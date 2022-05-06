В «СКА-1946» – только 7 игроков из Петербурга, остальных приглашали из других клубов. Как собиралась чемпионская команда МХЛ-2022

Коротко о каждом.

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В сезоне-2021/22 «СКА-1946» впервые выиграл Кубок Харламова. Рассказываем об игроках, которые выступали в плей-офф либо провели за команду хотя бы половину матчей регулярного чемпионата. Сначала − о тех, кто родился в Санкт-Петербурге. Затем − об остальных в порядке их перехода в систему СКА.

Игроки из Санкт-Петербурга

Матвей Горбушин, нападающий, 19 лет

Первая школа: Санкт-Петербург (СКА)

За «сорок шестых» в МХЛ дебютировал в декабре 2018 года, после первого же матча был переведен в «СКА-Варяги». Там форвард провел два полноценных сезона, а в «сорок шестых» на постоянной основе стал появляться в чемпионате-2021/22. В плей-офф Горбушина не заявляли, но в регулярке он отыграл до самого конца.

Кирилл Герасимюк, вратарь, 18 лет

Первая школа: Санкт-Петербург (СКА)

В МХЛ вратарь поначалу представлял «СКА-Варягов», в сезоне-2021/22 был переведен в «СКА-1946». В регулярном чемпионате сыграл 18 матчей – чуть меньше, чем Сергей Иванов (26). В плей-офф Герасимюк выходил на лед три раза: в победной игре против «Крыльев Советов», серии бросков против «Ирбиса» и пятом матче финала, где он сменил Иванова.

Егор Соболевский, защитник, 20 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Нева»)

Откуда перешел: «Нева» Санкт-Петербург (2010)

Защитник Егор Соболевский начал заниматься хоккеем в местной команде «Нева». После успешного сезона-2009/10 СКА пригласил хоккеиста в свою школу. Там Соболевский играл вплоть до дебюта в МХЛ за «СКА-Варягов». С регулярного чемпионата-2020/21 Егор начал выступать за «СКА-1946». В сезоне-2021/22 Соболевский пропускал матчи крайне редко, а в плей-офф отыграл все 17.

Даниил Цехановский, защитник, 20 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Спартак»)

Откуда перешел: «Форвард» Санкт-Петербург (2014)

Защитник Цехановский – еще один уроженец Санкт-Петербурга, который не сразу оказался в системе СКА. Его первой школьной командой был местный «Спартак». В 9 лет защитник попал в другую питерскую команду – «Форвард». И только через три сезона перебрался в СКА. В сезоне-2021/22 Цехановский был не слишком результативен, но его гол в ворота «Крыльев Советов» в овертайме третьего матча серии 1/8 финала стал победным и вывел «СКА-1946» в следующий раунд.

Степан Анисимов, защитник, 20 лет

Первая школа: Череповец

Откуда перешел: «Северсталь» Череповец (2017)

Степан Анисимов родился в Санкт-Петербурге, однако в хоккей попал в Череповце. В «Северстали» защитник был весьма результативен, особенно удалось раскрыться в 13-14 лет. Сразу после этого он оказался в системе СКА. Чемпионский сезон Анисимов начинал в «СКА-1946», в октябре попал в команду ВХЛ, сумев там закрепиться. Обратно вернулся к финалу Кубка Харламова.

Давид Мамаладзе, нападающий, 19 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Серебряные Львы»)

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

Форвард стал одним из игроков, которых СКА в 2019 году пригласил из «Витязя». Он начинал со школы «Серебряных Львов», которая сейчас относится к СКА. Был он и в других питерских командах, а в «Витязь» перешел в 11 лет. В плей-офф стал автором победной шайбы в третьем матче финала, в шестой встрече сделал результативную передачу.

Владимир Андреев, нападающий, 18 лет

Первая школа: Санкт-Петербург («Бульдоги»)

Откуда перешел: «Спартак» Санкт-Петербург (2020)

В родном городе Андреев попал в школу «Бульдогов», затем какое-то время провел в казанском «Ак Барсе», но достаточно быстро вернулся домой, где представлял местный «Спартак». Перед тем, как попасть в МХЛ, Андреев перешел в систему СКА, и уже в сезоне-2020/21 дебютировал за «СКА-Варягов». Большую часть чемпионата отыграл там же, но в плей-офф выходил в составе «СКА-1946». На его счету одна встреча с московским «Динамо» и три игры против «Ирбиса».

