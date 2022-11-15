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2Drots обошли «Амкал» по просмотрам, у «Эгриси» Уткина самая крупная победа, Глеб и Абикен – лучшие по «гол+пас». Главные цифры регулярки МФЛ

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Регулярный чемпионат Winline Медиалиги позади. Самое время подвести итоги и определить, кто в чем преуспел или наоборот провалился.

Голы

Общее количество забитых голов в рамках регулярки – 246 (3,42 в среднем за матч)

Самый результативный матч

8 тур. «Рома» – «БроукБойз» – 4:6 

Самая крупная победа

9 тур. «Рубин» – «Эгриси» – 0:7

Лучший бомбардир

Айбол Абикен, SD Family – 7

Лучшие ассистенты

Вячеслав Глеб, GOATS – 4

Артем Поникаров, «Родина Медиа» – 4

Лучшие по системе «гол+пас»

Айбол Абикен, SD Family – 7 (7+0)

Вячеслав Глеб, GOATS – 7 (3+4)

Самые результативные команды

«Родина Медиа» – 20 голов (1 из них бонусный)

«Эгриси» – 20 (4 бонусных)

2Drots – 19 (1 бонусный)

«БроукБойз» – 19 (1 бонусный)

Команды, которые пропустили наименьшее количество голов

«Родина Медиа» – 7 голов

«На Спорте» – 8 

«Амкал» – 9

«Наши Парни» – 9

ФК «Деньги» – 9

Удары

Самые бьющие команды

ФК «Деньги»  –  99 ударов

«Родина Медиа»  –  99 

«На Спорте»  –  99 

Broke Boys  –  98 

«Амкал»  –  93 

Лидеры по ударам в створ

ФК «Деньги»  –  58 ударов

Broke Boys  –  56

2Drots  –  52

«Родина Медиа»  –  48

«Амкал» – 48

Точность ударов

ЛФК «Рома»  –  58,73%

ФК «Деньги»  –  58,59%

2DROTS  –  57,78%

«Эгриси»  –  57,69%

МФК «Рубин»  –  57,58%

Команды, которые допустили наименьшее число ударов по своим воротам

«Родина Медиа»  –  72 ударов (42 в створ)

«На Спорте» –  70 (36)

ФК «Деньги» –  66 (31)

Broke Boys –  62 (29)

2Drots –  62 (29)

Нарушения правил

Общее количество нарушений, зафиксированных на группой стадии Медиалиги – 2134 (29,64 в среднем за матч)

Самый грубый матч

9 тур. 2Drots – SD Family – 49 нарушений

Команды, у которых наибольшее количество нарушений правил

SD Family – 160 нарушений

«Родина Медиа» – 147

ФК «Деньги» – 146 

«На Спорте» – 134 

Fight Nights – 130 

Команды, на которых наибольшее количество раз нарушались правила.

2DROTS – 159 

Fight Nights – 139 

Watch TV – 139 

ЛФК «Рома» – 136 

МФК «Рубин» – 134 

Карточки

Количество карточек полученных в регулярке

294 желтые карточки (4,08 в среднем за матч)

22 красные карточки (0,3 в среднем за матч)

Команды, которые получили наибольшее количество карточек

SD Family – 31 желтых карточек, 6 красных карточек

МФК «Рубин» – 29 желтых карточек , 3 красные карточки

2DROTS – 19 желтых, 3 красные карточки

ЛФК «Рома» – 18 желтых, 2 красные карточки

ФК «Деньги» – 19 желтых, 1 красная карточки

Просмотры

Лидеры по просмотрам трансляций матчей

2Drots – 3 387 608

«Амкал» – 2 740 984

«БроукБойз» – 1 748 664

«Родина Медиа» – 1 666 512

ФК «10» – 1 533 456

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