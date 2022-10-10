Погребняк – лучший по «гол+пас», «БроукБойз» – рекордсмены по ударам, у «Ромы» 8 матчей без побед. Главные цифры 4-го тура Медиалиги

Ключевые статистические факты прошедшего тура Winline Медиалиги.

Погребняк – лучший по системе «гол+пас»

Кирилл Погребняк («Наши Парни») благодаря голу в ворота Fight Nights стал лидером по системе «гол+пас» (5+1). Он обошел Айбола Абикена из SD Family, у которого так и осталось 4 забитых мяча.

GOATS – «Эгриси»: рекордные три пенальти за матч

Матч GOATS – «Эгриси» повторил рекорд Winline Медиалиги по количеству пенальти за игру. Дмитрий Жилинский назначил три 11-метровых. В прошлый раз такое было в матче 5-го тура первого сезона между Basement и «Ромой».

«БроукБойз» нанесли 19 ударов, но не смогли забить

«БроукБойз» установили рекорд сезона по количеству ударов по воротам за один матч. Они нанесли 19 ударов в игре с «Бей Беги», но так и не забили. Рекорд лиги принадлежит «На Спорте», который в матче 4-го тура первого сезона пробил по воротам «Арта» 22 раза.

Кроме того, матч «БроукБойз» – «Бей Беги» стал первым в этом сезоне, в котором мы не увидели забитых голов. Это вторая нулевая ничья в истории Медиалиги. В первой игре также участвовали «Броуки», но тогда это была игра 1/4 финала с «На Спорте». Таким образом, это первый матч без голов в регулярном чемпионате.

ФК «Деньги» и SD Family получили 11 карточек на двоих

Во втором сезоне градус борьбы повысился. Прошло только 4 тура, а уже 5 команд (2Drots, GOATS, SD Family, МФК «Рубин», «Рома») имеют по 2 красные карточки. За весь первый сезон таких команд было только 3 (Basement, SD Family, «БроукБойз»).

Самым грубым стал матч ФК «Деньги» – SD Family. На двоих команды получили 9 желтых и 2 красные карточки.

«Рома» снова проиграла

ФК «Десять», команда комиков из LABELCOM, одержал первую победу в своей истории – над «Ромой» (2:0).

Команда Ромароя не может победить 8 матчей (1 ничья и 7 поражений). Разница забитых и пропущенных на этом отрезке – 6:22

«Амкал» снова уступил «На Спорте»

«Амкал» в очередной раз не смог обыграть «На Спорте». В их личном противостоянии три последних матча остались за «На Спорте» (2:0, 2:1, 2:1).

После поражений «Амкала» и SD Family «БроукБойз» и «Родина Медиа» остаются единственными клубами, которые пока не проигрывали.

Турнирная таблица после 4-го тура

В группе А лидируют «БроукБойз», набрав 11 очков

В группе B первое место делят три команды – МФК «Рубин», SD Family и «Наши Парни». У них по 7 очков.

Оба медиафутбольных гранда – «Амкал» и 2Drots – в своих группах расположились на 4-м месте. У них 7 и 6 очков соответственно, но 2D провели на одну игру меньше.