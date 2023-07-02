8 комментариев

Лионель Месси дебютировал во взрослом футболе в 2003 году, Криштиану Роналду – в 2002-м. Несмотря на их острое соперничество, накопилось много футболистов, которые успел сыграть с каждым.

Вспомним всех?

Аргентинцев восемь: они застали Роналду и в старом «МЮ», и в новом «МЮ», а еще – в «Ювентусе»

Список интересный и временами ностальгический.

Габриэль Хайнце

Хайнце покорил АПЛ вместе с Роналду, сыграв три сезона за «МЮ», и чуть не пересекся с ним в «Реале» – покинул клуб прямо перед приходом португальца. С Месси Хайнце играл в сборной Аргентины и ездил на два чемпионата мира.

«Не думаю, что Криштиану станет лучше как футболист, по способностям он уже рядом с богом», – заявил аргентинец в конце 2000-х. Но и про Лео говорил: «С футбольной точки зрения он не с этой планеты».

Фернандо Гаго

Играл с Роналду в первых двух сезонах португальца в «Реале», а с Месси трижды брал серебряные медали – на Кубках Америки и ЧМ-2014.

Фаворита Гаго выбрал четко: «Для меня Роналду не номер один. Лучший в мире – Месси. Из-за того, как он играет, как двигается с мячом и меняет матчи. Он обладает невероятными способностями. Без сомнения, он лучший из тех, кого я видел».

Карлос Тевес

Вместе с Роналду в «МЮ» Тевес взял шесть трофеев: например, АПЛ и Лигу чемпионов. А с Месси ездил на два чемпионата мира (вы же помните их голы в ворота Сербии и Черногории в 2006-м) и проигрывал в финалах Копы.

Карлитос хвалил обоих, Роналду выделял за работоспособность: «Быть лучшим во всем – навязчивая идея для него». Но определился: «Всегда буду на стороне Месси».

Анхель Ди Мария

С Роналду провел несколько сезонов в «Реале», а с Месси ездил на четыре ЧМ, один из которых выиграл, да еще и забил вместе с ним в победном финале.

Играть с Руни, Ибрагимовичем, Месси и Роналду было мечтой – так говорил Ди Мария. Но преимущество у соотечественника: «Если бы мне пришлось выбрать одного, это был бы Месси».

Гонсало Игуаин

С ним Роналду играл и в «Реале», и в «Ювентусе». В компании португальца Игуаин обрастал трофеями, хотя ЛЧ так и не взял. В сборной же – три проигранных финала с Месси и постоянное давление.

Периоды совершенно разные, а уважение к обоим звездам – одинаковое: «Нравилось играть с Роналду, выступать вместе с Месси – привилегия».

Эсекиэль Гарай

Как и в случае с Гаго Гарай пару сезонов провел рядом с Роналду, хотя и не имел постоянного места в «Реале», а в с Месси сборной дважды был в шаге от золота – на ЧМ и Копе. Сомнений при выборе у него нет: «Когда меня спрашивают о том, кто лучший игрок в истории, я говорю «Лео». С того момента, как я впервые увидел его в сборной Аргентины U-15, по сей день он продолжает меня удивлять».

Пауло Дибала

Дибала с Роналду пересекались в «Ювентусе», там они и подружились – много общались, праздновали голы в стиле друг друга. А с Месси удалось выиграть чемпионат мира. Дибала рассказывал об общении с Роналду: «Я сказал ему: «В детстве я практически ненавидел тебя». Мы посмеялись, у нас всегда были хорошие отношения».

Выбирать Дибала отказался: «Невозможно провести сравнение между ними двумя или сказать, кто из них лучший».

Алехандро Гарначо

Самое молодое имя в списке. С Роналду он успел сыграть в 2022 году в «МЮ», а в сборной Аргентины дебютировал летом 2023-го.

Вопросами о сравнении легенд 19-летнего аргентинца еще успеют достать, пока лишь выделяется одна публикация в соцсетях, где Гарначо весной 2022-го назвал Роналду лучшим во все времена.

Португальцев пять: но не все пересекались с Месси в «Барселоне»

И тут тоже интересная компания.

Деку

Снова отсылка к 2000-м, когда Деку помогал в «Барсе» юному Месси и успел сыграть на четырех крупных турнирах с Роналду – дважды в полуфиналах. Деку, конечно, хвалил обоих, но сделал внезапный финт: «Больше всего меня впечатлял Роналдиньо, для меня он всегда будет лучшим».

Андре Гомеш

Время в «Барселоне» для Гомеша было непростым из-за давления. Как он сам рассказывал: «Неоднократно я просто не хотел выходить из дома, боялся осуждения и стыда». Не сказать, что в сборной Португалии вышло гораздо ярче – но там был победный Евро с Роналду. А высказывался Гомеш об обоих звездах с большим уважением и без перекосов.

