Омск вытащил серию с фаворитом, хет-трик Мичкова спас «СКА-1946». Финалисты плей-офф МХЛ определятся в решающих матчах

Моменты пятницы в полуфиналах Кубка Харламова.

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В плей-офф Молодежной хоккейной лиги жарко:

− «Омские Ястребы» (6-е на Востоке по итогам регулярки) выиграли оба домашних матча у «Красной Армии» и сравняли счет в серии до трех побед;

− нападающий «СКА-1946» Матчей Мичков забил во втором овертайме, сделав хет-трик в ворота «Ирбиса»;

− оба финалиста определятся в пятых матчах 1/2 финала − во второй раз в истории.

А теперь подробнее − с лучшими моментами.

Омск творит историю

«Омские Ястребы» вышли в плей-офф с шестого места на Востоке. В первом раунде они обыграли третью команду конференции («Мамонтов Югры»), во втором − первую («Стальных Лисов»). В полуфинале омичи встречаются с победителем Западной конференции − «Красной Армией», молодежной командой ЦСКА с россыпью звезд.

В Москве «Ястребы» проиграли оба матча, второй − с разгромным счетом 2:8. В Омске все пошло по другому сценарию. 7 апреля «Ястребы» победили 8:4.

На следующий день «Красная Армия» уверенно начала матч. Гол идеальным броском в девятку в первом периоде забил Прохор Полтапов − проспект системы ЦСКА, которого не разглядели в Питере.

Во втором периоде «Омские Ястребы» забили три гола. Защитник Артем Мурылев попал в девятку от синей линии.

Дальше все сделало звено Глеб Трикозов − Вячеслав Малов − Егор Сердюк. Эта тройка − герои текущего плей-офф МХЛ. У Сердюка – 19 (5+14), у Трикозова − 17 (10+7) очков в 12 матчах. В четвертой игре с «Красной Армией» они сделали три шайбы «Ястребов» из четырех. Сначала забил Сердюк − с передачи Трикозова броском в касание.

Третью шайбу забросил Трикозов − с передачи Сердюка.

«Ястребы» выстояли, вратарь Андрей Мишуров больше не пропустил (28 сэйвов, 96,6% отраженных бросков), нападающий Вячеслав Малов в концовке забил четвертую шайбу в пустые ворота.

Решающий матч серии пройдет в Москве в понедельник 11 апреля в 17:00 на малой площадке «ЦСКА-Арены».

Мичков спас «СКА-1946» от вылета

В Казани перед четвертой игрой «Ирбис» вел в серии 2-1. И, казалось, может дожать «СКА-1946» и выйти в финал розыгрыша Кубка Харламова.

Героем матча стал Матвей Мичков. В основное время 17-летний нападающий оформил дубль. В третьем периоде «СКА-1946» вел в счете, но удержать преимущество не сумел. За полторы минуты до конца третьего периода счет сравнял 20-летний белорус египетского происхождения Нассер Субхи.

«СКА-1946» мог выиграть матч и перевезти серию в Санкт-Петербург еще в первом овертайме: казанцев спасла штанга и, спустя пару секунд, попадание в плечо соперника на линии ворот.

От Матвея Мичкова «Ирбис» спастись не смог. Нападающий «СКА-1946» забил победный гол во втором овертайме и оформил хет-трик.

Матч в Казани длился 84 минуты 18 секунд − и стал 10-м по продолжительности в истории плей-офф МХЛ. Решающая игра серии пройдет 11 апреля в 19:00 в «Хоккейном городе» (Санкт-Петербург).

Во второй раз в истории оба полуфинала завершатся пятыми матчами. Впервые это произошло в сезоне-2012/13: «Омские Ястребы» обыграли ХК МВД, «Спартак» − «Мамонтов Югры».

Фото: mhl.khl.ru/