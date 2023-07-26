12 комментариев

Лео Месси снова радует болельщиков «Интер Майами» (да и нас всех): после магического дебюта с голом со штрафного в самой концовке у него дубль и ассист против «Атланты».

У Месси идеальная связь с Бускетсом. А еще зажег финский партнер, который тоже сделал 2+1

Месси впервые вышел в старте и всего за полтайма сделал дубль. Сначала гол на 9-й минуте – помог идеальный заброс Серджи Бускетса. «Столько лет играли вместе, поэтому с ним очень легко взаимодействовать, – сказал Бускетс. – Я очень рад быть рядом».

На 22-й Лео откликнулся на прострел Роберта Тэйлора. Финн, кстати, повторил трюк звездного партнера и тоже сделал 2+1.

«Он лучший игрок в мире. Думаю, все же видят, что он делает на поле, – восторгается Лео полузащитник. – Он может делать с мячом все что угодно. Он принимает верные решения в ста процентах случаев. Команда очень сильно прибавила в мастерстве с его приходом. Играть с ним вместе – это сбывшаяся мечта».

Уже во втором тайме Лео отдал ему голевой пас, на табло загорелись итоговые 4:0. Аргентинец провел на поле 78 минут, уступив место Робби Робинсону. Как только Месси покинул поле, болельщики начали массово уходить с трибун.

Новый тренер «Майами» Херардо Мартино этого не заметил, но фактор Лео, конечно же, признает. «Месси – игрок мирового масштаба, некоторые болельщики пришли сюда только для того, чтобы увидеть его. Но он предпочел бы, чтобы болельщики остались до конца, чтобы поддержать команду. Хотя я могу их понять».

После одного из голов Лео изобразил Тора – это любимый супергерой сына

Месси запомнился не только голами, но и необычным празднованием – как выяснилось, оно адресовано семье.

После одного из голов Лео вытянул руку, сделал невозмутимое лицо и будто притянул молот. Месси показал Тора, это любимый супергерой его сына Тьяго. В восторг пришла вообще вся семья Лео: три сына, жена Антонела и даже мама Селия.

Голам Лео радовались не только самые близкие: на вторую игру тоже пришли знаменитости. Просто перечисляем: рэпер DJ Khaled, рэпер Дидди, певица Камила Кабельо, бывший игрок НБА Рэй Аллен, певец Рау Алехандро и, конечно же, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм.

Месси все еще не играл в МЛС. Зато вывел «Майами» в плей-офф Кубка лиг

«Это была хорошая игра, я доволен, что мы смогли порадовать наших болельщиков. Мы сделали еще один шаг в правильном направлении», – сказал тренер «Майами» Мартино. «Интер» после этой победы шагнул в плей-офф финала Кубка лиг.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

«С тех пор как эти двое приехали сюда, дух изменился, – считает правый защитник «Майами» Деандре Йедлин. – Очевидно, что ребята очень рады. Думаю, что просто их присутствие рядом придает нам больше уверенности. И у команд, против которых мы теперь играем, появился страх в глазах. Когда эти двое выходят на поле, ты знаешь, что тебя ждет непростая игра».

С помощью аргентинца «Интер» повторил крупнейшую победу в истории, в 2021-м клуб из Флориды разгромил в МЛС «Цинциннати» (5:1).

Сам Лео тоже выбил важное достижение – забил 100 разным клубам за карьеру. В прошлой игре был 99-й – победный мяч со штрафного мексиканскому «Крус Асулю» (2:1).

В МЛС Месси придется напрячься: у «Интера» всего 18 очков после 22 матчей и последнее место. Дебют в лиге ожидается 20 августа против «Шарлотт».

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs