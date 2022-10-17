«В КХЛ есть место креативу, но до абсурда доводить не надо». Игрок с буллитом на 1,7 млн просмотров уже забивает за «Витязь»

Автор буллита на миллион просмотров в сентябре прошел все стадии от МХЛ до КХЛ и стремится закрепиться в «Витязе».

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Нападающий Станислав Яровой – одно из открытий этого сезона. Уже во втором матче на взрослом уровне он принес «Витязю» победу в серии послематчевых буллитов с «Адмиралом», а в следующем – забил дебютный гол в КХЛ с игры. В возрасте 19 лет и 37 дней.

Уроженец Башкортостана уже не первый раз громко заявляет о себе. В конце прошлого года Яровой взорвал хоккейный ютуб невероятным буллитом - и это самое просматриваемое видео на канале МХЛ (1,7 млн просмотров).

В сентябре 2022 года форвард успел сыграть в трех лигах: в МХЛ за «Русских Витязей», во Всероссийской хоккейной лиге за «Рязань-ВДВ» и в КХЛ за «Витязь». В интервью Станислав рассказал об успешном дебюте, трудностях перехода, эффектных буллитах и почему ему достался 99-й номер.

«В обороне мне еще тяжеловато»

– Последние недели выдались запоминающимися: дебют в КХЛ, гол, победный буллит, первый гол. Как оцените свою игру на новом уровне?

– Дебютные игры вышли хорошими, но это мои первые шаги в КХЛ – надо добавлять в скорости и мышлении. Буду стараться улучшать свою игру. Если б я не прошел предсезонку с первой командой, было бы намного тяжелее стартовать. Тренерский штаб следил за мной на сборах, я себя проявил – дали шанс. В команде КХЛ совершенно другие физические нагрузки, но я хорошо с ними справлялся на сборах, слабину не давал. Понимал, что, если дадут шанс, надо доказывать.

– Есть элемент, который пока дается с трудом?

– В КХЛ все быстрее: и мышление, и скорость. И силовые приемы здесь мощнее проводят. Надо быть ко всему готовым, настраивать голову. В обороне мне еще тяжеловато, стараюсь это исправлять. Тренерский штаб подсказывает, я прислушиваюсь.

– Дебютный гол в КХЛ – самый яркий момент сезона?

– Победный буллит был для меня ярче, потому что благодаря ему мы выиграли, а пятая шайба со «Спартаком» просто увеличила счет. Я даже не радовался особо: вроде КХЛ, первый гол, а встретил его без эмоций. Буллит лично для меня был важнее – мы вырвали победу, вся команда поздравила.

– Оставили себе шайбы с победного буллита и первого гола в КХЛ?

– Победный буллит в статистику не идет, это просто как память. А со «Спартака» оставил.

– А что еще есть в коллекции?

– Первая шайба в МХЛ. Жду еще хет-трик, так что охотно пополню свою коллекцию.

– Как узнали о вызове в основную команду?

– После трех игр в МХЛ тренерский штаб сообщил, что я уезжаю в ВХЛ в Рязань. Там я тоже провел три игры, потом сказали возвращаться обратно и приступать к тренировкам с первой командой. Провел пару занятий – и меня поставили на игру с «Амуром».

– Путешествовать между лигами тяжело?

– Да, в МХЛ одна тактика, в ВХЛ – другая, в первой команде – третья. Перестраиваться тяжеловато. Конечно, случаются и ошибки, но без них хоккея не бывает. Игра строится на том, кто больше ошибется. Переход из МХЛ в ВХЛ был тяжеловат, это ведь тоже был дебют во взрослой лиге.

– Как можете охарактеризовать свою роль на льду?

– Сейчас тяжело что-то говорить об этом, надо проявлять себя, доказывать. Я могу пойти на удаление, будет момент – могу бросить. Пока нет конкретной роли. Для того, чтобы выходить в большинстве, нужно сначала это заслужить. Сейчас играю по моментам, если надо – попробую что-нибудь создать в зоне атаки. В обороне строго по установке, от меня ждут в первую очередь правильной игры.

– А что насчет дисциплины? Ведь цена ошибки в КХЛ тоже в разы возрастает.

– Не скажу, что здесь строже дисциплина. Если в МХЛ вам забили после твоего удаления, то это не останется без внимания. В молодежной лиге тоже настраивают на дисциплину и отсутствие ошибок, потому что игра в меньшинстве – это потенциальный гол. Я считаю, что везде важно не удаляться и терпеть, потому что в любой команде требуют дисциплинированной игры.

– Как сейчас следите за «Русскими Витязями»?

– По возможности хожу на домашние игры, интересуюсь по составу, как проходят тренировки, какая атмосфера в команде. Переживаю за парней, если вернут в команду – буду помогать. Хочу, чтобы «Русские Витязи» вышли в плей-офф и взяли Кубок Харламова – в сезоне-2022/23 у них есть шансы.

