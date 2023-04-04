Самые дорогие луки медиафутбола: Cоболев и популярный тиктокер в топ-3, а Ещенко едва попал в десятку
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Всем привет!
Меня зовут Денис Лялин. Возможно, кто-то из вас знает меня по телеграму или ютуб-каналу MFL Style. Там я исследую моду в медиафутболе: выясняю, какие бренды предпочитают медиафутболисты, сколько тратят на одежду, а также обозреваю форму медийных клубов (и даже сборной).
Теперь я завел блог на Sports.ru. Подписывайся и обязательно пиши в комментариях, о чем бы ты хотел прочитать. Ну а начнем с темы, которая волнует всех – самые дорогие луки медиафутбола.
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10 место – Назар
Бывший игрок «Амкала» одним образом показал, сколько заработал в медиафутболе.
Итоговая стоимость лука: 297.440₽
9 место – Фил Кострубов
Простой лук президента Reality для вечерней прогулки в Турции. Стоимость – 342.590₽
8 место – Андрей Ещенко
Хорошая пенсия Деда позволяет ему залететь в наш топ с луком стоимостью 351.380₽
7 место – T-Killah
Босс «Родины Медиа» совершает дорогие покупки только в дорогом луке.
Итоговая стоимость: 359.000₽
6 место – Эрикьяно
Главный модник медиафутбола. Похоже, Эрикьяно очень впечатлило выступление Хорватии на последнем чемпионате мира.
Итоговая стоимость: 379.000₽
5 место – Николай Осипов
Николай, а когда будут призовые за медийную активность?
Итоговая стоимость: 437.220₽
4 место – Гармаш
Еще один фанат обуви от Канье Уэста в нашем списке.
Итоговая стоимость: 587.500₽
3 место – Володя XXL
После разбора лука Володи мы убедились, что он зря жалуется на низкую зарплату в «Броуках».
Итоговая стоимость: 644.250₽
2 место – Александр Соболев
Аутфит Александра Соболева, президента «Бей Беги», в стиле типичного русского футболиста. Хотя подождите…
Итоговая стоимость: 2.318.200₽
1 место – Фил Кострубов
В первом сезоне МФЛ Фил Кострубов и Райзен (президент «БроукБойз») поспорили на часы: Фил поставил Rolex за 3,5 миллиона рублей, Райзен – часы за 699 рублей. Ставили на победу своих клубов. Reality победил, поэтому Rolex остался с Филом. И хорошо, потому что без этих часов Фил вряд ли возглавил бы наш топ. Только по нашей информации Rolex Коструба стоит чуть дешевле.
Итоговая стоимость: 3.027.990₽
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