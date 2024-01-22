Роналду уже не верит в «Золотой мяч», не хочет в чемпионат Португалии и заряжен на победу на Евро

Недавно Криштиану Роналду наговорил много интересного о саудовской Про-Лиге, «Ман Сити» и возможном завершении карьеры. Дальше – больше, теперь о «Золотом мяче», будущем Евро и выступлениях после 40.

Обо всем этом – в большом интервью португальскому Record.

Призы на Globe Soccer Awards – дополнение в коллекцию

Роналду получил приз Марадоны как лучший бомбардир 2023 года, а еще – награду лучшему игроку Ближнего Востока. Для него они важны:

«Как я и говорил, таких призов не было в моем музее, так что я очень рад. Особенно награде Марадоны, которого, к сожалению, больше нет с нами, и которым я всегда восхищался. Я привык играть в Европе и мог там выигрывать награды несколько раз, но на Ближнем Востоке это впервые. Я счастлив, сезон у меня был очень хороший, всегда приятно получать призы такого масштаба».

54 гола в 2023-м – «чудесный год» и гордость

Тему результативности обойти нельзя. Что сказал Роналду:

«Это удивляет, если оглянуться и вспомнить, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной. Тогда некоторые считали, что я закончился. А я сконцентрировался, провел прекрасную предсезонку в «Аль-Насре» с тренерским штабом под руководством Луиша Каштру, который сыграл важную роль в том, чтобы мотивировать меня на отличный сезон.

Знаю, что могу еще многое дать, знаю, что могу забить много мячей за «Аль-Наср» и сборную. На личном уровне это был чудесный год».

Роналду горд, что опередил серьезных конкурентов:

«Я забил 54 мяча. Кто-то скажет, что их было легче забить, потому что я в Саудовской Аравии. Но футбольные профессионалы знают, как трудно забивать, будь то в Саудовской Аравии, Италии, Испании или Португалии. Гол есть гол. Да, я горжусь тем, что обошел Холанда, Мбаппе и Кейна».

«Золотой мяч» и премия The Best уже не интересуют

«Думаю, эти награды в какой-то степени теряют авторитет. Мы должны анализировать весь сезон. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Или Холанд, или Мбаппе. Просто я больше не верю в эти награды, и не потому, что я выиграл Globe Soccer Awards. Это факт, существуют цифры, и они не лгут. Они не могут отнять у меня приз [лучшему бомбардира мира], потому что он настоящий. И это делает меня счастливее, потому что цифры подтверждают факты».

Технично ответил на непростой вопрос:

«Стану ли еще раз обладателем «Золотого мяча» или The Best? Мы знаем, как работают другие организации. Разумеется, я всегда думаю в первую очередь о клубе и сборной. Награды приходят после хорошего сезона в клубе и сборной. Честно говоря, я не думаю об этом много.

Если честно, церемонию вручения наград The Best я не смотрел».

Возвращение в чемпионат Португалии? Сосредоточен на саудовской лиге

На родине Роналду вряд ли дождутся:

«Играть в Португалии нет никакого смысла. Через несколько дней мне исполнится 39. Этот год и следующий я проведу в «Аль-Насре» – этого я хочу больше всего. Посмотрим, что произойдет, когда мне будет за 40. Играть до 40 на таком уровне – большая цель. А потом, если все будет нормально, до 41, до 42... Мы не знаем. Но возможность выступлений в чемпионате Португалии не рассматривается.

Не стоит создавать ожидания [по поводу возвращения в чемпионат Португалии], потому что, как я уже говорил, мне хотелось бы остаться в «Аль-Насре» и в этом году, и в следующем. Я счастлив в Саудовской Аравии. Ко мне здесь хорошо относятся, у этого чемпионата огромный потенциал. И он продолжит расти.

Многие думают, что все это похоже на Китай, но нет, здесь все совсем иначе. Саудовская Аравия получила право проведения ЧМ-2034, и это означает, что чемпионат продолжит расти в ближайшие 10 лет. Думаю, через два-три года Саудовская Аравия войдет в число лучших лиг мира».

Но о «Спортинге» и возможном титуле тоже сказал:

«Я видел, что это организованная, крепкая команда с очень хорошим тренером, который знает, как руководить командой. «Спортинг» играет в привлекательный футбол, который нравится болельщикам. Очень хочу, чтобы они продолжали в том же духе и стали чемпионами в этом году».

А что насчет завершения карьеры? Пока нет таких планов

«Как я часто говорю друзьям – жизнь динамична. Непонятно, что будет завтра. Я мог бы завершить карьеру в конце сезона или играть еще два-три года. Не знаю. Я честен. Пока мои голова и тело в порядке и я наслаждаюсь футболом, я продолжу играть.

Сейчас я чувствую себя хорошо, счастлив как в клубе, так и в сборной. Делаю, то что нравится больше всего – забиваю голы и хорошо играю».

А еще Роналду думает о победе сборной Португалии на Евро-2024

До Евро меньше пяти месяцев, вопрос становится актуальным.

«Быть претендентом на победу или фаворитом – одно и то же для меня. Надо учесть, что у нашей команды есть потенциал для победы на Евро, как это было в 2016-м, когда, возможно, мы фаворитами не были. Теперь на Португалию смотрят по-другому. Так что это не имеет значения. Надо ехать на Евро с настроем на победу и биться за нее».

Журналист передал цитату Роберто Мартинеса: «Думаю, Роналду больше бы хотел выиграть Евро, чем забить тысячу голов». Реакция Криштиану:

«Я лучший бомбардир в истории футбола, так что, забить 900 или тысячу мячей – одно и то же. Прежде чем достигну тысячи, надо забить 900, но люди уже говорят о тысяче, будто бы это уже сделано.

Как я говорил, хочу жить настоящим. События из моей профессиональной и личной жизни заставляют меня так думать. Это подходящее время, чтобы насладиться футболом. 54 гола, которые я забил, потребовали большого труда, были забиты с помощью моих товарищей по команде и всего «Аль-Насра».

Победа на Евро? Конечно, это цель, и у нас есть все возможности для ее достижения. И если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал чемпионат Европы – на тысячу процентов».

Фото: Fabio Ferrari/Global Look Press; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Octavio Passos