Fight Nights – история медиафутбольной команды бойцов
Fight Nights – медиафутбольный клуб, основанный летом 2022 года президентом промоутерской компании Fight Nights Камилом Гаджиевым. Клуб выступает в Winline Медиалиге.
|Оригинальное название
|Fight Nights
|Год основания
|2021
|Президент
|Камил Гаджиев
|Главный тренер
|Дмитрий Смирнов
|Капитан
|Абдулла Абациев
|Спонсор
|БК Winline
|Турниры
|Winline Медиалига, 1XBET Media Football League
|Соцсети
|Телеграм, YouTube
Содержание
История команды
О намерении создать медийную футбольную команду Камил Гаджиев объявил в июле 2022 года. Главным тренером назначили бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового. Команду сразу пригласили во второй сезон Медиалиги.
В отличие от многих других клубов МФЛ, в Fight Nights практически не было игроков с большим профессиональным бэкграундом. В состав вошли сотрудники и бойцы промоушена Fight Nights, в том числе Мариф Пираев, а также скандальный блогер Михаил Лазутин («Лев Против»).
Из заметных футболистов в заявку попали бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов и экс-нападающий «Ростова», «Крыльев» и «Луча» Александр Алхазов.
В МФЛ-3 к клубу присоединился экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, став главной звездой команды. Нападающий отыграл 12 матчей и отметился 7 забитыми мячами.
В феврале 2023-го команда вышла в свой первый финал – это случилось в казахстанской 1XBET Media Football League. Победить не получилось – на «Астана Арена» проиграли 2Drots в серии послематчевых пенальти.
Перед четвертым сезоном Медиалиги клуб возглавил экс-игрок «Спартака» и владивостокского «Луча» Дмитрий Смирнов.
В плей-офф МФЛ-4 Fight Nights сыграл на больших стадионах: на «Мордовия Арена» (1/4 финала с «Амкалом»), на Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске при 4 тысячах зрителей (полуфинал против «Титана»), на «Волгоград Арене» (матч за бронзу с «Эгриси»). В том же сезоне Fight Nights занял четвертое место – лучший результат в истории клуба.
Зимой 2024 года промоушен FIght Nights организовали бой между звездами медиафутбола – капитаном «Амкала» Сибсканой и президентом «БроукБойз» Райзеном.
Этой же зимой стартовала Winline Медийная Хоккейная Лига, в которой сыграла команда Камила Гаджиева – Tru Fighters. Главная звезда коллектива – Александр Мостовой.
Fight Nights участвует в пятом сезоне Winline Медиалиги.
Эмблема Fight Nights
Статистика Fight Nights
Сезон 2022
Второй сезон Winline Медиалиги
Команда стартовала с двух побед – над «Рубином» и «Эгриси». Накануне игры с «Эгриси» между Гаджиевым и Василием Уткиным произошел конфликт. Непосредственно перед матчем Гаджиев дал Уткину несколько пощечин за отказ пожать ему руку.
Две победы на старте сезона так и остались единственными для FN. Команда проиграла трижды подряд, в том числе Watch TV, пропустив в концовке гол бонусным мячом, который засчитывается за два – 3:2 превратились в 3:4.
Затем Fight Nights отобрали очки у чемпиона Медиалиги 2Drots – 0:0. За два тура до конца команда сохраняла шансы на плей-офф, несмотря на то, что шла предпоследней в группе. Однако, набрав всего одного очко в двух заключительных матчах, клуб Гаджиева финишировал последним в группе B.
Несмотря на неудачное выступление, Мостовой остался на посту главного тренера. Комментируя последнее место FN, он заявил, что перед командой не стояла задача пробиться в плей-офф.
Сезон 2023
1XBET Media Football League
В декабре 2022-го было объявлено, что Fight Nights сыграют на турнире 1XBET Media Football League, организованным казахстанской командой SD Family в Астане. В Казахстан команда приехала без Мостового. У 2Drots был арендован полузащитник Александр Ярош, из «Рубина» перешел нападающий Норик Авдалян.
Fight Nights выиграли группу B, одержав победы над «БроукБойз», «Спартой» и One Game. В матче с «Броуками» Гаджиев забил первый гол за свой клуб – в Медиалиге он регулярно выходил на поле, но забитыми мячами не отметился.