Нелсон Семеду

Как и Гомеш, с каждым что-нибудь выиграл: с Месси – Ла Лигу, с Роналду – Лигу наций. Говоря о них, Семеду упомянул, что уход Роналду из испанского чемпионата не такая уж плохая новость для «Барселоны», а Месси – игрок с другой планеты. Здесь тоже можно записать ничью.

Данилу

Партнер Роналду на победных турнирах Евро и Лиги наций пересекся с Месси уже позже – вместе поиграли за «ПСЖ». Но сомнений у португальца нет: «Роналду – лучший. Как он играет, как он работает, каков у него менталитет – думаю, в этом никто не сможет его превзойти».

Франсишку Тринкау

Португалец застал Месси в его последнем сезоне в «Барселоне», а с Роналду провел несколько матчей в сборной Португалии. Парень не по годам дипломатичен: «Очень горжусь игрой и с Роналду, и с Месси. Невозможно сказать, кто лучше».

Еще девять футболистов застали Месси и Роналду в клубах

По ним можно изучать географию, почти все из разных стран.

Жерар Пике

Не очень часто играл вместе с Роналду за «МЮ», зато постоянно выходил против его «Реала» за «Барселону» вместе с Месси. Говоря о них, Пике, как и всегда, оригинален: «Месси не человек, а Криштиану – лучший среди людей».

Хенрик Ларссон

Приехал в «Барсу» к Месси – чемпион. Приехал в «МЮ» к Роналду – чемпион. Правда, с Месси отыграл два полноценных сезона, а с Роналду пробыл несколько месяцев, уехал еще до конца сезона и не получил медаль АПЛ.

Аргентинец Ларссону нравится больше: «Криштиану не повезло играть одновременно с Месси. Роналду – очень хороший игрок, но Месси еще лучше».

Мартин Касерес

С Месси уругваец пересекался в каталонском клубе и даже выиграл Лигу чемпионов, когда «Барса» победила в финале как раз «МЮ» с Роналду. Дальше Касерес выиграл шесть чемпионатов Италии, последний из которых вместе с Кришем. Было это в «Ювентусе».

Публично Касерес, кажется, не сравнил Месси и Роналду.

Артур

Здесь тоже «Ювентус» и «Барса»: с Месси взял чемпионство и Суперкубок, с Кришем – Суперкубок и Кубок. «Роналду очень активен в раздевалке. Он со всеми разговаривает и со всеми в хороших отношениях. У каждого человека есть свой способ показывать лидерство. Месси демонстрирует это своими действиями», – отмечал Артур.

Миралем Пьянич

В «Юве» босниец провел четыре полноценных сезона и каждый раз становился чемпионом, половину титулов завоевал с Роналду. В «Барсе» Пьянич с трудом провел сезон, после чего стал частью странной сделки между клубами.

И нахваливал каждого: «Роналду – настоящий спортсмен, который заботится обо всех деталях. Месси – инопланетянин, абсолютный феномен».

Кейлор Навас

Единственный вратарь в списке. Навас взял с Роналду три Лиги чемпионов – они вместе наиграли больше сотни матчей за клуб, а затем брал трофеи в «ПСЖ», куда затем перешел и Месси.

Навас выделял Лео: «Он – прекрасный человек. Мы играли друг против друга, но когда провели время вместе, я увидел, насколько он скромный, простой и трудолюбивый».

Серхио Рамос

Самый неожиданный поворот: Рамос против Месси дико рубились в каждом класико, нередко конфликтовали прямо на поле, а потом испанец перешел в «ПСЖ» к аргентинцу. «Приходится изобретать новые слова, чтобы описать игру Криштиану», – говорил о партнере по «Реалу» Рамос.

А в «ПСЖ» переключился на Месси: «Для меня он один из лучших игроков в мире, если не лучший».

Ашраф Хакими

Марокканец застал Роналду в последнем сезоне португальца за «Реал», сыграв 17 матчей во всех турнирах. А с Месси встретился уже в «ПСЖ».

Если хотите узнать про лучшего – не спрашивайте у Хакими: «Между ними нет никаких различий. Это чемпионы, которые всегда голодны до титулов, придают мощи на больших соревнованиях. Это то, чему я научился, работая с ними».

Пабло Сарабия

Он так и не сыграл вместе с Роналду в официальном матче: в единственной игре за «Реал» сменил как раз португальца ближе к концу матча. Так что оба игрока пересекались в команде, но не на поле. С Месси другая история, хотя в «ПСЖ» в последних двух сезонах Сарабия далеко не всегда выходил на поле, да еще и уезжал в аренды.

И все же испанец сделал выбор: «Для меня Роналду – лучший в мире. Да Лео невероятен, но у него особый скилл, как с другой планеты. Криштиану – пример чистой силы воли».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Alex Livesey, Denis Doyle, Mike Hewitt, Francesco Pecoraro, Gonzalo Arroyo Moreno, Paul Gilham, Fran Santiago; globallookpress.com/Zhang Liyun/Xinhua, ZUMAPRESS.com, Beto Barata/Fotoarena, DAISUKE Nakashima/AFLO, Daisuke Nakashima/AFLO, Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com