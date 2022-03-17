Вторая команда Востока чуть не вылетела на старте плей-офф МХЛ. Все решил единственный гол в решающем матче – в овертайме!

«Все! Все! Все! Все! Все!» − вот такие эмоции.

От редакции Sports.ru: вы читаете «Лигу сильных» – официальный блог Молодежной хоккейной лиги. Поддержите его плюсами, подписками и комментариями, чтобы интересные посты о ярких – и даже героических – событиях в МХЛ и совсем юных талантах КХЛ чаще появлялись на Трибуне и в вашей ленте.

В первом раунде плей-офф МХЛ едва не случилась сенсация. Нижегородская «Чайка» – фарм-клуб «Торпедо» – была в шаге от вылета от «Спутника» (седьмая команда Востока по итогам регулярки).

В первых матчах серии команды обменялись победами: 3:2 ОТ, 2:4, 7:4, 1:5. Судьба серии решилась в пятой встрече. Игра получилась равной («Спутник» даже перебросал фаворита: 29-28) и с множеством удалений (18 минут на двоих). Но ни одной шайбы в основное время команды не забросили.

Все решилось в овертайме − на пятой минуте забросил 20-летний защитник Данил Бутенко. Он проводит четвертый (и последний) сезон в МХЛ. В 170 матчах набрал 47 (9+38) очков. Шайба в ворота «Спутника» стала для него первой в плей-офф, восьмой в Лиге и наверняка самой важной в карьере.

В четвертьфинале «Чайка» сыграет с казанским «Ирбисом».

Все пары 1/4 выглядят так:

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – «Омские Ястребы» (Омск)

«Чайка» (Нижний Новгород) – «Ирбис» (Казань)

«Красная Армия» (Москва) – «Локо» (Ярославль)

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) – МХК «Динамо» (Москва)

Фото: vk.com/mhc_chaika