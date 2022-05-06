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В «СКА-1946» – только 7 игроков из Петербурга, остальных приглашали из других клубов. Как собиралась чемпионская команда МХЛ-2022

переходы
Сергей Иванов
Максим Грошев Максим Грошев
Илья Иванцов Илья Иванцов
Даниил Лазутин
Витязь Витязь
Кирилл Кирсанов Кирилл Кирсанов
Егор Зеленов Егор Зеленов
Никита Чибриков Никита Чибриков
Кирилл Герасимюк
Арслан Яруллин Арслан Яруллин
Матвей Мичков Матвей Мичков
Кирилл Танков
Дмитрий Бучельников
Никита Смирнов Никита Смирнов
Федор Свечков Федор Свечков
Марат Хуснутдинов Марат Хуснутдинов
Максим Кровяков Максим Кровяков
Арсений Коромыслов Арсений Коромыслов
Динамо Динамо
Семен Демидов Семен Демидов
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В сезоне-2021/22 «СКА-1946» впервые выиграл Кубок Харламова. Рассказываем об игроках, которые выступали в плей-офф либо провели за команду хотя бы половину матчей регулярного чемпионата. Сначала − о тех, кто родился в Санкт-Петербурге. Затем − об остальных в порядке их перехода в систему СКА.

Игроки из Санкт-Петербурга

Матвей Горбушин, нападающий, 19 лет

Первая школа: Санкт-Петербург (СКА)

За «сорок шестых» в МХЛ дебютировал в декабре 2018 года, после первого же матча был переведен в «СКА-Варяги». Там форвард провел два полноценных сезона, а в «сорок шестых» на постоянной основе стал появляться в чемпионате-2021/22. В плей-офф Горбушина не заявляли, но в регулярке он отыграл до самого конца.

Кирилл Герасимюк, вратарь, 18 лет

Первая школа: Санкт-Петербург (СКА)

В МХЛ вратарь поначалу представлял «СКА-Варягов», в сезоне-2021/22 был переведен в «СКА-1946». В регулярном чемпионате сыграл 18 матчей – чуть меньше, чем Сергей Иванов (26). В плей-офф Герасимюк выходил на лед три раза: в победной игре против «Крыльев Советов», серии бросков против «Ирбиса» и пятом матче финала, где он сменил Иванова.

Егор Соболевский, защитник, 20 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Нева»)

Откуда перешел: «Нева» Санкт-Петербург (2010)

Защитник Егор Соболевский начал заниматься хоккеем в местной команде «Нева». После успешного сезона-2009/10 СКА пригласил хоккеиста в свою школу. Там Соболевский играл вплоть до дебюта в МХЛ за «СКА-Варягов». С регулярного чемпионата-2020/21 Егор начал выступать за «СКА-1946». В сезоне-2021/22 Соболевский пропускал матчи крайне редко, а в плей-офф отыграл все 17.

Даниил Цехановский, защитник, 20 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Спартак»)

Откуда перешел: «Форвард» Санкт-Петербург (2014)

Защитник Цехановский – еще один уроженец Санкт-Петербурга, который не сразу оказался в системе СКА. Его первой школьной командой был местный «Спартак». В 9 лет защитник попал в другую питерскую команду – «Форвард». И только через три сезона перебрался в СКА. В сезоне-2021/22 Цехановский был не слишком результативен, но его гол в ворота «Крыльев Советов» в овертайме третьего матча серии 1/8 финала стал победным и вывел «СКА-1946» в следующий раунд.

Степан Анисимов, защитник, 20 лет

Первая школа: Череповец

Откуда перешел: «Северсталь» Череповец (2017)

Степан Анисимов родился в Санкт-Петербурге, однако в хоккей попал в Череповце. В «Северстали» защитник был весьма результативен, особенно удалось раскрыться в 13-14 лет. Сразу после этого он оказался в системе СКА. Чемпионский сезон Анисимов начинал в «СКА-1946», в октябре попал в команду ВХЛ, сумев там закрепиться. Обратно вернулся к финалу Кубка Харламова.

Давид Мамаладзе, нападающий, 19 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Серебряные Львы»)

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

Форвард стал одним из игроков, которых СКА в 2019 году пригласил из «Витязя». Он начинал со школы «Серебряных Львов», которая сейчас относится к СКА. Был он и в других питерских командах, а в «Витязь» перешел в 11 лет. В плей-офф стал автором победной шайбы в третьем матче финала, в шестой встрече сделал результативную передачу.

