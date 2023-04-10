41 комментарий

Лео и Криш
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Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Криштиану Роналду 2,5 месяца играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Много забивает, вот только команда не увеличивает лидерский отрыв. Напротив, даже упустила первое место и теперь сама отстает на три очка от лидера.

«Аль-Наср» был лидером до первой игры Роналду

Как менялись лидирующие позиции в Саудовской Аравии:

• В последний день 2022 года «Аль-Наср» подписал Роналду. К тому времени клуб шел первым в лиге, но по потерянным очкам был третьим: «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад» сыграли на матч меньше и отставали на одно-два очка.

• Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь – дебютировал только 22-го числа. К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср».

• Спустя 2,5 месяца – то есть сейчас – картина следующая: на первом месте идет «Аль-Иттихад», за ним в трех очках «Аль-Наср». Оба сыграли по 23 матча. «Аль-Шабаб» отстает от «Аль-Насра» на шесть очков, но у него есть игра в запасе.

Потеря лидерства – цена поражения от главного конкурента. 9 марта в присутствии 57 тысяч зрителей «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» благодаря единственному голу Ромариньо. Так «Аль-Наср» переместился на второе место, отставая на очко от «Аль-Иттихада».

А теперь разница уже в три – из-за осечки на выходных (0:0 против середняка «Аль-Фейха»).

Роналду играл в обоих неудачных матчах – 0 голов при 90 минутах в каждой игре.

«Аль-Наср» не всегда побеждает после голов Роналду

Португалец забил 11 мячей в 10 матчах, он уже занимает пятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Отличился в половине игр – в пяти из десяти. За это время у него уже были покер, дубль и хет-трик, еще пара матчей с одним голом.

Интересно, что из этих пяти матчей лишь один был домашним. И только в нем не было реализованного пенальти – в остальных четырех гостевых играх, где он забивал, обязательно хоть раз забивал с пенальти.

Не все матчи с голом Роналду заканчивались победой. Например, с «Аль-Фатехом» сыграли 2:2, и Роналду как раз установил такой счет, забив с пенальти на 90+3.

По очкам, заработанным после прихода Роналду, «Аль-Наср» идет вторым, как и в турнирной таблице по всему сезона. 23 очка в девяти матчах при 25 у «Аль-Иттихада».

В чемпионской гонке у соперников похожие календари

«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» проведут еще по семь матчей. Только три соперника повторяются. Да и в остальных четырех турах примерно одинаковая история: играть с лидерами будут один аутсайдер, два середняка и по одной команде из первой половины.

У обоих клубов будет непростой следующий матч. «Аль-Наср» сыграет в гостевом дерби с «Аль-Хилалем» (четвертая команда лиги), а «Аль-Иттихад» – дома с «Аль-Шабабом» (третье место). Если предположить, что победят соперники лидеров, то они при определенных раскладах даже могут вмешаться в чемпионскую гонку.

В прошлом году интрига сохранялась до последнего тура, пусть и обеспечивали ее только две команды: «Аль-Иттихад» и «Аль-Хилаль». Дубль Одиона Игало в последнем матче «Аль-Хилаля» и вывел его в чемпионы.

Получится ли теперь выиграть у другого экс-игрока «МЮ»?

