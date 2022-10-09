«БроукБойз» против «Бей Беги», а МФК «Рубин» сыграет с Watch TV, которые уже 15 матчей без побед

Воскресенье подарит нам сразу два крутых матча. Главные интриги дня в этом посте. Поехали!

Группа А. «БроукБойз» – «Бей Беги» – 19:00

В первой воскресной встрече сыграет «БроукБойз» и «Бей Беги».

«БроукБойз» продолжают лидировать в группе А.

К этому туру подошли без потерь очков. Единственная команда у которой три из трех побед, которые одержаны над ФК «Десять» (4:1), «На Спорте» (2:1) и Tamo Junto (2:0).

«Бей Беги» открывали второй сезон и проиграли «Родина Медиа» (1:4), а в следующем матче они победи «Рому» (3:1).

Обе команды находятся в Топ-5 самых точных команд.

Илхом Ахмедов выделяется результативностью в составе «Бей Беги». В его активе 2 гола в 2-х матчах.

Группа Б. МФК «Рубин» – Watch TV – 21:30

Снова тур закрывает команда из Казани МФК «Рубин», который сыграет с Watch TV.

МФК «Рубин», начали с поражения в первом матче MFL против Fight Nights (0:1), а потом одержали яркие победы над 2Drots (4:1) и GOATS (3:0).

Watch TV полностью изменил состав, поменяли название команды, но все равно остаются без побед в рамках Медиалиги. В этом сезоне у них ничья с ФК Деньги (1:1) и поражение от SD Family (1:2).

Watch TV не могут выиграть на протяжении 15 матчей в рамках медиафутбольных турниров. На Медиалиге их результат 3 ничьи и 8 поражений, а на МКС 4 поражения. МФК «Рубин» перед началом тура лидировал по количеству желтых и красных карточек, но вчера их превзошла команда SD Family.

Watch TV рекордсмены по количеству выигранных челленджей. На их счету 5 побед в двух сезонах.

Фото: Winline Media Football League