Игроки из других городов

Кирилл Танков, нападающий, 20 лет

Родной город: Юрга, Кемеровская область

Первая школа: Новокузнецк

Откуда перешел: «Локомотив» Ярославль (2012)

Кирилл Танков родился в Кемеровской области, в хоккей начал играть в Новокузнецке, однако уже в 8 лет перебрался в «Локомотив». Там он с ходу стал одним из ключевых игроков, но не задержался в Ярославле и уже спустя полтора года, в сезоне-2012/13, оказался в школе «Варягов», которая входит в систему СКА. В сезоне-2021/22 играл в ВХЛ за «СКА-Неву» вплоть до вылета из розыгрыша Кубка Петрова. По ходу полуфинальной серии с «Ирбисом» присоединился к «СКА-1946» и помог команде выиграть Кубок Харламова.

Андрей Проскурнин, нападающий, 20 лет

Родной город: Брянск

Первая школа: Брянск

Откуда перешел: ХК «Брянск» (2013)

Андрей Проскурнин, как и Кирилл Танков, около десяти лет назад перебрался в школу «Варягов», но из Брянска. На детско-юношеском уровне он не был главной звездой, хотя и выступал результативно. В сезоне-2021/22 Проскурнин запомнился по серии из трех заблокированных бросков в матче против «Алмаза». Нападающий выступал за «СКА-1946», пока команда не получила серьезное усиление из КХЛ и ВХЛ. Андрей внес весомый вклад в успех, играя в регулярке.

Матвей Кабуш, нападающий, 19 лет

Родной город: Витебск, Беларусь

Первая школа: Витебск

Откуда перешел: ДЮСШ ХК «Витебск» (2014)

Матвей Кабуш родился в Беларуси, однако в 2014 году перешел в школу «Варягов». Там он сохранил высокую результативность и из года в год входил в число лучших бомбардиров. Сезон-2021/22 стал для форварда наиболее продуктивным в МХЛ – 29 очков в регулярке и 7 (3+4) − в плей-офф. Два гола пришлись на финальную серию. После травмы Дмитрия Бучельникова роль Кабуша стала более значимой − он начал выходить на лед в первой тройке нападения.

Александр Пустовалов, нападающий, 20 лет

Родной город: Егорьевск, Московская область

Первая школа: Зеленоград

Откуда перешел: «Ястребы» Москва (2015)

Защитник Пустовалов, прежде чем попасть в школьную команду «Варягов», отыграл несколько сезонов в Москве и области. До 9 лет это был Зеленоград, затем московские «Ястребы». В 13 лет Александр Пустовалов перешел в систему СКА. В плей-офф чемпионского сезона он не играл, но регулярный чемпионат провел практически от начала до конца.

Никита Смирнов, защитник, 19 лет

Родной город: Кузнецк, Пензенская область

Первая школа: Кузнецк

Откуда перешел: «Дизель» Пенза (2016)

Никита Смирнов достаточно быстро оказался в главной команде Пензенской области – «Дизеле». Предложение перейти в школу «Варягов» поступило по ходу сезона-2015/16 – с декабря он стал играть в новом коллективе. В чемпионате-2021/22 Смирнов стал одним из тех, кто усилил «СКА-1946» после вылета «СКА-Невы» из плей-офф ВХЛ. Он был важным кусочком чемпионского пазла: много играл, блокировал броски, а в полуфинальной серии против «Ирбиса» забросил шайбу во второй встрече.

Егор Гурзанов, нападающий, 19 лет

Родной город: Фокино, Приморский край

Первая школа: Кузнецк

Откуда перешел: «Дизель» Пенза (2016)

Егор Гурзанов, который начинал плей-офф в роли капитана «СКА-1946», как и Никита Смирнов оказался сначала в школе Кузнецка, затем в Пензе, а в 13 лет попал в команду «Варяги». Переход был успешным – нападающий стал одним из лидеров команды. В сезоне-2021/22 в составе «сорок шестых» он вошел в тройку лучших бомбардиров и регулярки, и розыгрыша Кубка Харламова.

