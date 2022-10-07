Продлит ли свою голевую серию Погребняк? «Наши Парни» сыграют с Fight Nights, а «Родина Медиа» с Reality

Превью к матчам четвертого тура Winline Медиалига

Группа Б. 19:00 «Наши Парни» - Fight Nights

Открывать четвертый тур Winline Медиалига будут «Наши Парни» и Fight Nights соседи по турнирной таблице. Они занимают 5 и 4 место в группе Б.

Кирилл Погребняк, забивший три гола в трёх матчах

Fight Nights в прошлом туре потерпели первое поражение в лиге от SD Family (1:2)

«Наши Парни» упустили победу над «Эгриси» (2:2), пропустив на 95 минуте.

Fight Nights пока худшие в лиге по просмотрам. В среднем трансляции их матчей набирают 141000.

Кирилл Погребняк (Наши Парни) второй в лиге по результативности. На его счету 3 мяча и 1 голевая передача.

Fight Nights не забивали больше одного гола, но этого им хватило, чтобы дважды победить. Во втором туре они нанесли единственный удар в створ, который стал голевым и принёс им победу

Группа А. 21:30 «Родина Медиа» – Reality

Команда «Родина Медиа», которая идёт с 8 очками на втором месте в группе А, встретится с действующими чемпионами МКС, командой Reality

«Родина Медиа» начало сезон проходят без поражений. После двух побед подряд на старте над «Бей Беги» (4:1), Tamo Junto (2:0) в прошлом туре они поделили очки с «Амкалом» (1:1)

Reality, в этом сезоне стартовали с победы над «Ромой» (2:1) , а в прошлом матче проиграли «На Спорте» (1:3). Тем самым прервав свою победную серию, которая длилась 5 матчей.

Обе команды выиграли по одному челленджу в этом сезоне

«Родина Медиа» самая бьющая команда MFL. За три матча на их счету 38 ударов. Также они лучше всех действуют в обороне, допустив лишь 15 ударов по свои воротам.

Интригует противостояние Фила и Текилы. В первом сезоне было жарко. В ход шли Будет ли продолжение?