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

Фото: East News/AFP; globallookpress.com/Wang Haizhou/XinHua

41 комментарий

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Flavius
Ответ Имя Фамилия
Что за тупой наброс, они идут на свой лучший сезон в истории.
Шли
Сейчас уже не факт
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Flavius
Ответ Yury Fedoseev
Займут 3-4 место , Роналду станет лучшим бомбардиром , отгрузив по 4 гола аутсайдерам, Морган будет писать , что Роналду тянул на себе сам всю команду
И в чём Морган будет не прав?
Он же не указывает в каком направлении Роналду тянул команду
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Имя Фамилия
Ответ Gaiar
Надеюсь, что вы себя не причисляете к настоящим авторам? Потому что судя по всему вы именно такой хайпожор, а скорее даже персонаж, которого нужно пожалеть
Когда автор пишет статью он сам придумывает заголовок. Но когда её поднимают на заглавную редактор меняет его на свой хайпожорский вкус, поэтому заголовки на главной сайта редко совпадают с содержанием статьи.
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Flavius
Никогда такого не было и вот опять )))
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Muhammad Juraev
Ответ Имя Фамилия
Что за тупой наброс, они идут на свой лучший сезон в истории.
Ахахахахахахахахахахаахахаахахахахах🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Muhammad Juraev
Ничего нового!
Так было всегда...Все работают ради статы истерички, чтобы он бунт не устроил, а комнада страдает
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
В свой первый сезон в Юве в чемпионате они не проиграли НИ ОДНОГО МАТЧА с ним на поле. НИ ОДНОГО МАТЧА! Причём он сыграл против всех топ-соперников кроме одной игры с Миланом. А когда он получил травму они проиграли три матча. В последний сезон он пропустил 5 матчей, только 1 из них Ювентус выиграл. Человек просто на своих плечах протащил мертвячую команду, его за это поливают. Причём команда была мертвячая объективно, это был попросту другой состав по сравнению с тем, что было до него. Почти все их прежние лидеры постарели и ушли, и юва решила, что все их проблемы решит один Роналду, что он собственно и сделал. В МанЮ всё было отлично пока не уволили Сульшера и не привели днаря Рангника, как будто Рон лично его пригласил, он наоборот публично поддерживал Сульшера и просил команду сплотиться, но теперь все провалы Рангника приписывают лично Кришу. В МанЮ вообще никто кроме Сульшера не пытался встроить его в игру, Рангник и Тен Хаг прямым текстом заявляли, что не делают ставку на КриРо, но послушать месифанов, так там просто весь клуб на его стату работал.
Желаю мюмю осенью слиться в кубке лиги условному Уикомбу под вопли о ненужном трофее (чтобы их поймали как дешёвок на лицемерии) и занять 3-е место в группе ЛЧ (глупо отрицать, что с такими Челси, Ливерпулем и Тоттенхэмом без тренера они мимо топ 4 окажутся сейчас). Чтобы ещё долго помнили, как Роналду вытащил мюмюшку из группы осенью 2021
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Dmitry Shaolin
Сами так играют.
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Имя Фамилия
Ответ Direct free kick
Юва без Роналду - первый сезон без титулов со времён Дель Нери и Амаури, первое поражение дома от принтера с 2012, а чуть позже самое позорное выступление италоклубов в ЛЧ с осени 2004. Лучший игрок Ювы со времён Платини
В свой первый сезон в Юве в чемпионате они не проиграли НИ ОДНОГО МАТЧА с ним на поле. НИ ОДНОГО МАТЧА! Причём он сыграл против всех топ-соперников кроме одной игры с Миланом. А когда он получил травму они проиграли три матча. В последний сезон он пропустил 5 матчей, только 1 из них Ювентус выиграл. Человек просто на своих плечах протащил мертвячую команду, его за это поливают. Причём команда была мертвячая объективно, это был попросту другой состав по сравнению с тем, что было до него. Почти все их прежние лидеры постарели и ушли, и юва решила, что все их проблемы решит один Роналду, что он собственно и сделал. В МанЮ всё было отлично пока не уволили Сульшера и не привели днаря Рангника, как будто Рон лично его пригласил, он наоборот публично поддерживал Сульшера и просил команду сплотиться, но теперь все провалы Рангника приписывают лично Кришу. В МанЮ вообще никто кроме Сульшера не пытался встроить его в игру, Рангник и Тен Хаг прямым текстом заявляли, что не делают ставку на КриРо, но послушать месифанов, так там просто весь клуб на его стату работал.
+1
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Direct free kick
Ответ Сарсен Абдрахманов
Где-то плачет Дель Пьеро