У нас много талантливых и старательных ребят, все сами знают, какие у них сильные стороны. У Ивана Деткова – бойцовский характер, скорость, бросок. У Максима Янченко – скорость, хорошая техника. Александр Мирзабалаев тоже себя хорошо проявляет, недавно забил очень красивый гол. У Кирилла Кондырева скорость хорошая, но у него пока что-то в МХЛ не идет. Савелий Шерстнев – отличный вратарь, так что выделить у нас есть кого, пацаны стараются. Еще не так хорошо знаю молодых, но я уверен, что они тоже раскроются. Например, Максим Ильичев 2006 года рождения.

«Постараюсь отхватить обратно 13-й номер»

– Решающая попытка в серии бросков в матче КХЛ – это большая ответственность. Как оставаться хладнокровным в таких моментах?

– Мысли и переживания все равно будут. Для меня это была уже вторая игра в КХЛ, надо было справляться. Я успокоился, представлял, что буду исполнять, смотрел по стойке вратаря и готовился, ожидал, что выпустят. В процессе уже был хладнокровен – делал именно то, что и задумал. До меня буллитов семь пробили, так что я вратаря уже полностью разобрал. Мандраж все равно был, тем более трибуны болели. Мы дома играли, эмоции зашкаливали.

– В таких случаях заранее знаешь, что будешь делать, или все происходит в моменте?

– Секреты рассказывать не буду, но два варианта у меня точно есть – а там уже по моменту.

– Что испытывали, выходя на лед домашней арены?

– Нельзя отдаваться эмоциям в любом случае. Когда я сыграл первый матч в КХЛ – было много зрителей, был очень рад домашнему дебюту. Конечно, внутри была какая-то дрожь, но поддержка болельщиков прибавляла сил, помогала, я понимал, что на нас смотрят люди, нельзя подставлять команду, надо играть.

– Номер 99 – ваша инициатива?

– Вообще у меня 13-й номер, 99-й я не хотел брать, но как-то так получилось. Мне уже в сезоне-2021/22 дали его, я видел свою майку. Просто 13-й был занят Кемиляйненом, а у меня и в МХЛ этот номер был. Ну ничего, постараюсь отхватить его обратно. Номер 99 тоже хороший, но мне ближе 13-й.

– Ваш первый матч в КХЛ был против «Амура», в котором играет MVP МХЛ Ярослав Лихачев. Приятно видеть на льду хоккеистов, которые недавно играли на молодежном уровне?

– Конечно, это очень здорово. Смотрел голы Лихачева – у него очень хороший бросок, он уверенно себя проявляет на льду, не выпадает, успешно решает игровые моменты. Здорово, что в КХЛ сейчас есть молодые игроки, есть к чему тянуться.

– Переезд из Подольска в Балашиху восприняли без проблем?

– В Подольске я жил восемь лет, но не скажу, что переезд в Балашиху для меня был болезненным. Конечно, в Подольске были родные болельщики, я провел там много времени. Арена в Балашихе мне нравится, болельщики приходят, поддерживают, приезжают из Подольска. А вообще у меня дом в Уфе. Не скажу, что меня что-то держит в каких-то городах.

– Насколько присутствие «Витязя» в системе добавляет мотивации для молодых игроков?

– Стимул, конечно, огромный. Когда «Русские Витязи» базировались в Чехове, а «Витязь» в Подольске, это было еще не так ярко выражено. Потом молодежная команда переехала в Подольск, на нас стали ходить болельщики, мы были на виду у руководства основной команды. Наличие команды КХЛ очень влияет на игроков – хочется проявить себя на молодежном уровне, чтобы попасть в первую команду и продолжать развиваться уже там. Я знаю многих игроков из нашей системы, которые закреплялись и в «Витязе», и в других командах КХЛ.

– Быстро смогли найти взаимопонимание с новыми партнерами по звену в КХЛ?

– Я стараюсь не портить себе репутацию в команде, чтобы напарники были довольны мной и не думали: «Опять Яровой со мной в звене». Может и присутствует какая-то небольшая «химия», но в основном это взаимопонимание. Мы общаемся, придумываем что-то, обсуждаем, чтобы налаживать игру и минимизировать ошибки на льду. В команде хорошее общение, все на позитиве, поэтому молодым игрокам вроде меня здесь легко. Без разницы, к кому меня поставят, все в команде понимают друг друга, мы все делаем одно дело.

– Кто помогал вливаться в новый коллектив в «Витязе»?