В полуфинале FN по пенальти обыграли SD Family (1:1, 5:3), но в финале также в серии 11-метровых уступили 2Drots (1:1, 3:5).
Третий сезон Winline Медиалиги
Весной 2023-го Fight Nights стартовал в третьем сезоне Winline Медиалиги. Клуб попал в группу к «Броукам», «Титану» и «Бей Беги»
Команда начала с уверенной победы над «Бей Беги» (4:1). А далее последовало три поражения подряд: 0:4 от «Титана», 2:3 с «Броуками» и 1:4 от «Матч ТВ». Последний матч запомнился шикарным голом нападающего «Матч ТВ» Артака Григоряна в ворота Фильцова.
Серия неудач прервалась в 5-м туре против ФК «10». Команды сыграли боевую ничью 2:2, а Роман Павлюченко забил первый гол за Fight Nights. В заключительном туре Fight Nights сохранял шансы на выход из группы – требовалось обыграть «Амкал». Но команда Гаджиева снова проиграла – 2:4. Не помог Павлюченко, который забил во втором матче подряд.
В своих первых сезонах Медиалиги Fight Nights ни разу не вышел из группы. Но в четвертом сезоне команда показала выдающийся результат.
Четвертый сезон Winline Медиалиги
Новый сезон Медиалиги начался неожиданно. Fight Nights попалась почти такая же группа, как и в прошлом сезоне. Добавился только новичок лиги – Starmix.
Команда Гаджиева стартовала с победы на «Титаном», который усилились в межсезонье Василием Мавриным. Основное время закончилось вничью, а FN оказались сильнее в серии буллиталити. И на каком же контрасте прошел матч 2-го тура, где Fight Nights был разгромлен «Броуками» – 2:6. Матч запомнился вторым голом Fight Nights, который забил 10-летний сын Камила Гаджиева – Гаджи Ракета. Он стал самым молодым автором гола в истории Медиалиги.
В третьем туре уже Fight Nights со счетом 6:2 переиграли «Бей Беги». Победив Starmix (4:2), FN вышел из группы с третьего места.
В 1/8 финала рубились с «Чисто Питер». Матч получился ярким на эмоции. В одном из моментов игроку Fight Nights в штрафной площади попал мяч в руку. Когда арбитр отправился смотреть ВАР на возможное пенальти, к нему выбежал Камил Гаджиев и дал понять, что никакого пенальти не было: «Только попробуй поставить, понял? Я тебе просто говорю, только попробуй #####!»
Основное время закончилось вничью (1:1). Fight Nights смогли реализовать два пенальти из четырех попыток, а «ЧП» ни разу не поразил ворота. Итог – FN впервые в своей истории вышел в четвертьфинал. Команда ярко отпраздновала победу, станцевав лезгинку в командном кругу перед болельщиками.
В 1/4 финала играли против одного из фаворитов сезона «Амкала» на «Мордовия Арена» в Саранске. Команда Гаджиева вышла на поле рвать и метать, в отличии от «Амкала». Fight Nights одержал победу 2:0 и вышел в полуфинал. Это победа – одно из самых яркий событий сезона. После матча «Амкал» уволил главного тренера, а президент клуба и главные звезды публично говорили о кризисе в команде.
Полуфинал против «Титана» прошел на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске при 4 тысячах зрителей. В скучноватой битве Fight Nights утупил 0:2.
Но у Fight Nights еще оставался шанс на приз – матч за третье место против “Эгриси” Василия Уткина. В основное время было забито два гола – оба с точки. У «Эгриси» пенальти реализовал Вадим Сменчугов, у Fight Nights – Павлюченко. Судьба бронзы решалась в серии буллитальти. Команды шли ровно. Исполнять пятый решающий буллит отправились СуперПав и Сменчугов: Роман сблизился с вратарем и пробил мимо, а Сменчугов реализовал попытку. Остроты добавляло то, что Сменчугов мог пропустить игру – его отпустили с работы в последний момент, и он добирался отдельно от команды. «Эгриси» стали бронзовыми призерами, а Fight Nights занял четвертое место.
