Самые дорогие луки медиафутбола: Cоболев и популярный тиктокер в топ-3, а Ещенко едва попал в десятку

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Всем привет!

Меня зовут Денис Лялин. Возможно, кто-то из вас знает меня по телеграму или ютуб-каналу MFL Style. Там я исследую моду в медиафутболе: выясняю, какие бренды предпочитают медиафутболисты, сколько тратят на одежду, а также обозреваю форму медийных клубов (и даже сборной).

Теперь я завел блог на Sports.ru. Подписывайся и обязательно пиши в комментариях, о чем бы ты хотел прочитать. Ну а начнем с темы, которая волнует всех – самые дорогие луки медиафутбола.

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10 место – Назар

Бывший игрок «Амкала» одним образом показал, сколько заработал в медиафутболе.

Итоговая стоимость лука: 297.440₽

9 место – Фил Кострубов

Простой лук президента Reality для вечерней прогулки в Турции. Стоимость – 342.590₽

8 место – Андрей Ещенко

Хорошая пенсия Деда позволяет ему залететь в наш топ с луком стоимостью 351.380₽

7 место – T-Killah

Босс «Родины Медиа» совершает дорогие покупки только в дорогом луке.

Итоговая стоимость: 359.000₽

6 место – Эрикьяно

Главный модник медиафутбола. Похоже, Эрикьяно очень впечатлило выступление Хорватии на последнем чемпионате мира.

Итоговая стоимость: 379.000₽

5 место – Николай Осипов

Николай, а когда будут призовые за медийную активность?

Итоговая стоимость: 437.220₽

4 место – Гармаш

Еще один фанат обуви от Канье Уэста в нашем списке.

Итоговая стоимость: 587.500₽

3 место – Володя XXL

После разбора лука Володи мы убедились, что он зря жалуется на низкую зарплату в «Броуках».

Итоговая стоимость: 644.250₽

2 место – Александр Соболев

Аутфит Александра Соболева, президента «Бей Беги», в стиле типичного русского футболиста. Хотя подождите…

Итоговая стоимость: 2.318.200₽

1 место – Фил Кострубов

В первом сезоне МФЛ Фил Кострубов и Райзен (президент «БроукБойз») поспорили на часы: Фил поставил Rolex за 3,5 миллиона рублей, Райзен – часы за 699 рублей. Ставили на победу своих клубов. Reality победил, поэтому Rolex остался с Филом. И хорошо, потому что без этих часов Фил вряд ли возглавил бы наш топ. Только по нашей информации Rolex Коструба стоит чуть дешевле.

Итоговая стоимость: 3.027.990₽