Владимир Андреев, нападающий, 18 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Бульдоги»)

Откуда перешел: «Спартак» Санкт-Петербург (2020)

В родном городе Андреев попал в школу «Бульдогов», затем какое-то время провел в казанском «Ак Барсе», но достаточно быстро вернулся домой, где представлял местный «Спартак». Перед тем, как попасть в МХЛ, Андреев перешел в систему СКА, и уже в сезоне-2020/21 дебютировал за «СКА-Варягов». Большую часть чемпионата отыграл там же, но в плей-офф выходил в составе «СКА-1946». На его счету одна встреча с московским «Динамо» и три игры против «Ирбиса».

Игроки из других городов

Кирилл Танков, нападающий, 20 лет

Родной город: Юрга, Кемеровская область

Первая школа: Новокузнецк

Откуда перешел: «Локомотив» Ярославль (2012)

Кирилл Танков родился в Кемеровской области, в хоккей начал играть в Новокузнецке, однако уже в 8 лет перебрался в «Локомотив». Там он с ходу стал одним из ключевых игроков, но не задержался в Ярославле и уже спустя полтора года, в сезоне-2012/13, оказался в школе «Варягов», которая входит в систему СКА. В сезоне-2021/22 играл в ВХЛ за «СКА-Неву» вплоть до вылета из розыгрыша Кубка Петрова. По ходу полуфинальной серии с «Ирбисом» присоединился к «СКА-1946» и помог команде выиграть Кубок Харламова.

Андрей Проскурнин, нападающий, 20 лет

Родной город: Брянск

Первая школа: Брянск

Откуда перешел: ХК «Брянск» (2013)

Андрей Проскурнин, как и Кирилл Танков, около десяти лет назад перебрался в школу «Варягов», но из Брянска. На детско-юношеском уровне он не был главной звездой, хотя и выступал результативно. В сезоне-2021/22 Проскурнин запомнился по серии из трех заблокированных бросков в матче против «Алмаза». Нападающий выступал за «СКА-1946», пока команда не получила серьезное усиление из КХЛ и ВХЛ. Андрей внес весомый вклад в успех, играя в регулярке.

Матвей Кабуш, нападающий, 19 лет

Родной город: Витебск, Беларусь

Первая школа: Витебск

Откуда перешел: ДЮСШ ХК «Витебск» (2014)

Матвей Кабуш родился в Беларуси, однако в 2014 году перешел в школу «Варягов». Там он сохранил высокую результативность и из года в год входил в число лучших бомбардиров. Сезон-2021/22 стал для форварда наиболее продуктивным в МХЛ – 29 очков в регулярке и 7 (3+4) − в плей-офф. Два гола пришлись на финальную серию. После травмы Дмитрия Бучельникова роль Кабуша стала более значимой − он начал выходить на лед в первой тройке нападения.

Александр Пустовалов, нападающий, 20 лет

Родной город: Егорьевск, Московская область

Первая школа: Зеленоград

Откуда перешел: «Ястребы» Москва (2015)

Защитник Пустовалов, прежде чем попасть в школьную команду «Варягов», отыграл несколько сезонов в Москве и области. До 9 лет это был Зеленоград, затем московские «Ястребы». В 13 лет Александр Пустовалов перешел в систему СКА. В плей-офф чемпионского сезона он не играл, но регулярный чемпионат провел практически от начала до конца.

Никита Смирнов, защитник, 19 лет

Родной город: Кузнецк, Пензенская область

Первая школа: Кузнецк

Откуда перешел: «Дизель» Пенза (2016)

Никита Смирнов достаточно быстро оказался в главной команде Пензенской области – «Дизеле». Предложение перейти в школу «Варягов» поступило по ходу сезона-2015/16 – с декабря он стал играть в новом коллективе. В чемпионате-2021/22 Смирнов стал одним из тех, кто усилил «СКА-1946» после вылета «СКА-Невы» из плей-офф ВХЛ. Он был важным кусочком чемпионского пазла: много играл, блокировал броски, а в полуфинальной серии против «Ирбиса» забросил шайбу во второй встрече.

