В системе ЦСКА растет форвард ростом 198 см: набрал 36 очков в дебютном сезоне МХЛ и 98 баллов на ЕГЭ по русскому

Интервью с Кириллом Долженковым – габаритным нападающим «Красной Армии».

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Сезон-2021/22 стал для нападающего системы ЦСКА Кирилла Долженкова (2004 год рождения) дебютным в Молодежной хоккейной лиге, но игрок «Красной Армии» успел выделиться – хотя бы габаритами: 198 см и 90 кг. За 33 матча регулярки он забросил 14 шайб и отдал 14 результативных передач. В плей-офф форвард помог «Красной Армии» дойти до финала Кубка Харламова, но в шестиматчевой серии сильнее оказался «СКА-1946». В розыгрыше Кубка Харламова форвард забил три гола и сделал пять передач в 19 играх.

В интервью форвард московских армейцев рассказал о лакросс-голе, предсезонных сборах, летнем отдыхе, секретах успешной учебы и оценил дебютный год в МХЛ.

«Тест Купера нам заменили челноками»

– Расскажите про матч со «Стальными Лисами» 27 июля. Тяжело далась игра после нагрузок?

– Нагрузки еще не закончились. Пока немного страдает техника, мышцы забиты, но главное – желание. Мы выиграли 5:4, все старались.

– Какой вывод сделали о своей физической форме?

– Я отработал на сборах все три недели. Думаю, что улучшил свою физическую форму. Теперь надо правильно подойти к сезону.

– Предсезонные сборы – самое утомительное время для хоккеиста?

– Да, согласен, самое утомительное. Но иногда, кстати, в чемпионате бывают отрезки, когда одна за другой идут игры со сложными соперниками. Это тоже отнимает много сил.

– Какие самые любимые и нелюбимые упражнения?

– Все не любят бег и тест Купера. А самое легкое – тренажерный зал.

– Почему хоккеисты не любят бегать?

– Хоккей – разносторонний спорт. Надо не только бегать – работают руки и голова. Мы занимаемся игровым видом спорта, а просто бегать – скучно.

– В каком режиме тренируется команда? Какие циклы уже прошли?

– Первые циклы – это втягивающие тренировки без льда. Занимались в тренажерном зале, играли в баскетбол, гандбол, футбол. Потом нагрузки усилились: начались беговые упражнения, фартлек (циклическая тренировка от анаэробного спринта до аэробной медленной ходьбы или бега трусцой – прим.), добавился лед, увеличились веса в тренажерном зале.

– В баскетболе, наверное, вам нет равных.

– Да почему? Нет. Играю как все.

– Тест Купера сдавали?

– В этом году нет. Нам заменили его челноками. Сдавали тест Купера в прошлом сезоне, а сейчас тренеры убрали его. Челноки немного легче. Надо за минуту пробежать 12 отрезков по 24 метра.

– Справились с первой попытки?

– Нам давали три попытки. Я уложился во время со второй.

– Для вас это не первые предсезонные сборы. Быстро привыкли к нагрузкам?

– Да. Когда поехал на первые сборы с командой МХЛ, было сложнее. Сейчас уже сработались, привыкли к тренировкам. Предсезонка дается легче, особенно когда начались тренировки на льду. Отрабатываем тактические действия. Интенсивные тренировки присутствуют, но большее внимание уделяем тактике и игровым моментам. По сравнению с прошлым сезоном она особо не изменилась.

– Быстро перестроились к игровому режиму после «земли»?

– Мы играли двусторонки между собой. Тогда и втянулись в игровой режим. В матче с «Лисами» было уже легче.

– Летом к команде присоединились новички из детской школы. Чувствуете, что конкуренция усилилась?

– В детской школе ЦСКА собраны сильнейшие игроки со всей России. В команде много классных ребят. Всегда была и будет здоровая конкуренция. Я готов к этому.

«Хоккей – путь номер один, но про образование забывать нельзя»

– Успели отдохнуть от хоккея за лето?

– После плей-офф я ездил еще и на клубный чемпионат России по юниорам. После него недели три полностью отдыхал от хоккея, а с июня начал готовиться к сезону.

– Как провели отпуск?

– Летал по России, побывал во многих красивых местах. Провел время с родными и близкими. Закрыл сессию в институте, перешел на второй курс. Учусь на спортивного менеджера.

– Легко сдали экзамены?

– Да. Я знал материал, все сам сдал. По ходу сезона скидывали лекции, изучал темы, переписывал конспекты.

– Спортивный менеджмент – это не только спорт, но и экономика.

– Я выбрал такой факультет, потому что окончил школу с одной четверкой. Сдал ЕГЭ на высокие баллы: русский язык – 98, английский – 92, профильная математика – 74. Поэтому пошел на такую сложную специальность.

– Как в детстве совмещали учебу и хоккей?

– Сидел вечерами, иногда по ночам. Конечно, в школе шли навстречу. Мама с папой помогали репетиторами. Готовился отдельно, поэтому знал всю программу.

– Вы ответственно относились к учебе.