Вячеслав Алексеев, нападающий, 20 лет

Родной город: Магнитогорск, Челябинская область

Первая школа: Магнитогорск

Откуда перешел: «Металлург» Магнитогорск (2016)

Воспитанник «Металлурга» Вячеслав Алексеев оказался в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года. 15-летний форвард, будучи одним из самых габаритных и старательных магнитогорских игроков, перешел в школу «Варягов», а всего через полтора года дебютировал в МХЛ. В сезоне-2021/22 он успел набраться опыта в команде ВХЛ, а ближе к плей-офф вернулся в состав «СКА-1946», сыграв шесть матчей в розыгрыше Кубка Харламова.

Максим Кровяков, нападающий, 19 лет

Родной город: Солнечногорск, Московская область

Первая школа: Зеленоград

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2017)

Максим Кровяков, один из главных героев розыгрыша Кубка Харламова, перебрался в Санкт-Петербург в 2017 году из «Витязя». Поначалу он был связан исключительно с Подмосковьем: родился в Солнечногорске, в хоккейную школу попал в Зеленограде, в 10 лет оказался в столичных «Белых Медведях», два года спустя – в Подольске. Во второй половине сезона-2017/18 Кровяков начал играть за «Варягов». Союз получился успешным: в МХЛ центрфорвард быстро стал одним из наиболее заметных, а в своем заключительном сезоне на этом уровне взял Кубок Харламова и награду самому ценному игроку плей-офф.

Владислав Романов, нападающий, 18 лет

Родной город: Мегион, ХМАО

Первая школа: Мегион

Откуда перешел: «Юность» Мегион (2017)

Владислав Романов родился в 46-тысячном городе Мегион. В 13 лет хоккеист был приглашен в школьную команду «Варягов», а через три сезона дебютировал в Молодежной хоккейной лиге. Даже в сезоне-2021/22 хоккеист долгое время представлял «СКА-Варягов», но в декабре его перевели в состав «сорок шестых», где нападающий провел концовку регулярного чемпионата, а также несколько игр в плей-офф.

Пров Зенков, защитник, 19 лет

Родной город: Нижний Тагил, Свердловская область

Первая школа: Нижний Тагил

Откуда перешел: «Форвард» Санкт-Петербург (2017)

Хоккейная школа Нижнего Тагила известна своими талантами, поэтому армейцы обращают внимание и на нее. Прежде чем попасть в СКА в 12 лет, защитник оказался в питерском «Динамо», провел там сезон, затем еще год в местной команде «Форвард». Лишь после этого Зенков стал игроком «СКА-Варягов».

Егор Зеленов, защитник, 19 лет

Родной город: Пенза

Первая школа: Пенза

Откуда перешел: «Дизель» Пенза (2018)

Очередной представитель школы «Дизеля», но для Егора Зеленова это был его родной клуб – игрок родился в Пензе. С 13 до 15 лет он выступал за «Витязь». В октябре 2017 года защитник вернулся в родной город, а на следующий сезон-2018/19 даже дебютировал за «Дизелист» в НМХЛ. В декабре 2018 года Зеленов стал игроком системы СКА. В «золотом» плей-офф Кубка Харламова провел все матчи.

Никита Дишковский, нападающий, 19 лет

Родной город: Когалым, ХМАО

Первая школа: Москва («Ястребы»)

Откуда перешел: «Ястребы» Москва (2018)

Никита Дишковский начал свой путь со столичной команды «Ястребы», а в 15 лет начал представлять «Варягов». Самоотверженность, которая была присуща ему еще на школьном возрасте, осталась и в МХЛ, поэтому в сезоне-2021/22 форвард хоть и не был главной звездой, зато приносил много пользы за счет активности, мог постоять за себя и партнеров.

Дмитрий Бучельников, нападающий, 18 лет

Родной город: Нижний Тагил, Свердловская область

Первая школа: Тюмень

Откуда перешел: «Бульдоги» Санкт-Петербург (2019)

Дмитрий Бучельников начинал в школе тюменского «Газовика». Но это было лишь начало его хоккейного пути, в 12 лет форвард оказался в Ханты-Мансийске. Два сезона в школе «Югры», а следом – челябинский «Трактор». После полутора лет в Челябинске он оказался в Санкт-Петербурге, но не в СКА, а в «Бульдогах». Лишь перед сезоном-2019/20 Бучельников попал в команду «СКА-Варяги», завершив свой путь в детско-юношеском хоккее. В МХЛ Дмитрий сразу стал одним из лидеров, а в сезоне-2021/22 стал вторым снайпером чемпионата.