Егор Гурзанов, нападающий, 19 лет

Родной город: Фокино, Приморский край

Первая школа: Кузнецк

Откуда перешел: «Дизель» Пенза (2016)

Егор Гурзанов, который начинал плей-офф в роли капитана «СКА-1946», как и Никита Смирнов оказался сначала в школе Кузнецка, затем в Пензе, а в 13 лет попал в команду «Варяги». Переход был успешным – нападающий стал одним из лидеров команды. В сезоне-2021/22 в составе «сорок шестых» он вошел в тройку лучших бомбардиров и регулярки, и розыгрыша Кубка Харламова.

Вячеслав Алексеев, нападающий, 20 лет

Родной город: Магнитогорск, Челябинская область

Первая школа: Магнитогорск

Откуда перешел: «Металлург» Магнитогорск (2016)

Воспитанник «Металлурга» Вячеслав Алексеев оказался в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года. 15-летний форвард, будучи одним из самых габаритных и старательных магнитогорских игроков, перешел в школу «Варягов», а всего через полтора года дебютировал в МХЛ. В сезоне-2021/22 он успел набраться опыта в команде ВХЛ, а ближе к плей-офф вернулся в состав «СКА-1946», сыграв шесть матчей в розыгрыше Кубка Харламова.

Максим Кровяков, нападающий, 19 лет

Родной город: Солнечногорск, Московская область

Первая школа: Зеленоград

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2017)

Максим Кровяков, один из главных героев розыгрыша Кубка Харламова, перебрался в Санкт-Петербург в 2017 году из «Витязя». Поначалу он был связан исключительно с Подмосковьем: родился в Солнечногорске, в хоккейную школу попал в Зеленограде, в 10 лет оказался в столичных «Белых Медведях», два года спустя – в Подольске. Во второй половине сезона-2017/18 Кровяков начал играть за «Варягов». Союз получился успешным: в МХЛ центрфорвард быстро стал одним из наиболее заметных, а в своем заключительном сезоне на этом уровне взял Кубок Харламова и награду самому ценному игроку плей-офф.

Владислав Романов, нападающий, 18 лет

Родной город: Мегион, ХМАО

Первая школа: Мегион

Откуда перешел: «Юность» Мегион (2017)

Владислав Романов родился в 46-тысячном городе Мегион. В 13 лет хоккеист был приглашен в школьную команду «Варягов», а через три сезона дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. Даже в сезоне-2021/22 хоккеист долгое время представлял «СКА-Варягов», но в декабре его перевели в состав «сорок шестых», где нападающий провел концовку регулярного чемпионата, а также несколько игр в плей-офф.

Пров Зенков, защитник, 19 лет

Родной город: Нижний Тагил, Свердловская область

Первая школа: Нижний Тагил

Откуда перешел: «Форвард» Санкт-Петербург (2017)

Хоккейная школа Нижнего Тагила известна своими талантами, поэтому армейцы обращают внимание и на нее. Прежде чем попасть в СКА в 12 лет, защитник оказался в питерском «Динамо», провел там сезон, затем еще год в местной команде «Форвард». Лишь после этого Зенков стал игроком «СКА-Варягов».

Егор Зеленов, защитник, 19 лет

Родной город: Пенза

Первая школа: Пенза

Откуда перешел: «Дизель» Пенза (2018)

Очередной представитель школы «Дизеля», но для Егора Зеленова это был его родной клуб – игрок родился в Пензе. С 13 до 15 лет он выступал за «Витязь». В октябре 2017 года защитник вернулся в родной город, а на следующий сезон-2018/19 даже дебютировал за «Дизелист» в НМХЛ. В декабре 2018 года Зеленов стал игроком системы СКА. В «золотом» плей-офф Кубка Харламова провел все матчи.

Никита Дишковский, нападающий, 19 лет

Родной город: Когалым, ХМАО

Первая школа: Москва («Ястребы»)

Откуда перешел: «Ястребы» Москва (2018)

Никита Дишковский начал свой путь со столичной команды «Ястребы», а в 15 лет начал представлять «Варягов». Самоотверженность, которая была присуща ему еще на школьном возрасте, осталась и в МХЛ, поэтому в сезоне-2021/22 форвард хоть и не был главной звездой, зато приносил много пользы за счет активности, мог постоять за себя и партнеров.

