Месси-то забил – а «Майами» проиграл впервые за 11 туров. Из-за дубля грузина!

Суарес нарвался на новый троллинг от «Атланты».

«Интер Майами» проиграл впервые за 11 матчей в МЛС. Неожиданные 1:3 с кризисной «Атлантой Юнайтед».

Саба Лобжанидзе вытащил «Атланту» двумя дальними ударами. «Интер» рискует потерять лидерство

В прошлом туре «Интер» победил в Канаде без Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серджи Бускетса. Отдохнувшие звезды должны были помочь дома с «Атлантой», но у грузинского полузащитника гостей Сабы Лобжанидзе нашлись другие планы. К 60-й минуте он сделал дубль двумя классными ударами издали. Такие навыки пригодятся сборной Грузии на Евро, игрока уже вызвали.

Месси с передачи Бускетса оперативно отыграл один гол – тоже пробил из-за штрафной рядом со штангой. Но «Атланта» не упустила победный счет, а вскоре даже его укрепила.

Смотрим голы. Таймкод – 0:55.

Это поражение может стоить «Интеру» лидерства в таблице – «Цинциннати» отстает на одно очко при игре в запасе.

При этом команда могла опережать «Майами» уже сейчас, но тоже проиграла – 0:2 «Нэшвиллу».

Проиграли команде в кризисе: «Атланта» не побеждала девять матчей подряд и вышла с запасным вратарем

«Атланта» – бывший клуб тренера «Интера» Херардо Мартино. При нем в 2018-м стали чемпионами МЛС, но сейчас кризис.

До игры с «Интером» не могли победить в девяти матчах подряд: пять поражений и четыре ничьих. Причем «Атланта» впервые в недолгой истории клуба проиграла дома четыре игры подряд: при том, что постоянно лидируют в лиге по посещаемости, стадион там – мечта.

К проблемам «Атланты» добавилось еще и то, что из-за дисквалификации с «Интером» не мог сыграть основной вратарь, капитан команды Брэд Гузан. Для запасного кипера Джоша Коэна матч против Месси и Суареса стал дебютным в МЛС в старте (в предыдущем туре он вышел на замену и отыграл полчаса).

На этом негативном фоне «Атланта» справилась с соперником, который не проигрывал уже очень давно. Пока команда идет лишь 12-й из 15 команд Восточной конференции, но у нее всегда остаются силы на троллинг «Интера».

После победы они посмеялись над тем, как их норвежский защитник Стиан Грегерсен закрыл Суареса.

Напомним, в прошлом году «Атланта» нанесла «Интеру» первое поражение после перехода Месси. И тогда клуб не отказал себе в удовольствии пару раз потроллить Лео , который вместо поездки в Атланту заказал себе домой пиццу.

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Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs