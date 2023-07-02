8 комментариев

Лео и Криш
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Кто играл и с Месси, и с Роналду? Мощный список: Пике, Тевес, Ди Мария и еще 19 футболистов

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Лионель Месси Лионель Месси
Габриэль Хайнце Габриэль Хайнце
Фернандо Гаго Фернандо Гаго
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Карлос Тевес Карлос Тевес
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Эсекиэль Гарай Эсекиэль Гарай
Деку Деку
Жерар Пике Жерар Пике
Пауло Дибала Пауло Дибала
Данилу Перейра Данилу Перейра
Кейлор Навас Кейлор Навас
Хенрик Ларссон Хенрик Ларссон
Серхио Рамос Серхио Рамос
Футбол Футбол

Лионель Месси дебютировал во взрослом футболе в 2003 году, Криштиану Роналду – в 2002-м. Несмотря на их острое соперничество, накопилось много футболистов, которые успел сыграть с каждым.

Вспомним всех? 

Аргентинцев восемь: они застали Роналду и в старом «МЮ», и в новом «МЮ», а еще – в «Ювентусе»

Список интересный и временами ностальгический.

Габриэль Хайнце

Хайнце покорил АПЛ вместе с Роналду, сыграв три сезона за «МЮ», и чуть не пересекся с ним в «Реале» – покинул клуб прямо перед приходом португальца. С Месси Хайнце играл в сборной Аргентины и ездил на два чемпионата мира.

«Не думаю, что Криштиану станет лучше как футболист, по способностям он уже рядом с богом», – заявил аргентинец в конце 2000-х. Но и про Лео говорил: «С футбольной точки зрения он не с этой планеты».

Фернандо Гаго

Играл с Роналду в первых двух сезонах португальца в «Реале», а с Месси трижды брал серебряные медали – на Кубках Америки и ЧМ-2014.

Фаворита Гаго выбрал четко: «Для меня Роналду не номер один. Лучший в мире – Месси. Из-за того, как он играет, как двигается с мячом и меняет матчи. Он обладает невероятными способностями. Без сомнения, он лучший из тех, кого я видел».

Карлос Тевес

Вместе с Роналду в «МЮ» Тевес взял шесть трофеев: например, АПЛ и Лигу чемпионов. А с Месси ездил на два чемпионата мира (вы же помните их голы в ворота Сербии и Черногории в 2006-м) и проигрывал в финалах Копы.

Карлитос хвалил обоих, Роналду выделял за работоспособность: «Быть лучшим во всем – навязчивая идея для него». Но определился: «Всегда буду на стороне Месси».

Анхель Ди Мария

С Роналду провел несколько сезонов в «Реале», а с Месси ездил на четыре ЧМ, один из которых выиграл, да еще и забил вместе с ним в победном финале.

Играть с Руни, Ибрагимовичем, Месси и Роналду было мечтой – так говорил Ди Мария. Но преимущество у соотечественника: «Если бы мне пришлось выбрать одного, это был бы Месси».

Гонсало Игуаин

С ним Роналду играл и в «Реале», и в «Ювентусе». В компании португальца Игуаин обрастал трофеями, хотя ЛЧ так и не взял. В сборной же – три проигранных финала с Месси и постоянное давление.

Периоды совершенно разные, а уважение к обоим звездам – одинаковое: «Нравилось играть с Роналду, выступать вместе с Месси – привилегия».

Эсекиэль Гарай

Как и в случае с Гаго Гарай пару сезонов провел рядом с Роналду, хотя и не имел постоянного места в «Реале», а в с Месси сборной дважды был в шаге от золота – на ЧМ и Копе. Сомнений при выборе у него нет: «Когда меня спрашивают о том, кто лучший игрок в истории, я говорю «Лео». С того момента, как я впервые увидел его в сборной Аргентины U-15, по сей день он продолжает меня удивлять».