– Хоккей – путь номер один, но про образование забывать нельзя. Хотел сдать ЕГЭ на максимальный балл и поступить в хороший вуз. Параллельно выполнял две цели: развивался в хоккее и получал достойное образование.

– Чему научили на первом курсе?

– Первый курс – втягивающие азы, основы. Не углублялись в специальность и чего-то интересного не проходили.

«Понимание, как правильно пользоваться габаритами, приходит с возрастом»

– Довольны, как сложился дебютный сезон в МХЛ?

– Я хорошо прогрессировал в течение сезона. Добавил к играм плей-офф. Но все равно было тяжело. Другие скорости, ребята постарше. Сентябрь и октябрь ушли на адаптацию. Оценю прошлый сезон хорошо. Заняли с командой второе место – достойный результат.

– За счет чего получилось прогрессировать по ходу сезона?

– Я начал работать индивидуально по ОФП. Тренировался дополнительно. Это сильно помогло. Плюс прошла адаптация. Привык к скоростям и стилю игры. Хоккей в МХЛ быстрее, чем в детской школе. Надо быстрее принимать решения.

– Тренеры сразу нашли вам комфортное место?

– Тренеры меня наигрывали с разными партнерами. По ходу сезона сочетания менялись. К октябрю что-то начало получатся. Но я ведь еще уезжал в сборную, поэтому искали новые связки.

– В регулярке у вас 14 голов и 14 передач. Можно сказать, что вы одинаково нацелены и на бросок, и на передачу?

– Наверное, да. Получаю одинаковый кайф и когда партнер забивает с моей передачи, и когда забиваю сам. По детской школе, например, у меня было больше голов.

– За лето получилось прокачать индивидуальные навыки?

– Я делал больше акцент на мобильности и скорости. С моими габаритами надо быть быстрым. Старался стать сильнее, уделил внимание скоростно-силовому катанию и работе в зале. Катание закладывается в детстве, но есть элементы, которые можно улучшить – например, виражи.

– Вы уже полностью поняли, как правильно использовать собственные габариты?

– С детства выделялся ростом над сверстниками. Понимание, как правильно пользоваться габаритами, приходит с возрастом. Могу укрывать шайбу в углах, мне легче ее контролировать.

– В детстве родители успевали покупать новую одежду?

– Я же рос постепенно. Не было такого, что за год я вырос на 20 сантиметров.

– С сильными сторонами разобрались. А какие трудности испытываете из-за роста?

– Менее габаритные игроки более юркие на льду. Мне это дается тяжелее. Везде есть свои плюсы и минусы. Главное, правильно пользоваться сильными качествами.

«Если не будешь тренировать лакросс, то и забить не получится»

– Что пошло не так в финале Кубка Харламова против «СКА-1946»?

– Честно, сейчас сложно говорить об этом. Все парни бились с огромным желанием. Просто в каких-то моментах нам не повезло, поэтому такой исход.

– Долго держали в голове поражение в финале?

– Конечно, думал об этом, анализировал моменты. Обидно дойти до финала и проиграть. Но со временем все забылось. Понял, что это все равно достойный результат. Да, мы заняли второе место, но получили бесценный опыт игры в плей-офф и финале.

– В чем выражается этот опыт?

– Плей-офф – это игры на вылет. В регулярке другой накал страстей. Плей-офф – это постоянные стычки, борьба на каждом сантиметре льда. Для болельщиков это намного интереснее, когда на каждом участке поля идет настоящая битва.

– В регулярке ниже уровень ответственности?

– Я бы не сказал. Просто нет того чувства, что ты можешь вылететь – и сезон закончится.

– А в плей-офф это чувство сидит в голове? Оно не сковывает?

– Нет, не сковывает. Просто играешь намного ответственнее, правильнее, иногда проще. Вся команда становится целеустремленнее и злее.

– На днях вы сыграли против «Стальных Лисов» – команды Восточной конференции. Вам интересно больше играть с клубами из Востока?

– Для меня нет предпочтений, с кем и как играть. Главное – выходить на лед и получать удовольствие. Сложно понять, отличается ли хоккей на Западе и на Востоке по нескольким матчам в полуфинале плей-офф.

– В течение сезона не так много времени на тренировки. На чем делается акцент во время занятий?

– На тактике, большинстве. Нет сверхнагрузок на льду. Больше разбираются тактически моменты. Работаем над ними с предсезонки и совершенствуем весь чемпионат, чтобы довести до идеала к плей-офф.

– В сезоне-2021/22 вы забили лакросс-гол. Технически это сложный прием?

– Нет, но его надо тренировать и отрабатывать. И конечно, не обходится без везения. Удача должна быть на твоей стороне: надо правильно оказаться за воротами, получить пространство. Но если не будешь тренировать лакросс, то и забить не получится. Периодически на тренировках отрабатываю этот элемент.

– Вратари не ругаются, что может по маске прилететь?

– Нет. Все нормально относятся к этому. Креатив в атаке приветствуется.

Фото: redarmy.cska-hockey.ru