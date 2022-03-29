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Омск и Магнитогорск выдали огненную развязку в решающем матче: «Ястребы» спаслись с 1:4 и выиграли во втором овертайме

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Репетиция седьмого матча в плей-офф КХЛ.

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«Магнитка» и «Авангард» в среду сыграют седьмой матч в четвертьфинале Кубка Гагарина. А накануне их молодежные команды провели решающую игру за выход в полуфинал розыгрыша Кубка Харламова − главного трофея Молодежной хоккейной лиги.

«Омские Ястребы» открыли счет, но «Стальные Лисы» забили четыре гола подряд и повели к 35-й минуте со счетом 4:1. Красивую шайбу с неудобной под перекладину забросил 17-летний проспект «Металлурга» Роман Канцеров. В этом матче он оформил первый в карьере дубль в плей-офф.

В третьем периоде «Омские Ястребы» начали камбэк: на 44-й минуте забил Никита Савченко, за шесть минут до сирены Никита Холодилин сократил отставание, а за 92 секунды до конца основного времени Глеб Трикозов сравнял счет и спас молодежку «Авангарда» от вылета.

«Омские Ястребы» могли выиграть еще в первом овертайме − Егор Сердюк не реализовал штрафной бросок, попав в штангу. А ведь за несколько до этого арбитры дважды просматривали видео на предмет заброшенных шайб «Лисами» – но в тех эпизодах она не пересекла линию ворот.

Матч перешел во второй дополнительный период − в 15-й раз в истории МХЛ. На 82-й минуте матча все тот же Сердюк принял передачу из своей зоны и принес «Ястребам» победу. Матч стал 13-м по продолжительности в МХЛ.

Эмоции игроков после победы бесценны.

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