Набор историй о жизни легенды.

Помните, как сестры Криштиану Роналду защищали игрока во время ЧМ-2022? Одна из них – Катя Авейру – снова вышла на связь в инстаграме и рассказала о португальской суперзвезде много интересного.

Было трудно, но мы выбрали самое интересное. Только цитаты Кати, чтобы ничего не отвлекало.

Криштиану мог и не появиться на свет – мать игрока хотела сделать аборт

«Криштиану родился тогда, когда не должен был родиться. Мама Долореш не могла родить этого ребенка – еды было мало, сил тратили много, а иногда и того, что было, не хватало, чтобы прокормить столько ртов. Долореш хотела сделать аборт.

Но что-то остановило ее в последний момент, и этот ребенок родился. 39 лет назад мама Долореш приняла это решение. Против всего и против всех. И ребенок появился на свет».

Роналду не пил алкоголь, потому что не хотел быть похожим на отца

«Он твердо решил, что не будет чьей-то тенью. Что он не будет похож на отца, который пристрастился к алкоголю – и поэтому Криштиану никогда не пил ни капли спиртного.

Он хотел добраться до вершины мира. И он вбил себе в голову, что на этом пути к звездам он никогда не забудет, откуда он вышел, поддерживая всех, делая для каждого больше, чем они когда-либо мечтали. Он – победитель, несмотря на все неудачи.

У него были неухоженные зубы, прыщи и худощавое тело. Но у него была та же улыбка и та же внутренняя сила , которые только он и боги могут знать и описать. Я всего лишь смертная. Вы и я. Криштану – это нечто другое».

Сначала ода профессионализму брата…

«Криштиану достиг немыслимой отметки по количеству матчей за сборную: первый игрок за всю историю футбола, сыгравший 200 раз за сборную! Число из стратосферы. И это еще более непревзойденный результат, если учесть, что Криштиану уже всего добился.

Он миллионер. Он может делать все что захочет до конца своих дней. Он мог бы наслаждаться славой и деньгами. Он мог вполне законно предложить своему телу небольшой отдых, немного смягчить требования к себе, наслаждаться своими домами, бассейнами, не ездить в сборную, но он этого не делает.

Когда многие сдаются из-за того, что не могут больше ездить в сборную. Когда некоторые, в том числе в Португалии, предпочитают сосредоточиться на клубах из-за того, что уже не так сильны, из-за своего возраста. Из-за того, что семья просит проводит с ней больше времени, из-за того, что ноги больше не бегут. Он не пропускает ничего. И когда новые игроки приходят в сборную, принимает их там.

Когда игра заканчивается, Криштиану, наш неприлично богатый Криштиану, вместо того, чтобы бездельничать и наслаждаться деньгами, окунается в ледяную воду , чтобы быстрее восстановиться к следующей игре».

…а затем спустила Криштиану на землю

«Криштиану не идеален. Эгоцентричный. Тщеславный. Индивидуалист.

Мы прославляем идеальных, которые и мухи не обидят, тех, кто играет в мертвецов, спящих, за которыми скрываются пороки и извращения. Радует, что Криштиану – их полная противоположность.

Своим примером он доказал нам, что не существует выигрышных билетов к звездам или вечному огню. Криштиану родился и был обречен стать никем. Он мог выжить, он мог, в крайнем случае, попытаться жить и забить несколько голов, которые скрыли бы тяжесть ноши, которую он нес. Но его талант, упорный труд и договор, подписанный с судьбой, перевернули все пророчества с ног на голову».

Сестры Авейру без ума от Роналду: очень агрессивно его защищают

Катя вместе сестрой Элмой Авейру – главные фанатки Криштиану. Они защищали его после скандального интервью Пирсу Моргану и постоянно включались в дискуссии и раньше, но на ЧМ-2022 совсем разошлись.

Элма после матча со Швейцарией, где Роналду не вышел в старте, дерзко заявила: «Хочу попросить 1% ничтожеств и лицемеров закрыть их рты. Не нужно плевать в тарелку – вы из нее едите».

А Катя лаконично высказалась после проигранного Марокко полуфинала: «Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду».

И добавила потом:

«Когда внуки попросят рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти, когда попросят рассказать о трофеях, голах, наградах, рекордах, ставших частью невиданного наследия, я поведаю им о моем брате, их дяде.

О том, кто родился в простом доме посреди океана вдалеке от столицы Португалии. В доме, где стояли ведра и миски, чтобы собирать дождевую воду – а зачастую это были ливни. В доме, где пол представлял собой грязь, прикрытую пластиком, где еду готовили на дровах, где вода для ванны нагревалась на костре, где в одной комнате на двух матрасах, подпертых кирпичами, дети спали вчетвером. Его отец раньше был военным и участвовал в заморской войне, а его мать – сирота, которая росла в детском доме.

Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм – настоящий фильм о жизни их дяди. И я благодарю Бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни».

После ЧМ Роналду уехал в Саудовскую Аравию – и Кате очень понравилось, как там встретили брата: «Как прекрасно. С королем обращаются как положено. Гордость всей моей жизни снова творит историю».

Чем занимается Катя Авейру?

Профиль Кати в инстаграме говорит о том, что она генеральный директор AB Ventures – компании, которая специализируется на венчурном капитале и цифровых инновациях. Компания основана в 2018-м и базируется в Иордании.

«AB Ventures – это вечнозеленый фонд, который демонстрирует приверженность внедрению цифровых инноваций, напрямую инвестируя в следующую волну инновационных финансовых решений и интегрируя их там, где это уместно, в цепочку создания стоимости финансовых услуг на нескольких рынках», – так компания позиционирует себя.

Катя Авейру, судя по всему, рулит этим процессом. А в свободное время объясняет нам все о жизни Криштиану.

Фото: instagram.com/katiaaveirooficial