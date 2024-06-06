Коммент Роналду – теперь самый популярный в истории. У напутствия Мбаппе уже 4,6 млн лайков

Португальца догнал еще один рекорд.

«Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на «Бернабеу», – написал Криштиану Роналду под постом Килиана Мбаппе о переходе в «Реал».

Так выглядит очередной рекорд Криштиану – оставил самый залайканный комментарий в истории инстаграма (уже больше 4,6 млн реакций – и счетчик продолжает расти).

Лишний раз подчеркивает масштаб перехода Мбаппе в «Реал».

Чей рекорд побил Криштиану?

Роналду опередил простого пользователя fiven9nekid.

В прошлом году он прокомментировал пост мальчика под ником reed_harrington23. «Когда я наберу 200 тысяч подписчиков, сделаю все, что написано в верхнем комментарии к этому видео, и опубликую его», – написал reed_harrington23.

У поста больше 2,5 млн лайков, 110+ млн просмотров, плюс 64 тысячи комментариев. Лучшее задание для парня оставил как раз fiven9nekid: «Прилететь в маленький городок в Таиланде, быть принятым их людьми, выучить язык, тренировать тайский бокс полтора года, драться на турнире, выиграть его, вернуться в США и присоединиться к UFC, оставаться в форме и быть непобедимым в своей весовой категории, уйти на пенсию и дать интервью, сказав, что этот комментарий был причиной, по которой вы так упорно боролись...»

Комментарий набрал 3,7 млн лайков, два из них – всего за пару недель.

Во-первых, последим, что из этого получится.

Во-вторых, у слов Криштиану уже почти на миллион лайков больше – рекорд с отрывом.

Роналду первым в мире пробил отметку в 600 млн подписчиков. Но самый залайканный пост – у Месси

Криш – давно самый популярный человек в инстаграме. В 2022-м он первым в мире собрал полмиллиона подписчиков, в 2023-м – уже 600 млн. Сейчас у португальца 631 миллион. Больше только у официального аккаунта инстаграма – 672.

Следом за Роналду идет Лионель Месси – 503 млн. Больше в топ-10 футболистов нет.

Лео и Криш соревнуются и в рейтинге самых залайканных постов. Здесь первенство у Месси – 75,3 миллионов лайков набрала карусель из 10 фото, где он с партнерами по сборной Аргентины и Кубком мира в руках празднует главную победу в карьере.

Месси тогда обошел тот самый пост с яйцом, который пять лет назад лайкали всем миром, чтобы отправить на второе место фото дочери Кайли Дженнер. «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в инстаграме», – предлагал тогда автор. В январе 2019-го для достижения рекорда хватило 18,4 миллионов лайков.

Сейчас же в топ-20 самых залайканных постов в истории сплошь Лео и Криш – у обоих по семь постов. Причем самый популярный пост Криштиану (42,4 млн) связан как раз с Месси – легендарное совместное фото за шахматной доской.

Любовь Мбаппе и «Реала»: от плаката с Роналду до признания на «Бернабеу» 🤍

Как Роналду первый в мире набрал больше 500 млн подписчиков в инсте? Исследование Sports.ru

Фото: instagram.com