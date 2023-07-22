Первый матч Лионеля Месси в Майами – это еще и светская вечеринка. Зрители увидели дебют с шикарной развязкой, в том числе в восторге самые звездные гости.

Главный виновник торжества после Месси – тот, кто затащил лучшего игрока мира в США.

Дэвид Бекхэм блистал не один.

Позировал вместе с неотразимой Викторией.

И заставлял фотографироваться сына в футболке Месси.

Надо запечатлеть на память!

На фотоаппарат!

Еще парочка кадров на телефон не помешает.

Перед матчем Лео успел пересечься с Леброном.

Легенды весело поговорили.

И тепло обнялись.

Джеймс еще пообщался с Бекхэмом, а затем просто наслаждался игрой под винишко.

Серена Уильямс приехала с мужем Алексисом Оганяном – предпринимателем, инвестором и сооснователем Reddit.

Ким Кардашьян пришла с детьми и получила футболку Месси с автографом.

А кто-то заполучил селфи с Ким.

Ким и Серена обмениваются впечатлениями (на фоне Елены Исинбаевой) .

А это американский певец Марк Энтони – он особенно популярен в Латинской Америке.

И да, он бывший муж Дженнифер Лопес.

Гимн перед матчем исполнила Бекки Джи. Она тоже ориентирована в первую очередь на латиноамериканский рынок.

Как и «Интер Майами», который уделяет большое внимание испаноязычный аудитории.

А тут все вышеперечисленные звезды восторженно фиксируют момент – Месси завязывает шнурки.

История.

Фото: East News/Megan Briggs, Mike Ehrmann, Hector Vivas / Getty Images via AFP, CHANDAN KHANNA / AFP; Gettyimages.ru/Hector Vivas, Megan Briggs