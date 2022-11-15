2Drots обошли «Амкал» по просмотрам, у «Эгриси» Уткина самая крупная победа, Глеб и Абикен – лучшие по «гол+пас». Главные цифры регулярки МФЛ
Регулярный чемпионат Winline Медиалиги позади. Самое время подвести итоги и определить, кто в чем преуспел или наоборот провалился.
Голы
Общее количество забитых голов в рамках регулярки – 246 (3,42 в среднем за матч)
Самый результативный матч
8 тур. «Рома» – «БроукБойз» – 4:6
Самая крупная победа
9 тур. «Рубин» – «Эгриси» – 0:7
Лучший бомбардир
Айбол Абикен, SD Family – 7
Лучшие ассистенты
Вячеслав Глеб, GOATS – 4
Артем Поникаров, «Родина Медиа» – 4
Лучшие по системе «гол+пас»
Айбол Абикен, SD Family – 7 (7+0)
Вячеслав Глеб, GOATS – 7 (3+4)
Самые результативные команды
«Родина Медиа» – 20 голов (1 из них бонусный)
«Эгриси» – 20 (4 бонусных)
2Drots – 19 (1 бонусный)
«БроукБойз» – 19 (1 бонусный)
Команды, которые пропустили наименьшее количество голов
«Родина Медиа» – 7 голов
«На Спорте» – 8
«Амкал» – 9
«Наши Парни» – 9
ФК «Деньги» – 9
Удары
Самые бьющие команды
ФК «Деньги» – 99 ударов
«Родина Медиа» – 99
«На Спорте» – 99
Broke Boys – 98
«Амкал» – 93
Лидеры по ударам в створ
ФК «Деньги» – 58 ударов
Broke Boys – 56
2Drots – 52
«Родина Медиа» – 48
«Амкал» – 48
Точность ударов
ЛФК «Рома» – 58,73%
ФК «Деньги» – 58,59%
2DROTS – 57,78%
«Эгриси» – 57,69%
МФК «Рубин» – 57,58%
Команды, которые допустили наименьшее число ударов по своим воротам
«Родина Медиа» – 72 ударов (42 в створ)
«На Спорте» – 70 (36)
ФК «Деньги» – 66 (31)
Broke Boys – 62 (29)
2Drots – 62 (29)
Нарушения правил
Общее количество нарушений, зафиксированных на группой стадии Медиалиги – 2134 (29,64 в среднем за матч)
Самый грубый матч
9 тур. 2Drots – SD Family – 49 нарушений
Команды, у которых наибольшее количество нарушений правил
SD Family – 160 нарушений
«Родина Медиа» – 147
ФК «Деньги» – 146
«На Спорте» – 134
Fight Nights – 130
Команды, на которых наибольшее количество раз нарушались правила.
2DROTS – 159
Fight Nights – 139
Watch TV – 139
ЛФК «Рома» – 136
МФК «Рубин» – 134
Карточки
Количество карточек полученных в регулярке
294 желтые карточки (4,08 в среднем за матч)
22 красные карточки (0,3 в среднем за матч)
Команды, которые получили наибольшее количество карточек
SD Family – 31 желтых карточек, 6 красных карточек
МФК «Рубин» – 29 желтых карточек , 3 красные карточки
2DROTS – 19 желтых, 3 красные карточки
ЛФК «Рома» – 18 желтых, 2 красные карточки
ФК «Деньги» – 19 желтых, 1 красная карточки
Просмотры
Лидеры по просмотрам трансляций матчей
2Drots – 3 387 608
«Амкал» – 2 740 984
«БроукБойз» – 1 748 664
«Родина Медиа» – 1 666 512
ФК «10» – 1 533 456
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