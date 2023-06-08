12 комментариев

Лионель Месси исполнил мечту «Интера» из Майами – Дэвид Бекхэм хотел заполучить Лео в свою команду чуть ли не со дня основания. И вот наконец все получилось.

«Есть он – и все остальные». МЛС долго ждала Месси в Майами

Несколько цитат в доказательство.

• Дэвид Бекхэм в год основания клуба не говорил конкретно о Лео, но уже строил амбициозные планы: «Майами нужна звезда. Вы должны понимать, какая у нас аудитория, и Майами ожидает, что мы привезем звезду. Именно это мы и планируем сделать».

• Совладелец «Интера» Хорхе Мас в 2021-м уже говорил о работе над трансфером Лео:

«Мы с Дэвидом очень много работаем, у нас есть стремление привезти сюда лучших, а Лео Месси – игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времен.

Я оптимистично настроен на то, что Месси будет играть в футболке «Интер Майами», потому что он оставит наследие величайшего игрока нашего поколения и будет соответствовать амбициям владельцев «Интер Майами» по созданию команды мирового класса».

•‎ В феврале 2022-го к операции по вербовке подключился бывший партнер Месси по сборной Гонсало Игуаин, который тогда выступал за клуб из Майами. «Это очень серьезная лига, продолжающая быстро расти. Сюда переходят большие футболисты, и я думаю, что развитие продолжится. Надеюсь, Месси переедет в МЛС, от этого выиграли бы и лига, и страна. Если он этого захочет, может быть тут счастлив», – говорил Гонсало.

•‎ В июле 2022-го Хорхе Мас говорил, что соглашения с Месси нет, но в клубе все очень ждут прихода Лео.

«И Дэвид Бекхэм, и я стремимся приглашать лучших игроков мира сюда, в Майами, не только из-за проекта, который мы создаем. Мы хотим быть футбольным ориентиром в Соединенных Штатах, и если говорить о лучших игроках в мире, то Лео, конечно, лучший игрок на планете.

Надеюсь, будут выполнены условия для того, чтобы он приехал сюда и играл в футболке «Интер Майами» из Соединенных Штатов. Мы стремимся к этому.

Еще ничего не гарантировано, соглашения нет, но я очень оптимистичный человек и надеюсь, что в будущем Лео Месси сможет стать частью нашего проекта», – говорил Мас.

•‎ Коммерческий директор «Интер Майами» Хавьер Асенси тоже не жалел комплиментов: « Лео Месси ни с кем нельзя сравнить . Мы хотим быть для всех в США ориентиром, и для этого нужно подписывать игроков и организовывать шоу. Для этого нужны лучшие, заключение контрактов с ними – цель клуба.

Что касается Лионеля Месси, есть он, а есть все остальные».

• Так переход Лео предвкушал глава МЛС Дон Грабер: «Речь, возможно, о самом невероятном игроке в истории футбола. Поэтому слухи о его связи с «Интер Майами» – это здорово.

И если бы [его переход] случился, это было бы потрясающе для МЛС, для Месси и его семьи, и мы, как и всегда, постараемся сделать все возможное. Я не могу раскрыть никаких подробностей, потому что у нас их нет».

• Бывший тренер Майами Фил Невилл говорил, что переход Месси поможет всей лиге. «Я думаю, что это выходит за пределы «Интер Майами». Я думаю, это касается всей МЛС. Это важно для МЛС. Это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта».

• «Это может случиться. Если Месси придет, я буду по-настоящему счастлив. Представьте, каково это – работать с Месси. Почему бы и нет?» – добавлял капитан «Интер Майами» Грегоре.

Сам Лео хотел жить в США

Месси до лета 2023-го говорил про МЛС не так часто, но кое-что все-таки было.

•‎ В январе 2018-го Лео поздравил клуб Бекхэма с принятием в МЛС. «Привет, Дэвид! Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне», – сказал аргентинец в видеообращении.

• А через два года признался: «У меня всегда была мечта о том, что я смогу насладиться опытом жизни в Соединенных Штатах, понять, что такое МЛС».

Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle, Matthias Hangst, Kevork Djansezian