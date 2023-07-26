12 комментариев

Лео и Криш
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Месси слишком легко в США: теперь дубль и ассист с «Атлантой». Праздновал в стиле Тора!

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Лионель Месси Лионель Месси
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Лео Месси снова радует болельщиков «Интер Майами» (да и нас всех): после магического дебюта с голом со штрафного в самой концовке у него дубль и ассист против «Атланты».

У Месси идеальная связь с Бускетсом. А еще зажег финский партнер, который тоже сделал 2+1

Месси впервые вышел в старте и всего за полтайма сделал дубль. Сначала гол на 9-й минуте – помог идеальный заброс Серджи Бускетса. «Столько лет играли вместе, поэтому с ним очень легко взаимодействовать, – сказал Бускетс. – Я очень рад быть рядом».

На 22-й Лео откликнулся на прострел Роберта Тэйлора. Финн, кстати, повторил трюк звездного партнера и тоже сделал 2+1.

«Он лучший игрок в мире. Думаю, все же видят, что он делает на поле, – восторгается Лео полузащитник. – Он может делать с мячом все что угодно. Он принимает верные решения в ста процентах случаев. Команда очень сильно прибавила в мастерстве с его приходом. Играть с ним вместе – это сбывшаяся мечта».

Уже во втором тайме Лео отдал ему голевой пас, на табло загорелись итоговые 4:0. Аргентинец провел на поле 78 минут, уступив место Робби Робинсону. Как только Месси покинул поле, болельщики начали массово уходить с трибун.

Новый тренер «Майами» Херардо Мартино этого не заметил, но фактор Лео, конечно же, признает. «Месси – игрок мирового масштаба, некоторые болельщики пришли сюда только для того, чтобы увидеть его. Но он предпочел бы, чтобы болельщики остались до конца, чтобы поддержать команду. Хотя я могу их понять».

После одного из голов Лео изобразил Тора – это любимый супергерой сына

Месси запомнился не только голами, но и необычным празднованием – как выяснилось, оно адресовано семье.

После одного из голов Лео вытянул руку, сделал невозмутимое лицо и будто притянул молот. Месси показал Тора, это любимый супергерой его сына Тьяго. В восторг пришла вообще вся семья Лео: три сына, жена Антонела и даже мама Селия.

Leagues Cup 2023: Leo Messi's incredible superhero celebration dedicated to his son | Marca

Голам Лео радовались не только самые близкие: на вторую игру тоже пришли знаменитости. Просто перечисляем: рэпер DJ Khaled, рэпер Дидди, певица Камила Кабельо, бывший игрок НБА Рэй Аллен, певец Рау Алехандро и, конечно же, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм.

Месси все еще не играл в МЛС. Зато вывел «Майами» в плей-офф Кубка лиг

«Это была хорошая игра, я доволен, что мы смогли порадовать наших болельщиков. Мы сделали еще один шаг в правильном направлении», – сказал тренер «Майами» Мартино. «Интер» после этой победы шагнул в плей-офф финала Кубка лиг.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

«С тех пор как эти двое приехали сюда, дух изменился, – считает правый защитник «Майами» Деандре Йедлин. – Очевидно, что ребята очень рады. Думаю, что просто их присутствие рядом придает нам больше уверенности. И у команд, против которых мы теперь играем, появился страх в глазах. Когда эти двое выходят на поле, ты знаешь, что тебя ждет непростая игра».

С помощью аргентинца «Интер» повторил крупнейшую победу в истории, в 2021-м клуб из Флориды разгромил в МЛС «Цинциннати» (5:1).

Сам Лео тоже выбил важное достижение – забил 100 разным клубам за карьеру. В прошлой игре был 99-й – победный мяч со штрафного мексиканскому «Крус Асулю» (2:1).

В МЛС Месси придется напрячься: у «Интера» всего 18 очков после 22 матчей и последнее место. Дебют в лиге ожидается 20 августа против «Шарлотт».

Дебют Месси в США – кино! Забил победный со штрафного на 90+4

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs

12 комментариев

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Flavius
Ответ Барсик Юрана
Это и есть настоящий вызов. Перейти в последнюю команду чемпа и поднять её уровень. Дайте Месси Факел он и РПЛ выиграет потому что чемпион по своей сущности.
Перейти в первую команду СА и сделать её второй - вот настоящий вызов))
Помог опыт Юве
+24
0
+24
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Барсик Юрана
Это и есть настоящий вызов. Перейти в последнюю команду чемпа и поднять её уровень. Дайте Месси Факел он и РПЛ выиграет потому что чемпион по своей сущности.
+17
0
+17
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zer
Какой же все таки донный в млс футбол... Мог Месси ещё поиграть на нормальном европейском уровне, а этих детей как стоячих делает
+2
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+2
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DolJun
как говорится: руни, что с лицом?
+5
-4
+1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Молодой Месси в первом голе бы над вратарем черпачок сделал, а тут пробил в штангу. Смотрел часть первого тайма, лига приколов, в которой про слово прессинг, персональная опека не слышали. Столько пространства между линиями и в центре поля, что атас
+1
0
+1
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СержМиранэн
Ответ Барсик Юрана
Это и есть настоящий вызов. Перейти в последнюю команду чемпа и поднять её уровень. Дайте Месси Факел он и РПЛ выиграет потому что чемпион по своей сущности.
Барсик, не надо, не мельтеши. всего-то 2 игры было...
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Scotty 2 Hotty
Больше на удушение Вейдера похоже :D
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BOBBYHULL
Похоже там футбол это не контактный вид спорта.
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Игорь Климов
На всех турнирах, и во всех лигах, Лео Месси показывает высочайший уровень, молодец!
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BaldFraud
Ответ Барсик Юрана
Это и есть настоящий вызов. Перейти в последнюю команду чемпа и поднять её уровень. Дайте Месси Факел он и РПЛ выиграет потому что чемпион по своей сущности.
Если он такой чемпион, то почему у него столько поражений в карьере? Ничего он с Факелом не сделает. В МЛС не такой автобусный футбол, как в РПЛ и у Факела состав слабее, чем у Интера.
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Александр Опёнышев
Ответ Flavius
Перейти в первую команду СА и сделать её второй - вот настоящий вызов)) Помог опыт Юве
Да да, это как перейти в итальянский гегемон и сделать его середняком, уехать оттуда и говорить о том, что европейский футбол скатился))) Точно, тут согласен абсолютли)
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Пирс Морган
Ответ Flavius
Перейти в первую команду СА и сделать её второй - вот настоящий вызов)) Помог опыт Юве
Было трудно, но он справился🤣
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