Дмитрий Бучельников, нападающий, 18 лет

Родной город: Нижний Тагил, Свердловская область

Первая школа: Тюмень

Откуда перешел: «Бульдоги» Санкт-Петербург (2019)

Дмитрий Бучельников начинал в школе тюменского «Газовика». Но это было лишь начало его хоккейного пути, в 12 лет форвард оказался в Ханты-Мансийске. Два сезона в школе «Югры», а следом – челябинский «Трактор». После полутора лет в Челябинске он оказался в Санкт-Петербурге, но не в СКА, а в «Бульдогах». Лишь перед сезоном-2019/20 Бучельников попал в команду «СКА-Варяги», завершив свой путь в детско-юношеском хоккее. В МХЛ Дмитрий сразу стал одним из лидеров, а в сезоне-2021/22 стал вторым снайпером чемпионата.

Григорий Кузьмин, нападающий, 19 лет

Родной город: Ярославль

Первая школа: Ярославль

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Арсений Коромыслов, защитник, 18 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва («Белые Медведи»)

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Владимир Сычев, нападающий, 19 лет

Родной город: Ступино, Московская область

Первая школа: Ступино

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Илья Иванцов, нападающий, 19 лет

Родной город: Пенза

Первая школа: Пенза

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Коромыслов, Кузьмин, Сычев и Иванцов перешли в систему СКА из столичной «Руси» в межсезонье 2019 года. Все представители этой четверки родились в разных городах. Коромыслов – в Москве (до десяти лет представлял школу «Белых Медведей»), Кузьмин – в Ярославле (до 14 лет играл за «Локомотив»), Сычев – в Ступине (окончательно перешел из «Капитана» в «Русь» в десять лет), Иванцов – в Пензе (до 11 лет выступал за «Дизель»).

Кирилл Кирсанов, защитник, 19 лет

Родной город: Тверь

Первая школа: Тверь

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

Марат Хуснутдинов, нападающий, 19 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва («Белые Медведи»)

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

Илья Рычков, нападающий, 20 лет

Родной город: Талдом, Московская область

Первая школа: Дмитров

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

В 2019 году СКА присматривался к молодым игрокам не только из «Руси», но и из подольского «Витязя». Защитник Кирсанов (Тверь), нападающие Хуснутдинов (Москва) и Рычков (Талдом) в разные годы оказались в школе «Витязя», но с сезона-2019/20 представляли СКА. Кирсанов и Хуснутдинов стали значимыми игроками и в плей-офф, который принес «СКА-1946» Кубок Харламова. Илья Рычков в плей-офф не играл, однако провел более половины встреч в регулярном чемпионате.

Арслан Яруллин, защитник, 20 лет

Родной город: Казань

Первая школа: Казань

Откуда перешел: ХК «Лидо» Рига (2019)

Уроженец Казани и воспитанник «Ак Барса» Арслан Яруллин мог оказаться в Санкт-Петербурге и раньше 2019 года, поскольку уже в сезоне-2017/18 играл в школе «СКА-Варягов», но следующий год провел в чемпионате Латвии, где представлял команду «Лидо». В «золотом» сезоне без Яруллина невозможно было представить «сорок шестых». Он играл и в ВХЛ, но когда возвращался в молодежную команду, ему всегда отводилась значимая роль в неравных составах.

Михаил Березовский, защитник, 19 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва (ЦСКА)

Откуда перешел: ЦСКА Москва (2019)

Михаил Березовский оказался в СКА в результате обмена. В июле 2020 года СКА и ЦСКА обменялись защитниками: к москвичам перешел Егор Рыков, а питерцы получили Березовского, который уже тогда выступал за юниорскую сборную, став обладателем Мирового кубка вызова. В плей-офф-2022 не появлялся, однако на первом этапе провел большую часть игр.

Матвей Мичков, нападающий, 17 лет

Родной город: Пермь

Первая школа: Пермь

Откуда перешел: «Локомотив» Ярославль (2020)

Лето 2020 года принесло СКА огромное количество талантов со всей страны, но главная новость была связана с переходом Матвея Мичкова. Уроженец Перми в сезоне-2013/14 уже играл за «Серебряных Львов» из Санкт-Петербурга, по-прежнему занимаясь в Перми. В 10 лет суперталант был приглашен в Ярославль, где отыграл пять сезонов.

В 2020 году состоялся переход в систему СКА. В первой же игре в МХЛ Матвей отличился, а под конец дебютного сезона побил рекорд Никиты Кучерова по очкам и голам для игроков до 17 лет. Второй сезон принес ему звание лучшего снайпера плей-офф, а заодно и «золотой» гол, который он оформил в стиле лакросс.