Пауло Дибала

Дибала с Роналду пересекались в «Ювентусе», там они и подружились – много общались, праздновали голы в стиле друг друга. А с Месси удалось выиграть чемпионат мира. Дибала рассказывал об общении с Роналду: «Я сказал ему: «В детстве я практически ненавидел тебя». Мы посмеялись, у нас всегда были хорошие отношения».

Выбирать Дибала отказался: «Невозможно провести сравнение между ними двумя или сказать, кто из них лучший».

Алехандро Гарначо

Самое молодое имя в списке. С Роналду он успел сыграть в 2022 году в «МЮ», а в сборной Аргентины дебютировал летом 2023-го.

Вопросами о сравнении легенд 19-летнего аргентинца еще успеют достать, пока лишь выделяется одна публикация в соцсетях, где Гарначо весной 2022-го назвал Роналду лучшим во все времена.

Португальцев пять: но не все пересекались с Месси в «Барселоне»

И тут тоже интересная компания.

Деку

Снова отсылка к 2000-м, когда Деку помогал в «Барсе» юному Месси и успел сыграть на четырех крупных турнирах с Роналду – дважды в полуфиналах. Деку, конечно, хвалил обоих, но сделал внезапный финт: «Больше всего меня впечатлял Роналдиньо, для меня он всегда будет лучшим».

Андре Гомеш

Время в «Барселоне» для Гомеша было непростым из-за давления. Как он сам рассказывал: «Неоднократно я просто не хотел выходить из дома, боялся осуждения и стыда». Не сказать, что в сборной Португалии вышло гораздо ярче – но там был победный Евро с Роналду. А высказывался Гомеш об обоих звездах с большим уважением и без перекосов.

Нелсон Семеду

Как и Гомеш, с каждым что-нибудь выиграл: с Месси – Ла Лигу, с Роналду – Лигу наций. Говоря о них, Семеду упомянул, что уход Роналду из испанского чемпионата не такая уж плохая новость для «Барселоны», а Месси – игрок с другой планеты. Здесь тоже можно записать ничью.

Данилу

Партнер Роналду на победных турнирах Евро и Лиги наций пересекся с Месси уже позже – вместе поиграли за «ПСЖ». Но сомнений у португальца нет: «Роналду – лучший. Как он играет, как он работает, каков у него менталитет – думаю, в этом никто не сможет его превзойти».

Франсишку Тринкау

Португалец застал Месси в его последнем сезоне в «Барселоне», а с Роналду провел несколько матчей в сборной Португалии. Парень не по годам дипломатичен: «Очень горжусь игрой и с Роналду, и с Месси. Невозможно сказать, кто лучше».

Еще девять футболистов застали Месси и Роналду в клубах

По ним можно изучать географию, почти все из разных стран.

Жерар Пике

Не очень часто играл вместе с Роналду за «МЮ», зато постоянно выходил против его «Реала» за «Барселону» вместе с Месси. Говоря о них, Пике, как и всегда, оригинален: «Месси не человек, а Криштиану – лучший среди людей».

Хенрик Ларссон

Приехал в «Барсу» к Месси – чемпион. Приехал в «МЮ» к Роналду – чемпион. Правда, с Месси отыграл два полноценных сезона, а с Роналду пробыл несколько месяцев, уехал еще до конца сезона и не получил медаль АПЛ.

Аргентинец Ларссону нравится больше: «Криштиану не повезло играть одновременно с Месси. Роналду – очень хороший игрок, но Месси еще лучше».

Мартин Касерес

С Месси уругваец пересекался в каталонском клубе и даже выиграл Лигу чемпионов, когда «Барса» победила в финале как раз «МЮ» с Роналду. Дальше Касерес выиграл шесть чемпионатов Италии, последний из которых вместе с Кришем. Было это в «Ювентусе».

Публично Касерес, кажется, не сравнил Месси и Роналду.

Артур

Здесь тоже «Ювентус» и «Барса»: с Месси взял чемпионство и Суперкубок, с Кришем – Суперкубок и Кубок. «Роналду очень активен в раздевалке. Он со всеми разговаривает и со всеми в хороших отношениях. У каждого человека есть свой способ показывать лидерство. Месси демонстрирует это своими действиями», – отмечал Артур.

