«Сложнее всего играть против Радулова». 18-летний Никита Евсеев – о сборах с «Ак Барсом»

Самый полезный защитник «Ирбиса» осваивается в команде Олега Знарка.

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Никита Евсеев – один из самых прогрессирующих российских защитников. В 16 лет воспитанник альметьевского «Нефтяника» дебютировал в Молодежной хоккейной лиге, а сезон-2021/22 отыграл на две команды: «Ирбис» и «Барс» из ВХЛ. Никита помог казанской молодежке дойти до полуфинала Кубка Харламова и завоевать бронзовые медали. В драматичной пятиматчевой серии сильнее оказались хоккеисты «СКА-1946», а Никита стал самым полезным защитником «Ирбиса» в розыгрыше Кубка Харламова-2022.

Прогресс Евсеева отметили и в «Ак Барсе» – к сезону-2022/23 защитник готовится вместе с первой командой. В интервью Никита рассказал о сборах с «Ак Барсом», первых шагах в хоккее, впечатлениях от тренировок с Александром Радуловым и Вадимом Шипачевым и разнице между МХЛ и ВХЛ.

«Не ожидал, что вызовут на сборы с «Ак Барсом»

– Расскажите, как проходят предсезонные сборы? С какой командой вы работаете?

– Сейчас я тренируюсь с «Ак Барсом». Честно, не ожидал, что вызовут на сборы. В команду пришло много новых игроков с большим опытом в КХЛ. Не думал, что пригласят на сбор, но безумно рад, что тренируюсь с первой командой.

– Чем отличается подготовка с командой КХЛ?

– Это другой уровень. Люди немало лет поиграли в КХЛ и сборной. Выигрывали Кубки Гагарина, чемпионаты мира. Стараюсь от тренировок взять что-то полезное для себя. Предсезонка всегда тяжелая, что здесь, что в других командах – в «Барсе» или «Ирбисе».

– Какое самое нелюбимое упражнение на сборах?

– Бег. Бегать в жару не особо увлекательно.

– Каково тренироваться с такими звездами, как Шипачев, Радулов, Галиев, Войнов?

– Ажиотаж внутри невероятный. Стараюсь проявить себя с лучшей стороны. Все бьются за место в составе – и я стараюсь бороться с ними.

– Тяжело играть в обороне против них?

– Конечно. Сложнее всего играть против Радулова. Очень опытный игрок, пока тяжелее всего справляться с ним. С тренировками приходит понимание, как надо действовать. Играется легче и легче, привыкаешь к уровню и ритму.

– Успели понять, какой Олег Знарок тренер и человек?

– Мы особо не общались. Тренируемся в рабочей обстановке. Тренеры подсказывают, объясняют, где и как можно было сыграть лучше. Очень рад, что работаю с таким тренером. Можно многому научиться и прогрессировать дальше.

– Знарок за время работы в других клубах давал шансы многим молодым защитникам. Примеры Александра Никишина и Андрея Миронова вдохновляют вас?

– Молодой защитник всегда может попасть в КХЛ, если будет соответствовать уровню лиги. Дело не в ком-то конкретно. Посмотрите, сколько молодых играло в прошлом сезоне, сколько подключают к основе сейчас. Я тренируюсь, работаю и стараюсь попасть в состав.

– Какие шаги помогут закрепиться в основе «Ак Барса»?

– Я работаю так, как просят тренеры. Играю по позиции, ничего не выдумываю. Говорят играть ближе – играю ближе, дальше – значит дальше. Сложно ответить, что мне надо показать, чтобы закрепиться в первой команде. Пока немного не хватает скорости. Надо быстрее принимать решения. Можешь не успеть – тебя сразу накроют и заберут шайбу.

– С кого берете пример из защитников?

– С Михаила Сергачева и Дмитрия Орлова. Оба подключаются к атакам, хороши в отборе. Мне нравится их игра.

«Давно научился себя контролировать, поэтому на провокации не ведусь»

– Как оцените сезон-2021/22? В чем стали сильнее?

– Научился конкурировать с мужиками в Высшей хоккейной лиге. Не боялся идти в единоборства, выигрывал их. В целом доволен, как сложился сезон. Мы могли пройти дальше и с «Ирбисом», и с «Барсом», но немного не получилось. Доволен, что играл много и тренеры доверяли.

– За два года в МХЛ стали чувствовать себя на льду раскрепощеннее?

– Да, играл намного легче и спокойнее. В плей-офф против СКА это не так чувствовалось, но в остальных матчах играл намного спокойнее.

– Легко перестроились к Высшей лиге после МХЛ?

– Сложно сказать. Старшие ребята сильно помогали. Тот же Максим Пестушко, который тогда играл в «Барсе». Он подсказывал, где и как надо было сыграть. Со всеми парнями был знаком. Адаптация прошла быстро. В плане хоккея иногда не получалось выигрывать единоборства, быстрее отдавать пас или хорошо бросать. Но я сразу понимал, что это другой уровень.

