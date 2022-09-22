Первый официальный матч новой арены в Омске: молодежка «Авангарда» пустила 7 шайб при 1800 зрителях

Егор Климович − автор первого гола в истории стадиона.

22 сентября «G-Drive Арена» в Омске приняла первый официальный матч. В рамках OLIMPBET Молодежной хоккейной лиги встречались «Омские Снайперы», молодежная команда «Авангарда», и «Сибирские Снайперы».

Команды выступают в разных дивизионах и здорово начали чемпионат. Омичи («Золотой» дивизион) уступили только в одном матче из шести. «Сибирские Снайперы» («Серебряный» дивизион, в который попали команды, занявшие по итогам чемпионата-2021/22 места ниже девятого) выиграли все пять встреч. Фаворитом матча на новой арене считались именно «Ястребы».

Но все пошло не по плану хозяев: первую шайбу на новой арене забил нападающий «Сибирских Снайперов» Егор Климович (2005 год рождения). Гол навсегда останется в истории арены как первый, забитый в официальном матче.

В дальнейшем «Сибирские Снайперы» повели 4:0, «Ястребы» отыграли одну шайбу, но гости довели счет до разгромного. Егор Климович, открывший счет в матче, впервые в карьере оформил хет-трик, а ведь для него голы на «G-Drive Арене стали первыми в сезоне.

Матч посетили только 1800 зрителей – арену тестировали еще не на полную мощность: каждый владелец абонемента на матчи «Авангарда» в КХЛ мог оформить до двух пригласительных.

В глаза бросалось, что многие люди были в старых джерси: ведь «Авангард» не выступал в Омске четыре сезона. И большинство зрителей фотографировались у новой арены.

А внутри арены было так.

Самый обстоятельный комментарий по матчу дал главный тренер гостей Лев Бердичевский.

– Праздник для города! Приятно, что нам выпала честь сыграть первыми на этой шикарной арене. Нужно радоваться и гордиться, что у нас появляются такие стадионы. Отличные ощущения, организаторы молодцы. В Омске молодежную команду очень любят, было любопытно посмотреть, как ребята справятся с этим, для молодых игроков большое количество болельщиков – это дополнительный вызов. У нас в Новосибирске тоже скоро появится суперсовременная арена. Нам сказали, что, возможно, получится сыграть на ней после нового года.

Фото: Telegram МХЛ, «Омские Ястребы»