Скандал с Василием Уткиным
Этот скандал – одно из яркий событий в истории раннего Fight Nights. Во втором туре МФЛ-3 Fight Nights рубился с «Эгриси» Василия Уткина. Перед стартом сезона у президентов команд были нормальные отношения: они встречались на конференциях и позировали на совместных фотографиях. Однако незадолго до игры они не договорились об условиях пари, а затем перешли к нелицеприятным высказываниям друг о друге.
Гаджиев пообещал своей команде 500 тысяч за победу над «Эгриси». Уткин предложил Камилу пари на эту сумму, но в ответ получил условие, что Василий должен выйти на поле. Уткин это воспринял как «слив», а соперника назвал «фуфлогоном». Перед матчем Гаджиев хотел пожать боссу «Эгриси» руку, но тот отказался, за что получил несколько легких пощечин.
На общей конференции команд перед стартом плей-офф, где присутствовали Гаджиев и Уткин, Камил предложил сделать совместное фото. Василий отказался.
Два президента встретились спустя год, в матче за бронзу МФЛ-4. Уткин перед матчем написал: «Время прошло, нельзя превращать историю в анекдот. Кто-то когда-то не сдержался, кто-то когда-то был неправ, но сейчас это уже неважно. Мы оба проделали большую работу, если мы за это не будем друг друга уважать – мы эту работу обесценим. При встрече обниму Камила и пожелаю удачи – в любой другой день».
Так и получилось: Гаджиев и Уткин после игры обнялись и пожали руки, уладив конфликт.
Состав Fight Nights
Камилл Гаджиев – президент клуба любит выскочить на поле. В Медиалиге это происходит нечасто, но на февральском турнире в Казахстане играл более-менее постоянно и даже забил первый гол за FN.
Александр Фильцов – голкипер, бывший игрок «Краснодара», «Локомотива» и «Рубина». Стал частью Fight Nights перед вторым сезоном Медиалиги.
Роман Павлюченко – экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России. Перешел в FightNights перед стартом МФЛ-3. Лидер на поле, регулярно играет и забивает. Президент FN Камилл Гаджиев признавался, что Павлюченко получает в клубе шестизначные суммы.
Мариф Пираев – представитель бойцов в FN. Чемпион мира и Европы по универсальному бою, обладатель поясов в промоушене Fight Nights. В медийном футболе играет форварда. В третьем cезоне отыграл в каждом матче группового этапа.
Василий Лукичев – экс-вратарь «Титана». Пришел в команду перед четвертым сезоном Медиалиги. Сразу же вытеснил опытного Александра Фильцова, став основным голкипером команды.
Давид Джичоная (Джичо) – полузащитник. Отметился шикарным голом в ворота «Броуков» в МФЛ-4, был номинирован на «Лучший гол 2023 года в медиафутболе».
Эмирхан Таривердиев (Эль Матадор) – защитник. Играл за Fight Nights во всех сезонах Медиалиги. Летом 2023-го был арендован 2Drots и стал в их составе чемпионом МКС-2023.
Григорий Барышев – защитник. 19-летний воспитанник «Строгино» стал открытием четвертого сезона Медиалиги по версии Спортса (2 гола и 3 ассиста). Параллельно с игрой за Fight Nights учится в НИУ ВШЭ на факультете экономических наук и играет за местную команду.
Форма
Основной комплект – черный. На форме есть вставки канваса клетки, что отсылает к истокам команды. «Оранжевый и черный цвета в нашей форме символизируют силу, страсть и решимость», – объяснили в соцсетях клуба.
Второй комплект – оранжевый.
Fight Nights сейчас
Перед пятым сезоном Медиалиги команду покинуло несколько основных игроков: Святослав Мурадов перешел в «Родину Медиа», Арсен Акопов сперва оказался в 2Drots, но спустя несколько недель перешел в Rocket Team. Туда же ушел и капитан FN Георгий Батяев.
В межсезонье к команде присоединились Роман Пухов из «Бей Беги» и Фил Минаков из ФК «Деньги».
Одно из больших подписаний – Семен Матвийчук. Ранее защитник выступал за СКА Хабаровск и ивановский «Текстильщик». Провел 26 матчей в Первой лиге и три в Кубке России.
В пятом сезоне Медиалиги Fight Nights попал в группу А к «Родине Медиа», «Титану», СКА и «Роме».