Fight Nights – история медиафутбольной команды бойцов

Fight Nights – медиафутбольный клуб, основанный летом 2022 года президентом промоутерской компании Fight Nights Камилом Гаджиевым. Клуб выступает в Winline Медиалиге.

Оригинальное название Fight Nights Год основания 2021 Президент Камил Гаджиев Главный тренер Дмитрий Смирнов Капитан Абдулла Абациев Спонсор БК Winline Турниры Winline Медиалига, 1XBET Media Football League Соцсети Телеграм, YouTube

Содержание

История команды

О намерении создать медийную футбольную команду Камил Гаджиев объявил в июле 2022 года. Главным тренером назначили бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового. Команду сразу пригласили во второй сезон Медиалиги.

В отличие от многих других клубов МФЛ, в Fight Nights практически не было игроков с большим профессиональным бэкграундом. В состав вошли сотрудники и бойцы промоушена Fight Nights, в том числе Мариф Пираев, а также скандальный блогер Михаил Лазутин («Лев Против»).

Из заметных футболистов в заявку попали бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов и экс-нападающий «Ростова», «Крыльев» и «Луча» Александр Алхазов.

В МФЛ-3 к клубу присоединился экс-форвард сборной России и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, став главной звездой команды. Нападающий отыграл 12 матчей и отметился 7 забитыми мячами.

В феврале 2023-го команда вышла в свой первый финал – это случилось в казахстанской 1XBET Media Football League. Победить не получилось – на «Астана Арена» проиграли 2Drots в серии послематчевых пенальти.

Перед четвертым сезоном Медиалиги клуб возглавил экс-игрок «Спартака» и владивостокского «Луча» Дмитрий Смирнов.

В плей-офф МФЛ-4 Fight Nights сыграл на больших стадионах: на «Мордовия Арена» (1/4 финала с «Амкалом»), на Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске при 4 тысячах зрителей (полуфинал против «Титана»), на «Волгоград Арене» (матч за бронзу с «Эгриси»). В том же сезоне Fight Nights занял четвертое место – лучший результат в истории клуба .

Зимой 2024 года промоушен FIght Nights организовали бой между звездами медиафутбола – капитаном «Амкала» Сибсканой и президентом «БроукБойз» Райзеном.

Этой же зимой стартовала Winline Медийная Хоккейная Лига, в которой сыграла команда Камила Гаджиева – Tru Fighters. Главная звезда коллектива – Александр Мостовой.

Fight Nights участвует в пятом сезоне Winline Медиалиги.

Эмблема Fight Nights

Статистика Fight Nights

Сезон 2022

Второй сезон Winline Медиалиги

Команда стартовала с двух побед – над «Рубином» и «Эгриси». Накануне игры с «Эгриси» между Гаджиевым и Василием Уткиным произошел конфликт. Непосредственно перед матчем Гаджиев дал Уткину несколько пощечин за отказ пожать ему руку.

Две победы на старте сезона так и остались единственными для FN. Команда проиграла трижды подряд, в том числе Watch TV, пропустив в концовке гол бонусным мячом, который засчитывается за два – 3:2 превратились в 3:4.

Затем Fight Nights отобрали очки у чемпиона Медиалиги 2Drots – 0:0. За два тура до конца команда сохраняла шансы на плей-офф, несмотря на то, что шла предпоследней в группе. Однако, набрав всего одного очко в двух заключительных матчах, клуб Гаджиева финишировал последним в группе B.

Несмотря на неудачное выступление, Мостовой остался на посту главного тренера. Комментируя последнее место FN, он заявил, что перед командой не стояла задача пробиться в плей-офф.

Сезон 2023

1XBET Media Football League

В декабре 2022-го было объявлено, что Fight Nights сыграют на турнире 1XBET Media Football League, организованным казахстанской командой SD Family в Астане. В Казахстан команда приехала без Мостового. У 2Drots был арендован полузащитник Александр Ярош, из «Рубина» перешел нападающий Норик Авдалян.

Fight Nights выиграли группу B, одержав победы над «БроукБойз», «Спартой» и One Game. В матче с «Броуками» Гаджиев забил первый гол за свой клуб – в Медиалиге он регулярно выходил на поле, но забитыми мячами не отметился.