Даниил Лазутин, нападающий, 18 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Одинцово

Откуда перешел: «Динамо» Москва (2020)

Никита Чибриков, нападающий, 19 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва (ЦСКА)

Откуда перешел: «Динамо» Москва (2020)

Чибриков и Лазутин – еще одна пара игроков, оказавшихся в СКА в результате обмена. В июне 2020 года московское «Динамо» получило Дмитрия Кагарлицкого, а СКА – права на Чибрикова, Лазутина и защитника Павла Минтюкова. Первые двое подписали контракты в Санкт-Петербурге, а Минтюков уехал в Канаду. В чемпионском сезоне Лазутин стал важным игроком четвертого звена, а Чибриков – одним из главных героев финальной серии. В первой встрече с «Красной Армией» (московская команда в первый и последний раз уступила в плей-офф дома) Никита оформил хет-трик.

Максим Грошев, нападающий, 20 лет

Родной город: Агрыз, Татарстан

Первая школа: Агрыз

Откуда перешел: «Нефтехимик» Нижнекамск (2020)

Родившийся в Агрызе Максим Грошев в детстве попал в школу ижевской «Ижстали», однако в 11 лет оказался в «Нефтехимике». В 2019 году он стал самым молодым на тот момент автором гола в истории КХЛ – забил в 17 лет и 339 дней. В ноябре 2020 года Грошева обменяли в СКА. Габаритный хоккеист не так часто появлялся в команде МХЛ из Санкт-Петербурга, однако поучаствовал в полуфинале и финале, отдав голевую передачу в двух играх.

Сергей Иванов, вратарь, 18 лет

Родной город: Чернушка, Пермский край

Первая школа: Тюмень

Откуда перешел: «Металлург» Магнитогорск (2020)

Сергей Иванов всерьез заявил о себе еще на детско-юношеском уровне. Родился он в 33-тысячном городе Чернушка на юге Пермского края, в хоккей попал через школу тюменского «Газовика». Его заметили в Магнитогорске, где вратарь оказался в 14 лет. Два сезона Иванов провел в «Металлурге», а в начале 2020 года вместе с юниорской сборной России до 16 лет стал победителем юношеской Олимпиады. После этого вратарь перешел в систему СКА. Иванов провел стабильный плей-офф и помог команде взять Кубок Харламова.

Федор Свечков, нападающий, 19 лет

Родной город: Тольятти

Первая школа: Тольятти

Откуда перешел: «Лада» Тольятти (2021)

Хоккейная юность Федора Свечкова связана с родным городом Тольятти. В юниорскую сборную нападающий попал из «Ладьи». Уже в 17 лет начал играть за «Ладу» на взрослом уровне, ни в чем не уступая партнерам по скоростям, принятию решений и по мастерству. В первом же сезоне в системе питерского клуба Свечков стал ключевым хоккеистом в ВХЛ, а на плей-офф Кубка Харламова вернулся в «СКА-1946». Там он организовал несколько важных шайб и заслуженно стал чемпионом.

Семен Демидов, нападающий, 19 лет

Родной город: Дмитров, Московская область

Первая школа: Дмитров

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2021)

Семен Демидов перебрался в систему СКА по ходу сезона-2021/22. Способствовала этому переходу отличная игра форварда на Турнире четырех наций в ноябре в составе молодежной сборной России. В сезоне-2012/13 Демидов выступал за московское «Динамо», но спустя год вернулся домой в Дмитров. В «Витязь» форвард перешел в 2014 году, был капитаном школьной команды. В плей-офф МХЛ 2022 года Демидов играл порой и в четвертом звене, но сумел отличиться в решающем матче финала.

Иван Ремезовский, защитник, 17 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва («Снежные Барсы»)

Откуда перешел: «Динамо» Москва (2021)

Москвич Иван Ремезовский представлял многие столичные хоккейные школы: родных для него «Снежных Барсов», с 8 лет – ЦСКА, с десяти лет – «Динамо». Перед стартом сезона-2021/22 капитан динамовцев приглянулся СКА, где в итоге и оказался. Результативность у него не самая высокая, но это одаренный защитник, который уже успел отличиться в чемпионском плей-офф, забросив шайбу в ворота своего бывшего клуба – московского «Динамо».

Автор: Антон Васятин

Фото: vk.com/ska1946

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