальные матчи с начала марта, когда у него была обнаружена лимфома Ходжкина. В июне нападающий благополучно завершил курс лечения, после чего занимался индивидуально, а в октябре начал работать с командой.

Прошлый сезон Мирошниченко проводил в ВХЛ, сыграв за молодежку только один матч, но сейчас возвращение в хоккей он начал именно с МХЛ. Картинку с составом на игру против «Мамонтов Югры» клуб посвятил Ивану: каждому был присвоен 63 номер – номер форварда.

6 ноября он сыграл свой первый матч после перерыва, связанного с лечением: очков не набрал, а «ястребы» вообще проиграли 1:6. Иван провел на льду более 15 минут и нанес три броска по воротам − больше всех в своей команде. Оказалось, что он только пристреливался.

В повторном матче – 7 ноября – Мирошниченко забил первый гол после возвращения в хоккей.

Основное время второго матча завершилось со счетом 2:2, а Иван еще отметился результативной передачей. Но и на этом не остановился: в серии буллитов Мирошниченко был еединственным, кто реализовал попытку.

И еще немного счастливых кадров с нападающим.

Историческое прибытие Ивана Мирошниченко на матч. С сезона-2022/23 хоккеисты должны приходить на матчи МХЛ на стиле (в КХЛ это правило существует давно), а клубы публиковать фотографии в своих социальных сетях.

Первые шаги на льду в официальном матче.

На трибунах во время первой встречи были плакаты в поддержку Мирошниченко.

После второго матча в раздевалке вручали каску лучшего игрока матча, и нападающий Александр Филатьев долго не мог решить, какому из Иванов ее передать – Мирошниченко или Юнину, 16-летнему вратарю, проведшему первую полную игру в МХЛ. В итоге все же каска оказалась у Мирошниченко – но тот сразу поблагодарил тезку

«С дебютом! Супер! Жду тебя в «Вашингтоне» потом, на драфте. Ну вот так, мужики, и вытаскиваются матчи: достаем из себя, показываем яйца. И дальше только так и идем!».

«Омские Ястребы» и так идут среди лидеров в Золотом дивизионе на Востоке, но теперь они получили мощное усиление и лидера. Хотя не факт, что это надолго – «Омским Крыльям» нужно срочно исправлять свое турнирное положение в ВХЛ.

Фото: «Омские Ястребы»