В полуфинале FN по пенальти обыграли SD Family (1:1, 5:3), но в финале также в серии 11-метровых уступили 2Drots (1:1, 3:5).

Третий сезон Winline Медиалиги

Весной 2023-го Fight Nights стартовал в третьем сезоне Winline Медиалиги. Клуб попал в группу к «Броукам», «Титану» и «Бей Беги»

Команда начала с уверенной победы над «Бей Беги» (4:1). А далее последовало три поражения подряд: 0:4 от «Титана», 2:3 с «Броуками» и 1:4 от «Матч ТВ». Последний матч запомнился шикарным голом нападающего «Матч ТВ» Артака Григоряна в ворота Фильцова.

Серия неудач прервалась в 5-м туре против ФК «10». Команды сыграли боевую ничью 2:2, а Роман Павлюченко забил первый гол за Fight Nights. В заключительном туре Fight Nights сохранял шансы на выход из группы – требовалось обыграть «Амкал». Но команда Гаджиева снова проиграла – 2:4. Не помог Павлюченко, который забил во втором матче подряд.

В своих первых сезонах Медиалиги Fight Nights ни разу не вышел из группы. Но в четвертом сезоне команда показала выдающийся результат.

Четвертый сезон Winline Медиалиги

Новый сезон Медиалиги начался неожиданно. Fight Nights попалась почти такая же группа, как и в прошлом сезоне. Добавился только новичок лиги – Starmix.

Команда Гаджиева стартовала с победы на «Титаном», который усилились в межсезонье Василием Мавриным. Основное время закончилось вничью, а FN оказались сильнее в серии буллиталити. И на каком же контрасте прошел матч 2-го тура, где Fight Nights был разгромлен «Броуками» – 2:6. Матч запомнился вторым голом Fight Nights, который забил 10-летний сын Камила Гаджиева – Гаджи Ракета . Он стал самым молодым автором гола в истории Медиалиги.

В третьем туре уже Fight Nights со счетом 6:2 переиграли «Бей Беги». Победив Starmix (4:2), FN вышел из группы с третьего места.

В 1/8 финала рубились с «Чисто Питер». Матч получился ярким на эмоции. В одном из моментов игроку Fight Nights в штрафной площади попал мяч в руку. Когда арбитр отправился смотреть ВАР на возможное пенальти, к нему выбежал Камил Гаджиев и дал понять, что никакого пенальти не было: «Только попробуй поставить, понял? Я тебе просто говорю, только попробуй #####!»

Основное время закончилось вничью (1:1). Fight Nights смогли реализовать два пенальти из четырех попыток, а «ЧП» ни разу не поразил ворота. Итог – FN впервые в своей истории вышел в четвертьфинал. Команда ярко отпраздновала победу, станцевав лезгинку в командном кругу перед болельщиками.

В 1/4 финала играли против одного из фаворитов сезона «Амкала» на «Мордовия Арена» в Саранске. Команда Гаджиева вышла на поле рвать и метать, в отличии от «Амкала». Fight Nights одержал победу 2:0 и вышел в полуфинал. Это победа – одно из самых яркий событий сезона. После матча «Амкал» уволил главного тренера, а президент клуба и главные звезды публично говорили о кризисе в команде.

Полуфинал против «Титана» прошел на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо» в Минске при 4 тысячах зрителей. В скучноватой битве Fight Nights утупил 0:2.

Но у Fight Nights еще оставался шанс на приз – матч за третье место против “Эгриси” Василия Уткина. В основное время было забито два гола – оба с точки. У «Эгриси» пенальти реализовал Вадим Сменчугов, у Fight Nights – Павлюченко. Судьба бронзы решалась в серии буллитальти. Команды шли ровно. Исполнять пятый решающий буллит отправились СуперПав и Сменчугов: Роман сблизился с вратарем и пробил мимо, а Сменчугов реализовал попытку. Остроты добавляло то, что Сменчугов мог пропустить игру – его отпустили с работы в последний момент, и он добирался отдельно от команды. «Эгриси» стали бронзовыми призерами, а Fight Nights занял четвертое место.