Григорий Кузьмин, нападающий, 19 лет

Родной город: Ярославль

Первая школа: Ярославль

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Арсений Коромыслов, защитник, 18 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва («Белые Медведи»)

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Владимир Сычев, нападающий, 19 лет

Родной город: Ступино, Московская область

Первая школа: Ступино

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Илья Иванцов, нападающий, 19 лет

Родной город: Пенза

Первая школа: Пенза

Откуда перешел: «Русь» Москва (2019)

Коромыслов, Кузьмин, Сычев и Иванцов перешли в систему СКА из столичной «Руси» в межсезонье 2019 года. Все представители этой четверки родились в разных городах. Коромыслов – в Москве (до десяти лет представлял школу «Белых Медведей»), Кузьмин – в Ярославле (до 14 лет играл за «Локомотив»), Сычев – в Ступине (окончательно перешел из «Капитана» в «Русь» в десять лет), Иванцов – в Пензе (до 11 лет выступал за «Дизель»).

Кирилл Кирсанов, защитник, 19 лет

Родной город: Тверь

Первая школа: Тверь

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

Марат Хуснутдинов, нападающий, 19 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва («Белые Медведи»)

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

Илья Рычков, нападающий, 20 лет

Родной город: Талдом, Московская область

Первая школа: Дмитров

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2019)

В 2019 году СКА присматривался к молодым игрокам не только из «Руси», но и из подольского «Витязя». Защитник Кирсанов (Тверь), нападающие Хуснутдинов (Москва) и Рычков (Талдом) в разные годы оказались в школе «Витязя», но с сезона-2019/20 представляли СКА. Кирсанов и Хуснутдинов стали значимыми игроками и в плей-офф, который принес «СКА-1946» Кубок Харламова. Илья Рычков в плей-офф не играл, однако провел более половины встреч в регулярном чемпионате.

Арслан Яруллин, защитник, 20 лет

Родной город: Казань

Первая школа: Казань

Откуда перешел: ХК «Лидо» Рига (2019)

Уроженец Казани и воспитанник «Ак Барса» Арслан Яруллин мог оказаться в Санкт-Петербурге и раньше 2019 года, поскольку уже в сезоне-2017/18 играл в школе «СКА-Варягов», но следующий год провел в чемпионате Латвии, где представлял команду «Лидо». В «золотом» сезоне без Яруллина невозможно было представить «сорок шестых». Он играл и в ВХЛ, но когда возвращался в молодежную команду, ему всегда отводилась значимая роль в неравных составах.

Михаил Березовский, защитник, 19 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва (ЦСКА)

Откуда перешел: ЦСКА Москва (2019)

Михаил Березовский оказался в СКА в результате обмена. В июле 2020 года СКА и ЦСКА обменялись защитниками: к москвичам перешел Егор Рыков, а питерцы получили Березовского, который уже тогда выступал за юниорскую сборную, став обладателем Мирового кубка вызова. В плей-офф-2022 не появлялся, однако на первом этапе провел большую часть игр.

Матвей Мичков, нападающий, 17 лет

Родной город: Пермь

Первая школа: Пермь

Откуда перешел: «Локомотив» Ярославль (2020)

Лето 2020 года принесло СКА огромное количество талантов со всей страны, но главная новость была связана с переходом Матвея Мичкова. Уроженец Перми в сезоне-2013/14 уже играл за «Серебряных Львов» из Санкт-Петербурга, по-прежнему занимаясь в Перми. В 10 лет суперталант был приглашен в Ярославль, где отыграл пять сезонов.

В 2020 году состоялся переход в систему СКА. В первой же игре в МХЛ Матвей отличился, а под конец дебютного сезона побил рекорд Никиты Кучерова по очкам и голам для игроков до 17 лет. Второй сезон принес ему звание лучшего снайпера плей-офф, а заодно и «золотой» гол, который он оформил в стиле лакросс.