Миралем Пьянич

В «Юве» босниец провел четыре полноценных сезона и каждый раз становился чемпионом, половину титулов завоевал с Роналду. В «Барсе» Пьянич с трудом провел сезон, после чего стал частью странной сделки между клубами.

И нахваливал каждого: «Роналду – настоящий спортсмен, который заботится обо всех деталях. Месси – инопланетянин, абсолютный феномен».

Кейлор Навас

Единственный вратарь в списке. Навас взял с Роналду три Лиги чемпионов – они вместе наиграли больше сотни матчей за клуб, а затем брал трофеи в «ПСЖ», куда затем перешел и Месси.

Навас выделял Лео: «Он – прекрасный человек. Мы играли друг против друга, но когда провели время вместе, я увидел, насколько он скромный, простой и трудолюбивый».

Серхио Рамос

Самый неожиданный поворот: Рамос против Месси дико рубились в каждом класико, нередко конфликтовали прямо на поле, а потом испанец перешел в «ПСЖ» к аргентинцу. «Приходится изобретать новые слова, чтобы описать игру Криштиану», – говорил о партнере по «Реалу» Рамос.

А в «ПСЖ» переключился на Месси: «Для меня он один из лучших игроков в мире, если не лучший».

Ашраф Хакими

Марокканец застал Роналду в последнем сезоне португальца за «Реал», сыграв 17 матчей во всех турнирах. А с Месси встретился уже в «ПСЖ».

Если хотите узнать про лучшего – не спрашивайте у Хакими: «Между ними нет никаких различий. Это чемпионы, которые всегда голодны до титулов, придают мощи на больших соревнованиях. Это то, чему я научился, работая с ними».

Пабло Сарабия

Он так и не сыграл вместе с Роналду в официальном матче: в единственной игре за «Реал» сменил как раз португальца ближе к концу матча. Так что оба игрока пересекались в команде, но не на поле. С Месси другая история, хотя в «ПСЖ» в последних двух сезонах Сарабия далеко не всегда выходил на поле, да еще и уезжал в аренды.

И все же испанец сделал выбор: «Для меня Роналду – лучший в мире. Да Лео невероятен, но у него особый скилл, как с другой планеты. Криштиану – пример чистой силы воли».

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Alex Livesey, Denis Doyle, Mike Hewitt, Francesco Pecoraro, Gonzalo Arroyo Moreno, Paul Gilham, Fran Santiago; globallookpress.com/Zhang Liyun/Xinhua, ZUMAPRESS.com, Beto Barata/Fotoarena, DAISUKE Nakashima/AFLO, Daisuke Nakashima/AFLO, Giuseppe Cottini/ZUMAPRESS.com

8 комментариев

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dalmolchun
Гарай в Тройном Золотом клубе. Единственный кто играл с Месси, Роналду и Виктором Файзулиным
+68
0
+68
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Dmitry Artemyev
А Лисандро Мартинес не считается за футболиста?
+9
-1
+8
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Андрей Балабаев
Ответ dalmolchun
Гарай в Тройном Золотом клубе. Единственный кто играл с Месси, Роналду и Виктором Файзулиным
Да не. Месси не ровня. Файзулин забивал и громил Баварию 4-0, А Лёнька отлетал 2-8)
+6
-1
+5
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R
есть стата где эти межмессироналдувые кого считают лучшим?
+1
0
+1
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Decard Show
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
меси запомнится как одним из великих футболистов в
истории Барселоны и Ла Лиги!

Португалец7 запомнится как величайший футболист в истории европейского футбола!
+5
-4
+1
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Сергей Лебедев
Пике и Рамос особняком, конечно
+1
0
+1
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Взвешенный вомбат Китая
Ждем Игоря Климова, чтобы разъяснил нам, кто в итоге величайший футболист на пленете Земля
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robbaggio
Среди них бы провести голосование
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