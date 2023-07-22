Лео и Криш
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Бекхэмы, Леброн, Серена, Ким Кардашьян. Дебют Месси собрал созвездие

Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Интер Майами Интер Майами
Виктория Бекхэм Виктория Бекхэм
МЛС МЛС
Ким Кардашьян
Серена Уильямс Серена Уильямс
Лионель Месси Лионель Месси
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Футбол Футбол

Первый матч Лионеля Месси в Майами – это еще и светская вечеринка. Зрители увидели дебют с шикарной развязкой, в том числе в восторге самые звездные гости.

Главный виновник торжества после Месси – тот, кто затащил лучшего игрока мира в США.

Дэвид Бекхэм блистал не один.

Позировал вместе с неотразимой Викторией. 

И заставлял фотографироваться сына в футболке Месси.

Надо запечатлеть на память!

На фотоаппарат!

Еще парочка кадров на телефон не помешает.

Перед матчем Лео успел пересечься с Леброном.

Легенды весело поговорили.

И тепло обнялись.

Джеймс еще пообщался с Бекхэмом, а затем просто наслаждался игрой под винишко.

Серена Уильямс приехала с мужем Алексисом Оганяном – предпринимателем, инвестором и сооснователем Reddit.

Ким Кардашьян пришла с детьми и получила футболку Месси с автографом. 

А кто-то заполучил селфи с Ким.

Ким и Серена обмениваются впечатлениями (на фоне Елены Исинбаевой).

А это американский певец Марк Энтони – он особенно популярен в Латинской Америке. 

И да, он бывший муж Дженнифер Лопес.

Гимн перед матчем исполнила Бекки Джи. Она тоже ориентирована в первую очередь на латиноамериканский рынок.

Как и «Интер Майами», который уделяет большое внимание испаноязычный аудитории.

А тут все вышеперечисленные звезды восторженно фиксируют момент – Месси завязывает шнурки.

История.

Дебют Месси в США – кино! Забил победный со штрафного на 90+4

Фото: East News/Megan Briggs, Mike Ehrmann, Hector Vivas / Getty Images via AFP, CHANDAN KHANNA / AFP; Gettyimages.ru/Hector Vivas, Megan Briggs

6 комментариев

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Mark Avrelii
Ну собрал и собрал!! Недавно на Уимблдоне весь Бомонд собрался! И что из этого!
+7
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Давай Так
Как же кринжово это всё выглядит.
+5
-2
+3
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Mark Avrelii
Спорц теперь всю неделю будете об этом писать! РПЛ началась! Лучше команды представьте отдельным постом!!
+3
-2
+1
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ilich 1973
Серена-красава просто)
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TravenS
Ответ Mark Avrelii
Ну собрал и собрал!! Недавно на Уимблдоне весь Бомонд собрался! И что из этого!
Так то Уимблдон, туда ходят из-за статуса мероприятия, ну и Джок с Карасём тоже звезды, на битву которых хочется посмотреть) а тут из-за одного человека припёрлись, да ещё и на соккер, который в Америке задвинут на дальнюю полку по интересам
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blaugrano
Ответ Давай Так
Как же кринжово это всё выглядит.
Особенно последнее фото.
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