Скандал с Василием Уткиным

Этот скандал – одно из яркий событий в истории раннего Fight Nights. Во втором туре МФЛ-3 Fight Nights рубился с «Эгриси» Василия Уткина. Перед стартом сезона у президентов команд были нормальные отношения: они встречались на конференциях и позировали на совместных фотографиях. Однако незадолго до игры они не договорились об условиях пари, а затем перешли к нелицеприятным высказываниям друг о друге.

Гаджиев пообещал своей команде 500 тысяч за победу над «Эгриси». Уткин предложил Камилу пари на эту сумму, но в ответ получил условие, что Василий должен выйти на поле. Уткин это воспринял как «слив», а соперника назвал «фуфлогоном». Перед матчем Гаджиев хотел пожать боссу «Эгриси» руку, но тот отказался, за что получил несколько легких пощечин.

На общей конференции команд перед стартом плей-офф, где присутствовали Гаджиев и Уткин, Камил предложил сделать совместное фото. Василий отказался.

Два президента встретились спустя год, в матче за бронзу МФЛ-4. Уткин перед матчем написал: «Время прошло, нельзя превращать историю в анекдот. Кто-то когда-то не сдержался, кто-то когда-то был неправ, но сейчас это уже неважно. Мы оба проделали большую работу, если мы за это не будем друг друга уважать – мы эту работу обесценим. При встрече обниму Камила и пожелаю удачи – в любой другой день».

Так и получилось: Гаджиев и Уткин после игры обнялись и пожали руки, уладив конфликт.

Состав Fight Nights

Камилл Гаджиев – президент клуба любит выскочить на поле. В Медиалиге это происходит нечасто, но на февральском турнире в Казахстане играл более-менее постоянно и даже забил первый гол за FN.

Александр Фильцов – голкипер, бывший игрок «Краснодара», «Локомотива» и «Рубина». Стал частью Fight Nights перед вторым сезоном Медиалиги.

Роман Павлюченко – экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России. Перешел в FightNights перед стартом МФЛ-3. Лидер на поле, регулярно играет и забивает. Президент FN Камилл Гаджиев признавался, что Павлюченко получает в клубе шестизначные суммы.

Мариф Пираев – представитель бойцов в FN. Чемпион мира и Европы по универсальному бою, обладатель поясов в промоушене Fight Nights. В медийном футболе играет форварда. В третьем cезоне отыграл в каждом матче группового этапа.

Василий Лукичев – экс-вратарь «Титана». Пришел в команду перед четвертым сезоном Медиалиги. Сразу же вытеснил опытного Александра Фильцова, став основным голкипером команды.

Давид Джичоная (Джичо) – полузащитник. Отметился шикарным голом в ворота «Броуков» в МФЛ-4, был номинирован на «Лучший гол 2023 года в медиафутболе».

Эмирхан Таривердиев (Эль Матадор) – защитник. Играл за Fight Nights во всех сезонах Медиалиги. Летом 2023-го был арендован 2Drots и стал в их составе чемпионом МКС-2023.

Григорий Барышев – защитник. 19-летний воспитанник «Строгино» стал открытием четвертого сезона Медиалиги по версии Спортса (2 гола и 3 ассиста). Параллельно с игрой за Fight Nights учится в НИУ ВШЭ на факультете экономических наук и играет за местную команду.

Форма

Основной комплект – черный. На форме есть вставки канваса клетки, что отсылает к истокам команды. «Оранжевый и черный цвета в нашей форме символизируют силу, страсть и решимость» , – объяснили в соцсетях клуба.

Второй комплект – оранжевый.

Fight Nights сейчас

Перед пятым сезоном Медиалиги команду покинуло несколько основных игроков: Святослав Мурадов перешел в «Родину Медиа», Арсен Акопов сперва оказался в 2Drots, но спустя несколько недель перешел в Rocket Team. Туда же ушел и капитан FN Георгий Батяев.

В межсезонье к команде присоединились Роман Пухов из «Бей Беги» и Фил Минаков из ФК «Деньги».

Одно из больших подписаний – Семен Матвийчук. Ранее защитник выступал за СКА Хабаровск и ивановский «Текстильщик». Провел 26 матчей в Первой лиге и три в Кубке России.

В пятом сезоне Медиалиги Fight Nights попал в группу А к «Родине Медиа», «Титану», СКА и «Роме».