Даниил Лазутин, нападающий, 18 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Одинцово

Откуда перешел: «Динамо» Москва (2020)

Никита Чибриков, нападающий, 19 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва (ЦСКА)

Откуда перешел: «Динамо» Москва (2020)

Чибриков и Лазутин – еще одна пара игроков, оказавшихся в СКА в результате обмена. В июне 2020 года московское «Динамо» получило Дмитрия Кагарлицкого, а СКА – права на Чибрикова, Лазутина и защитника Павла Минтюкова. Первые двое подписали контракты в Санкт-Петербурге, а Минтюков уехал в Канаду. В чемпионском сезоне Лазутин стал важным игроком четвертого звена, а Чибриков – одним из главных героев финальной серии. В первой встрече с «Красной Армией» (московская команда в первый и последний раз уступила в плей-офф дома) Никита оформил хет-трик.

Максим Грошев, нападающий, 20 лет

Родной город: Агрыз, Татарстан

Первая школа: Агрыз

Откуда перешел: «Нефтехимик» Нижнекамск (2020)

Родившийся в Агрызе Максим Грошев в детстве попал в школу ижевской «Ижстали», однако в 11 лет оказался в «Нефтехимике». В 2019 году он стал самым молодым на тот момент автором гола в истории КХЛ – забил в 17 лет и 339 дней. В ноябре 2020 года Грошева обменяли в СКА. Габаритный хоккеист не так часто появлялся в команде МХЛ из Санкт-Петербурга, однако поучаствовал в полуфинале и финале, отдав голевую передачу в двух играх.

Сергей Иванов, вратарь, 18 лет

Родной город: Чернушка, Пермский край

Первая школа: Тюмень

Откуда перешел: «Металлург» Магнитогорск (2020)

Сергей Иванов всерьез заявил о себе еще на детско-юношеском уровне. Родился он в 33-тысячном городе Чернушка на юге Пермского края, в хоккей попал через школу тюменского «Газовика». Его заметили в Магнитогорске, где вратарь оказался в 14 лет. Два сезона Иванов провел в «Металлурге», а в начале 2020 года вместе с юниорской сборной России до 16 лет стал победителем юношеской Олимпиады. После этого вратарь перешел в систему СКА. Иванов провел стабильный плей-офф и помог команде взять Кубок Харламова.

Федор Свечков, нападающий, 19 лет

Родной город: Тольятти

Первая школа: Тольятти

Откуда перешел: «Лада» Тольятти (2021)

Хоккейная юность Федора Свечкова связана с родным городом Тольятти. В юниорскую сборную нападающий попал из «Ладьи». Уже в 17 лет начал играть за «Ладу» на взрослом уровне, ни в чем не уступая партнерам по скоростям, принятию решений и по мастерству. В первом же сезоне в системе питерского клуба Свечков стал ключевым хоккеистом в ВХЛ, а на плей-офф Кубка Харламова вернулся в «СКА-1946». Там он организовал несколько важных шайб и заслуженно стал чемпионом.

Семен Демидов, нападающий, 19 лет

Родной город: Дмитров, Московская область

Первая школа: Дмитров

Откуда перешел: «Витязь» Подольск (2021)

Семен Демидов перебрался в систему СКА по ходу сезона-2021/22. Способствовала этому переходу отличная игра форварда на Турнире четырех наций в ноябре в составе молодежной сборной России. В сезоне-2012/13 Демидов выступал за московское «Динамо», но спустя год вернулся домой в Дмитров. В «Витязь» форвард перешел в 2014 году, был капитаном школьной команды. В плей-офф МХЛ 2022 года Демидов играл порой и в четвертом звене, но сумел отличиться в решающем матче финала.

Иван Ремезовский, защитник, 17 лет

Родной город: Москва

Первая школа: Москва («Снежные Барсы»)

Откуда перешел: «Динамо» Москва (2021)

Москвич Иван Ремезовский представлял многие столичные хоккейные школы: родных для него «Снежных Барсов», с 8 лет – ЦСКА, с десяти лет – «Динамо». Перед стартом сезона-2021/22 капитан динамовцев приглянулся СКА, где в итоге и оказался. Результативность у него не самая высокая, но это одаренный защитник, который уже успел отличиться в чемпионском плей-офф, забросив шайбу в ворота своего бывшего клуба – московского «Динамо».

Автор: Антон Васятин

Фото: vk.com/ska1946