– В чем это выражалось?

– В силовой борьбе. В МХЛ можно легко выиграть единоборства или отобрать шайбу. А в ВХЛ вступишь в силовую – и сам отлетишь от соперника. А команда еще убежит к воротам разрывать голкипера. Партнеры помогали мне, объясняли, как надо действовать. Старался быстрее принимать решения.

– В чем главное отличие между ВХЛ и МХЛ?

– В МХЛ заходят юниоры, которые только закончили детскую школу. Все пытаются себя показать, из-за этого иногда допускают ошибки. А в ВХЛ каждая ошибка на вес золота и наказывается голами. Но меня ни в чем не ограничивали в Высшей лиге. Играл так, как и всегда.

– Чего не хватило в розыгрыше Кубка Харламова, чтобы пройти «СКА-1946»?

– Сложно ответить. Возможно, удача была не на нашей стороне. Мы могли завершить серию дома, но не получилось. Поехали в Санкт-Петербург на пятый матч и проиграли его. Ключевым моментом стал длинный овертайм четвертого матча в Казани. Могли закончить серию дома и готовиться к финалу, но что-то пошло не по плану.

– Вы пропустили четвертую игру против «СКА-1946» из-за матч-штрафа. Расскажите про эпизод, когда получил травму Дмитрий Бучельников.

– Я увидел, что он будет отдавать передачу. Захотел его побыстрее накрыть, а он опустил голову. Получилось, что он уходил от силового приема, а у меня пошло колено. Не успел убрать и получилось так, как получилось. Это нелепая случайность. Ни в коем случае не хотел травмировать его.

– В регулярном чемпионате вы сцепились Никитой Холодилиным из «Омских Ястребов». Часто приходится драться?

– Нечасто. Я лояльно отношусь к этому. Понятно, когда надо заступиться за партнера – тогда я сразу пойду. А без повода драться не буду. Давно научился себя контролировать, поэтому на провокации не ведусь. Смотрю на это и даже смешно становится.

«Переход из детской школы в МХЛ дался легко»

– Вы начали заниматься хоккеем в Альметьевске. Расскажите, как это произошло?

– В хоккей меня привел отец. Мне было пять лет. У нас постоянно менялись тренеры. Потом наш год взял Виль Исмагилович Фахрутдинов и вел довольно долго – лет до 14. После него с нами занимался Халим Хакимуллович Нигматуллин до выпуска.

– Вам сразу понравился хоккей?

– Честно, не помню. Но раз я до сих пор играю – значит, понравился. Родители водили на тренировки, покупали экипировку.

– Родители сразу понимали, что сын вырастет в профессионального хоккеиста?

– Думаю, нет. Водили на хоккей, чтобы не мотался по улице. Хотели, чтобы я вырос хорошим человеком.

– А когда вы поняли, что хоккей – дело всей жизни?

– Наверное, перед тем, как попасть в Молодежную хоккейную лигу. Переход из детской школы в МХЛ дался легко. Казалось, что всегда играл в этой лиге. Мне повезло, что Халим Хакимуллович работал тренером по защитникам в молодежке. Он хорошо подготовил меня – разницы я и не заметил. Только стало больше игр.

– Вы с детства были защитником?

– Виль Исмагилович ставил всех и в нападение, и в защиту. Он говорил, что хороший хоккеист должен уметь играть на любой позиции. Даже не помню, когда стабильно стал играть в защите.

– В сезоне-2019/20 вы играли за подольский «Витязь». Как это произошло?

– Из «Нефтяника» ушло много игроков. Мне предложили сыграть за «Витязь», я согласился. Для меня это был новый опыт: другой город, другая команда, много новых ребят. После сезона вернулся обратно в Альметьевск.

– Как сложился ваш переход в систему «Ак Барса»?

– У нас закончился сезон с командой МХЛ. В клубе проводились сборы для новичков и молодых. От «Нефтяника» поехали три человека, включая меня. Мы потренировались месяц с тренерами КХЛ. На игровые тренировки приходил Дмитрий Вячеславович Квартальнов. Потом мы вернулись домой. За три дня до сборов у «Ак Барса» мне сказали, что я поеду в Казань.

– Другие клубы, кроме «Ак Барса», интересовались вами?

– Да, интерес был. Все предложения шли через моего агента. Насколько знаю, был интерес от многих клубов КХЛ. Но мы решили, что система «Ак Барса» – лучший вариант для моего развития. В клубе созданы отличные условия для тренировок.

– Какая ваша цель на ближайший сезон?

– Попробовать себя в КХЛ и закрепиться в составе «Ак Барса». Тренируюсь, готовлюсь, чтобы осуществить эту цель.

Фото: irbis.ak-bars.ru