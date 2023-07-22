Бекхэмы, Леброн, Серена, Ким Кардашьян. Дебют Месси собрал созвездие
Первый матч Лионеля Месси в Майами – это еще и светская вечеринка. Зрители увидели дебют с шикарной развязкой, в том числе в восторге самые звездные гости.
Главный виновник торжества после Месси – тот, кто затащил лучшего игрока мира в США.
Дэвид Бекхэм блистал не один.
Позировал вместе с неотразимой Викторией.
И заставлял фотографироваться сына в футболке Месси.
Надо запечатлеть на память!
На фотоаппарат!
Еще парочка кадров на телефон не помешает.
Перед матчем Лео успел пересечься с Леброном.
Легенды весело поговорили.
И тепло обнялись.
Джеймс еще пообщался с Бекхэмом, а затем просто наслаждался игрой под винишко.
Серена Уильямс приехала с мужем Алексисом Оганяном – предпринимателем, инвестором и сооснователем Reddit.
Ким Кардашьян пришла с детьми и получила футболку Месси с автографом.
А кто-то заполучил селфи с Ким.
Ким и Серена обмениваются впечатлениями
(на фоне Елены Исинбаевой).
А это американский певец Марк Энтони – он особенно популярен в Латинской Америке.
И да, он бывший муж Дженнифер Лопес.
Гимн перед матчем исполнила Бекки Джи. Она тоже ориентирована в первую очередь на латиноамериканский рынок.
Как и «Интер Майами», который уделяет большое внимание испаноязычный аудитории.
А тут все вышеперечисленные звезды восторженно фиксируют момент – Месси завязывает шнурки.
История.
Дебют Месси в США – кино! Забил победный со штрафного на 90+4
Фото: East News/Megan Briggs, Mike Ehrmann, Hector Vivas / Getty Images via AFP, CHANDAN KHANNA / AFP; Gettyimages.ru/Hector Vivas, Megan Briggs
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