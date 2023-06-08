12 комментариев

Лео и Криш
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«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
МЛС МЛС
Фил Невилл Фил Невилл
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Грегоре Грегоре
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Хорхе Мас
Футбол Футбол

Лионель Месси исполнил мечту «Интера» из Майами – Дэвид Бекхэм хотел заполучить Лео в свою команду чуть ли не со дня основания. И вот наконец все получилось.

«Есть он – и все остальные». МЛС долго ждала Месси в Майами

Несколько цитат в доказательство.

Дэвид Бекхэм в год основания клуба не говорил конкретно о Лео, но уже строил амбициозные планы: «Майами нужна звезда. Вы должны понимать, какая у нас аудитория, и Майами ожидает, что мы привезем звезду. Именно это мы и планируем сделать».

Совладелец «Интера» Хорхе Мас в 2021-м уже говорил о работе над трансфером Лео:

«Мы с Дэвидом очень много работаем, у нас есть стремление привезти сюда лучших, а Лео Месси – игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времен.

Я оптимистично настроен на то, что Месси будет играть в футболке «Интер Майами», потому что он оставит наследие величайшего игрока нашего поколения и будет соответствовать амбициям владельцев «Интер Майами» по созданию команды мирового класса».

•‎ В феврале 2022-го к операции по вербовке подключился бывший партнер Месси по сборной Гонсало Игуаин, который тогда выступал за клуб из Майами. «Это очень серьезная лига, продолжающая быстро расти. Сюда переходят большие футболисты, и я думаю, что развитие продолжится. Надеюсь, Месси переедет в МЛС, от этого выиграли бы и лига, и страна. Если он этого захочет, может быть тут счастлив», – говорил Гонсало.

•‎ В июле 2022-го Хорхе Мас говорил, что соглашения с Месси нет, но в клубе все очень ждут прихода Лео.

«И Дэвид Бекхэм, и я стремимся приглашать лучших игроков мира сюда, в Майами, не только из-за проекта, который мы создаем. Мы хотим быть футбольным ориентиром в Соединенных Штатах, и если говорить о лучших игроках в мире, то Лео, конечно, лучший игрок на планете.

Надеюсь, будут выполнены условия для того, чтобы он приехал сюда и играл в футболке «Интер Майами» из Соединенных Штатов. Мы стремимся к этому.

Еще ничего не гарантировано, соглашения нет, но я очень оптимистичный человек и надеюсь, что в будущем Лео Месси сможет стать частью нашего проекта», – говорил Мас.

•‎ Коммерческий директор «Интер Майами» Хавьер Асенси тоже не жалел комплиментов: «Лео Месси ни с кем нельзя сравнить. Мы хотим быть для всех в США ориентиром, и для этого нужно подписывать игроков и организовывать шоу. Для этого нужны лучшие, заключение контрактов с ними – цель клуба.

Что касается Лионеля Месси, есть он, а есть все остальные». 

• Так переход Лео предвкушал глава МЛС Дон Грабер: «Речь, возможно, о самом невероятном игроке в истории футбола. Поэтому слухи о его связи с «Интер Майами» – это здорово.

И если бы [его переход] случился, это было бы потрясающе для МЛС, для Месси и его семьи, и мы, как и всегда, постараемся сделать все возможное. Я не могу раскрыть никаких подробностей, потому что у нас их нет».

Бывший тренер Майами Фил Невилл говорил, что переход Месси поможет всей лиге. «Я думаю, что это выходит за пределы «Интер Майами». Я думаю, это касается всей МЛС. Это важно для МЛС. Это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта».

• «Это может случиться. Если Месси придет, я буду по-настоящему счастлив. Представьте, каково это – работать с Месси. Почему бы и нет?» – добавлял капитан «Интер Майами» Грегоре.

Сам Лео хотел жить в США

Месси до лета 2023-го говорил про МЛС не так часто, но кое-что все-таки было.

•‎ В январе 2018-го Лео поздравил клуб Бекхэма с принятием в МЛС. «Привет, Дэвид! Во-первых, поздравляю и надеюсь, что у твоего проекта все будет хорошо. Кто знает, может, через несколько лет ты позвонишь мне», – сказал аргентинец в видеообращении.

• А через два года признался: «У меня всегда была мечта о том, что я смогу насладиться опытом жизни в Соединенных Штатах, понять, что такое МЛС».

Что известно про «Интер Майами», где теперь будет играть Месси

Месси в МЛС – как это стало возможным?

Фото: Gettyimages.ru/Joe Raedle, Matthias Hangst, Kevork Djansezian

12 комментариев

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A.G
Я начал болеть за Интер Майами с истоков основания клуба - с 5го года его сушествования
+3
0
+3
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Mbest77
В смысле Месси хочет жить в США?
Он просто не был в Сочи…
Спортс, прекращайте антироссийскую пропаганду!
+4
-1
+3
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Shos
Всё таки спортивные лиги США очень уникальная вещь, у них лучший хоккеист планеты играет далеко не в самой сильной команде, лучший футболист поколения выбирает одну из худших команд лиги. Представьте, что Месси переходит, например, в Салернитану… а там это нормально, потому что финансовое благополучие клуба очень опосредованно зависит от результатов команды
+1
0
+1
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dukenukem
Ответ Shos
Всё таки спортивные лиги США очень уникальная вещь, у них лучший хоккеист планеты играет далеко не в самой сильной команде, лучший футболист поколения выбирает одну из худших команд лиги. Представьте, что Месси переходит, например, в Салернитану… а там это нормально, потому что финансовое благополучие клуба очень опосредованно зависит от результатов команды
Скорее наоборот , результаты команды опосредовано зависят от благополучия клуба
+1
0
+1
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Роман
Со дня основания)
Интер Майами был основан в 2018 году.
+2
-2
0
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ukrainec228
Забавно, месси великий 🤣🤣🤣 ЗМ получит за МЛС
0
0
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Игорь Лаврушин
Лентяй нашёл свою команду,где и даже пешком ходить не надо.
0
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Max Payne
Ответ A.G
Я начал болеть за Интер Майами с истоков основания клуба - с 5го года его сушествования
с детства за Маями! Ещё со времён ГТА Вайс Сити
0
0
0
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Shos
Ответ dukenukem
Скорее наоборот , результаты команды опосредовано зависят от благополучия клуба
Согласен, но там влияние благополучия клуба на результат нивелируется работающими ограничительными мерами
0
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