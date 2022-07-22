Начал в 11 лет, уходил из хоккея, встал в ворота случайно. У «Ак Барса» растет новый классный кипер

История одного из лучших голкиперов Молодежной хоккейной лиги в сезоне 2021/2022 и, возможно, ближайшее будущее Казани в КХЛ.

«Наше будущее»

Обычно основного вратаря перегружать не рекомендуется — современный хоккей становится как никогда требовательным к этой позиции, и так часто бывает, что первые номера от многочисленных стартов теряют форму или получают травмы.

Вячеслава Пексы из казанского «Ирбиса», молодежной команды «Ак Барса», это не касается. В регулярном сезоне он провел 56 игр из 64 возможных и добавил к ним 13 из 14 в плей-офф. Во многом благодаря вратарю одна из самых молодых команд сезона сенсационно дошла до полуфинала, где только в пятом матче проиграла «СКА-1946», усилившемуся хоккеистами с опытом в ВХЛ.

Пекса попал и в молодежную сборную, которая в мае играла против взрослой команды. После игры Роман Ротенберг похвалил вратаря: «Очень здорово сыграла молодежная команда, очень агрессивно играла, создала много сложностей для национальной сборной. У нее можно выделить немало игроков, но, думаю, лучшие – Пекса и [Сергей] Иванов. Эти вратари – наше будущее».

«Приходил в 6 утра на дополнительные тренировки»

Пекса начал заниматься хоккеем лишь в 11 лет — точнее, он вернулся в него после долгой паузы. «Я не мог сидеть на месте, поэтому менял секции друг за другом. Но хоккей в моей жизни появился раньше – в три года я встал на коньки, а в пять лет пришлось уйти, не получалось посещать по времени. Так что в 11 лет я вернулся к началу», − говорил вратарь в интервью сайту лиги.

С детства игрок не воспринимался большим талантом. В родном Магнитогорске конкуренция была очень велика — Пекса играл во втором детском составе и получил шанс в основе случайно: встал в ворота, поменявшись с одним из игроков формой. Как говорил сам Вячеслав, в момент перехода там уже было девять вратарей, но каждый год из хоккея уходили люди — и статус Пексы рос.

Но вратарь перешел в Казань, так как ощущал, что ему нужна игровая практика. Вместо «Ак Барса», где ему отказали, Пекса перешел в «Динамо» − менее известную за пределами Татарстана школу. Тем не менее, «Динамо» входило в систему «Ак Барса», и поэтому за игроками следила главная казанская команда.

«Как бы это странно ни звучало, но командировка в «Динамо» ему серьезно помогла. В нашей команде он стал основным вратарем, много играл и набирался ценного опыта», − позже говорил казанским журналистам тренер «Динамо» Станислав Большаков.

«Почувствовал уверенность, которой у меня никогда ранее не было в хоккейной жизни. Меня морально и физически готовили быть основным вратарем, я даже приходил в 6 утра на дополнительные тренировки», − говорил сам Пекса в интервью пресс-службе «Ирбиса».

После короткой командировки в Альметьевск Пекса вернулся в казанский клуб. Там после того, как Артур Ахтямов перешел вверх по карьерной лестнице в ВХЛ, освободилось место первого вратаря. Сначала, в сезоне 2020/2021, его занимал более взрослый Владимир Мосин, и Пекса был бэкапом.

Лучший в истории МХЛ среди вратарей с 50+ матчами за сезон

Через год Вячеславу удалось выиграть борьбу за место основного кипера, даже несмотря на неудачные первые матчи сезона. «Здесь большую роль сыграли тренеры – они сделали на меня ставку со старта сезона. Даже несмотря на обилие поражений, я все равно получал игровую практику, это дало уверенность. Я осознавал, где я должен поменять свою игру, чтобы помогать команде побеждать», − говорил вратарь.

Тренер вратарей «Ирбиса» Алмаз Якупов в интервью «Бизнес Онлайн» отметил ментальные характеристики Пексы: «Мне очень нравится в нем, что он никогда не сдается. В любой ситуации играет до конца и может даже в одиночку вытащить игры. Он психологически очень устойчив – это важное качество для вратаря. Никогда не паникует и играет спокойно. У него хорошая вратарская база – он всегда играет по позиции и практически не делает лишних движений».

Пекса, как и положено современному вратарю, довольно высокий — 189 см. Однако при этом он легкий (74 кг), очень подвижный и успевает переместиться достаточно быстро, чтобы форварды соперника психовали после того, как их верный бросок так и не оказывался голом. В сезоне 2021/2022 у Вячеслава достаточно сэйвов для хайлайтов — например, момент в матче против «Авто».

В исполнении Пексы часто можно увидеть акробатические спасения. В интервью Вячеслав указал, что следит за двумя вратарями — олимпийскими чемпионами Сочи-2014 и Ванкувера-2010: «Люблю двух разных по стилю вратарей: Кэри Прайса и Марка-Андре Флери. Прайс играет в стойке, по позиции, а Флери на щитках, делает красивые сейвы. Оба стиля полезны и эффективны». В другом интервью Пекса упоминал, что хотел бы взять быстрые ноги у Джонатана Куика, хотя Вячеслава и так нельзя назвать медленным вратарем.

Пекса завершил сезон 2021/2022 с девятью «сухарями» (лучший показатель в МХЛ) и 93,6% отраженных бросков (второй после вратаря «Красной Армии» Кирилла Самсонова). С учетом того, что Вячеслав провел в основе почти всю регулярку — сумасшедшие цифры: это лучшая в истории МХЛ статистика для вратаря, который отыграл 50+ матчей в сезоне .

Выигрыш конкуренции у Ахтямова и перспективы в «Ак Барсе»

В плей-офф к команде присоединился Артур Ахтямов, «Барс» которого завершил игру в сезоне ВХЛ. Он начинал серии против «Толпара» и «Чайки», но после поражений в играх уступал место Пексе. «Артур сыграл первый матч, что-то не пошло, был какой-то общий нервоз от старта в Кубке Харламова и потом в состав вернули меня. Хотя, на мой взгляд, когда в воротах стоял Артур, то было надежнее, он опытнейший игрок», − оценивал Пекса игру коллеги.

В межсезонье-2022 казанские СМИ писали о том, что Пекса может бороться за место второго вратаря «Ак Барса»: железная первая позиция у Тимура Билялова, а вот кто после него — вопрос. Ожидается, что в КХЛ вернется Амир Мифтахов, кроме того, есть и уже упомянутый выше Ахтямов. Сам Пекса еще не проводил матчи на взрослом уровне — а в Казани все-таки предпочитают подводить вратарей к основе постепенно.

При этом Пекса пока не торопится — на вопрос о ВХЛ он сказал, что физически к ней не готов. Адаптацию может облегчить то, что «Барс» возглавил главный тренер бронзового «Ирбиса» Артем Анисимов.

Летом 2022 года Пекса получил новый опыт — в составе команды Казани выиграл турнир ФХР по хоккею 3х3 и получил приз лучшего вратаря в условиях, когда опасные моменты возникают постоянно.

Родион Власов