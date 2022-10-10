MFL Stat
Блог

Погребняк – лучший по «гол+пас», «БроукБойз» – рекордсмены по ударам, у «Ромы» 8 матчей без побед. Главные цифры 4-го тура Медиалиги

Watch TV Watch TV
ФК Десять ФК Десять
Наши Парни Наши Парни
Эгриси Эгриси
Бей Беги Бей Беги
МФК Рубин МФК Рубин
На Спорте На Спорте
ЛФК Рома ЛФК Рома
Fight Nights Fight Nights
БроукБойз БроукБойз
Родина Медиа Родина Медиа
GOATS GOATS
SD Family SD Family
2Drots 2Drots
Медиалига Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Ключевые статистические факты прошедшего тура Winline Медиалиги.

Погребняк – лучший по системе «гол+пас»

Кирилл Погребняк («Наши Парни») благодаря голу в ворота Fight Nights стал лидером по системе «гол+пас» (5+1). Он обошел Айбола Абикена из SD Family, у которого так и осталось 4 забитых мяча.

GOATS – «Эгриси»: рекордные три пенальти за матч

Матч GOATS – «Эгриси» повторил рекорд Winline Медиалиги по количеству пенальти за игру. Дмитрий Жилинский назначил три 11-метровых. В прошлый раз такое было в матче 5-го тура первого сезона между Basement и «Ромой». 

«БроукБойз» нанесли 19 ударов, но не смогли забить

«БроукБойз» установили рекорд сезона по количеству ударов по воротам за один матч. Они нанесли 19 ударов в игре с «Бей Беги», но так и не забили. Рекорд лиги принадлежит «На Спорте», который в матче 4-го тура первого сезона пробил по воротам «Арта» 22 раза.

Кроме того, матч «БроукБойз» – «Бей Беги» стал первым в этом сезоне, в котором мы не увидели забитых голов. Это вторая нулевая ничья в истории Медиалиги. В первой игре также участвовали «Броуки», но тогда это была игра 1/4 финала с «На Спорте». Таким образом, это первый матч без голов в регулярном чемпионате. 

ФК «Деньги» и SD Family получили 11 карточек на двоих

 

Во втором сезоне градус борьбы повысился. Прошло только 4 тура, а уже 5 команд (2Drots, GOATS, SD Family, МФК «Рубин», «Рома») имеют по 2 красные карточки. За весь первый сезон таких команд было только 3 (Basement, SD Family, «БроукБойз»).

Самым грубым стал матч ФК «Деньги» – SD Family. На двоих команды получили 9 желтых и 2 красные карточки.

«Рома» снова проиграла

ФК «Десять», команда комиков из LABELCOM, одержал первую победу в своей истории – над «Ромой» (2:0).

Команда Ромароя не может победить 8 матчей (1 ничья и 7 поражений). Разница забитых и пропущенных на этом отрезке – 6:22

«Амкал» снова уступил «На Спорте»

«Амкал» в очередной раз не смог обыграть «На Спорте». В их личном противостоянии три последних матча остались за «На Спорте» (2:0, 2:1, 2:1).

После поражений «Амкала» и SD Family «БроукБойз» и «Родина Медиа» остаются единственными клубами, которые пока не проигрывали.

Турнирная таблица после 4-го тура

В группе А лидируют «БроукБойз», набрав 11 очков

В группе B первое место делят три команды – МФК «Рубин», SD Family и «Наши Парни». У них по 7 очков.

 

Оба медиафутбольных гранда – «Амкал» и 2Drots – в своих группах расположились на 4-м месте. У них 7 и 6 очков соответственно, но 2D провели на одну игру меньше.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные