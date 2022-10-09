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«БроукБойз» против «Бей Беги», а МФК «Рубин» сыграет с Watch TV, которые уже 15 матчей без побед

Watch TV Watch TV
МФК Рубин МФК Рубин
Бей Беги Бей Беги
БроукБойз БроукБойз
Медиафутбол Медиафутбол

 Воскресенье подарит нам сразу два крутых матча. Главные интриги дня в этом посте. Поехали! 

Группа А. «БроукБойз» – «Бей Беги» – 19:00

В первой воскресной встрече сыграет «БроукБойз» и «Бей Беги».

«БроукБойз» продолжают лидировать в группе А.

К этому туру подошли без потерь очков. Единственная команда у которой три из трех побед, которые одержаны над ФК «Десять» (4:1), «На Спорте» (2:1) и Tamo Junto (2:0).

«Бей Беги» открывали второй сезон и проиграли «Родина Медиа» (1:4), а в следующем матче они победи «Рому» (3:1).

Обе команды находятся в Топ-5 самых точных команд.

Илхом Ахмедов выделяется результативностью в составе «Бей Беги». В его активе 2 гола в 2-х матчах.

Группа Б. МФК «Рубин» – Watch TV – 21:30

Снова тур закрывает команда из Казани МФК «Рубин», который сыграет с Watch TV.

МФК «Рубин», начали с поражения в первом матче MFL против Fight Nights (0:1), а потом одержали яркие победы над 2Drots (4:1) и GOATS (3:0).

Watch TV полностью изменил состав, поменяли название команды, но все равно остаются без побед в рамках Медиалиги. В этом сезоне у них ничья с ФК Деньги (1:1) и поражение от SD Family (1:2).

Watch TV не могут выиграть на протяжении 15 матчей в рамках медиафутбольных турниров. На Медиалиге их результат 3 ничьи и 8 поражений, а на МКС 4 поражения. МФК «Рубин» перед началом тура лидировал по количеству желтых и красных карточек, но вчера их превзошла команда SD Family.

Watch TV рекордсмены по количеству выигранных челленджей. На их счету 5 побед в двух сезонах.

Фото: Winline Media Football League

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