– Мне, как молодому, очень помогал тренерский штаб. Из команды выделю Егора Воронкова, мы с ним хорошо общаемся. А так, все помогали и подсказывали – Кирилл Рассказов, Виталя Попов, центральный нашего звена, тоже по моментам помогал. Ошибки у меня все равно присутствуют, сменку где-то переиграю – голова запарится. В первой команде мне очень нравится атмосфера. Ты приезжаешь со смены – и все тебя поддерживают, на скамейке всегда присутствует такой заряженный дух, это очень круто.

«Для буллитов есть много заготовочек, но пока нет уверенности их исполнять»

– В сезоне МХЛ-2021/22 вам удался эффектный буллит в ворота «Тайфуна», теперь уже на уровне КХЛ есть победный бросок. Отрабатываете этот элемент на тренировках?

– В детстве часто отрабатывал буллиты с отцом, он мне многое подсказывал. Все зависит от тебя самого – ты должен просто вложиться в бросок и попасть. Сейчас я тренирую буллиты отдельно, стараюсь придумывать что-то новое. В КХЛ выступают лучшие вратари России, поэтому забросить здесь сложнее. Что-то сверхъестественное выдумать можно, но это опасно, большой риск. У меня есть много заготовочек, но пока нет такой уверенности, чтобы их исполнять. Думаю, что буллиты можно назвать моей сильной стороной, но это в любом случае небольшая лотерея.

– Подход к исполнению буллитов в КХЛ строже?

– В КХЛ в сериях бросков тоже есть место креативу, но ты должен быть уверен, что забьешь буллит, до абсурда доводить не надо. Тренерский штаб тебе доверяет, а если начнешь что-то выдумывать, могут за это высказать. Я не постоянно креативлю, стандарт тоже бью. На предсезонке дважды выходил, просто бросал и забивал. Креатив должен быть уместен.

– Часто пересматриваете свои буллиты?

– Конечно пересматриваю. Когда забил тот самый в сезоне-2021/22, его исполнил чуть-чуть неправильно. Потом смотрел, что сделал не так. Я обычно смотрю не потому, что они красивые. Больше обращаю внимание на то, как двигался вратарь, чтобы потом совершенствовать технику исполнения. Например, я показал ложный бросок, он не поверил, значит я как-то неправильно его показал. Но, конечно, на душе тоже приятно от того, что смог забросить так красиво.

– Эмоционально было важно забить в первых матчах за основную команду?

– Конечно, приятно, что не потребовалось сезона, или 40 игр, чтобы забить. Рад, что открыл счет своим голам в таком возрасте, главное не останавливаться на этом, продолжать забивать, чтобы не ждать следующий гол целый сезон (вторая шайба Ярового в КХЛ случилась 9 октября, форвард отличился в матче против «Спартака» − прим.).

– Вы отмечали, что не очень хорошо говорите по-английски, при этом в команде есть легионеры. Еще не занимались с репетитором?

– На репетиторов времени особо нет, к тому же забивать сейчас голову чем-то лишним тоже не особо хочется. Но я все равно стараюсь общаться, узнавать для себя что-то новое. В любом случае это очень важно и интересно, у нас в команде есть ребята, которые хорошо говорят. Когда они общаются с иностранцами, я слушаю, стараюсь что-то понять, но работать, конечно, есть над чем (улыбается).

– Какую роль сыграл отец в вашем становлении, как игрока?

– Он сыграл очень большую роль. Хочу сказать ему огромное спасибо, потому что в меня было вложено очень много сил, времени и денег. Он меня тренировал, подсказывал как тогда, так и сейчас. Прислушиваюсь к его советам, потому что он связан с хоккеем, тренировал, играл, так что он видит мои ошибки.

– После нашумевшего буллита и удачного дебюта в КХЛ у вас было много интервью. Как относитесь к такой активности со стороны СМИ?

– Очень приятно, когда о тебе говорят, здесь главное – не поймать звезду. Нужно продолжать работать над собой, потому что можно взлететь и упасть. В этом интересе нет ничего плохого, нужно просто стараться и дальше проявлять себя.

– Чтобы болельщики узнали вас получше, сейчас будет небольшой блиц. Кого можете назвать своим кумиром?

– Всегда интересно смотреть, когда кто-то забивает, красиво исполняет игровые элементы. Так что наблюдаю за всеми, стараюсь повторять понравившиеся элементы, но любимчиков нет.

– Дубль или ассистентский покер?

– Тяжело. Выберу ассистентский покер и дубль.

– Подольск или Балашиха?

– Балашиха... и Подольск. Тут нельзя выбрать, мне и там, и там хорошо.

– Если не хоккей, то…

– Рыбалка.

– Самый крупный улов?

– Карп, 3 килограмма 600 граммов.

– Спорт кроме хоккея?

– Ближе баскетбол.

– Самый талантливый российский хоккеист до 21 года?

– Ярослав Бусыгин

– Любимая книга?

– «Робинзон Крузо», Даниэль Дефо.

Фото: Хоккейный клуб «Витязь»