Дель Пьеро 1 сезон на уровне претендента на ЗМ 1997/98, потом увы сами знаете. Тут не про статус легенды клуба, тут про общее величие игрока
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leon01
Ответ Yury Fedoseev
Займут 3-4 место , Роналду станет лучшим бомбардиром , отгрузив по 4 гола аутсайдерам, Морган будет писать , что Роналду тянул на себе сам всю команду
напомню.за 9лет выступлений за реал мадрид .только 2раза стал чемпионом забивая кучу голов. совпадение? не думаю)
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Имя Фамилия
Ответ Greatest Of All Time
Ага, по этому впервые они заняли 4 место именно с балластом в составе. До этого Юве незнал даже что такое 2 место в СерииА, а сним они познали что такое 4 место.
Видимо Роналду виноват, что от костяка той доминирующей команды ничего не осталось. Бардзальи завершил карьеру, Кьеллини порвал кресты, Пирло, Погба, Эвра, Алвес ушли ещё до Рона, Маркизио укатил в Зенит, Хедира сдал в силу возраста почти не появлялся на поле, Игуаин в Милане 5 голов за полгода, Пьянич не заиграл даже в Турции, сейчас игрок ротации в Аль-Шардже. Кто там сдал из-за Роналду? Дибала при нём выдал свой топ-3 сезон по результативности, у Манджукича статистика вообще не поменялась, а сам Рон забивал кратно больше своего предшественника Игуаина, ещё и ассисты пачками раздавал. Фаны Ювентуса будут с трепетом вспоминать своего лучшего игрока в 21-м веке, который продержал разваливающуюся команду в топе ещё пару сезонов. Тот сезон с 4-м местом, Роналду пропустил 5 матчей, они выиграли только 1 из них. Ушёл он команда скатилась в Лигу Европы.
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Direct free kick
Юва без Роналду - первый сезон без титулов со времён Дель Нери и Амаури, первое поражение дома от принтера с 2012, а чуть позже самое позорное выступление италоклубов в ЛЧ с осени 2004. Лучший игрок Ювы со времён Платини
Где-то плачет Дель Пьеро
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Barbambia
Новости чемпионата Саудовской Аравии..
Кто бы мог подумать об этом год назад
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Андрей Меньшиков
Ну всё, ждём подробный анализ Лукомского о том, что лидерство "Аль-Насра" строилось на передовой система прессинга, которую разрушил Роналду.
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Гегемон превратился в середняка когда Роналду оттуда ушёл.
Юва без Роналду - первый сезон без титулов со времён Дель Нери и Амаури, первое поражение дома от принтера с 2012, а чуть позже самое позорное выступление италоклубов в ЛЧ с осени 2004. Лучший игрок Ювы со времён Платини
+1
-2
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Greatest Of All Time
Ответ Имя Фамилия
Гегемон превратился в середняка когда Роналду оттуда ушёл.
Ага, по этому впервые они заняли 4 место именно с балластом в составе. До этого Юве незнал даже что такое 2 место в СерииА, а сним они познали что такое 4 место.
+1
-2
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Gaiar
Ответ Имя Фамилия
А тут так устроено, что заголовки сочиняет специальный хайпожор из редакции и позорит настоящих авторов статей.
Надеюсь, что вы себя не причисляете к настоящим авторам?
Потому что судя по всему вы именно такой хайпожор, а скорее даже персонаж, которого нужно пожалеть
+1
-1
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Yury Fedoseev
Займут 3-4 место , Роналду станет лучшим бомбардиром , отгрузив по 4 гола аутсайдерам, Морган будет писать , что Роналду тянул на себе сам всю команду
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Имя Фамилия
Ответ Greatest Of All Time
Мультик, твой рюналду пришёл в МЮ и голов и ассистов стало меньше. У МЮ 24 результативных действий стало меньше чем в предыдущим сезоне. Голы у Бруно Фернандеша и у Решфорда куда-то исчезли. И МЮ со 2 место без рюналду скатился на 6 место сним. Эффект днаря. Точно так же с Юве, пропали голы и у Дибалы и ГЕГЕМОН сериа превратился в середняка в СерииА. Эффект днаря.
Гегемон превратился в середняка когда Роналду оттуда ушёл.
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Rudy77
Футбол командная игра, когда кто-то ставит результаты раздутого эго выше командных то результат налицо)
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Кайрат Кырбасов
Ответ Карма такая карма
А ещё я вдруг задумался: эпоха Лео и Криша проходит к концу. О чём же будет постить автор этого блога когда эти две глыбы уйдут на покой?
Будет вспоминать все годы противостояния помесячно)))) ну или закидывать мнения игроков, как обычно
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Greatest Of All Time
Ответ Имя Фамилия
Я-то думал это у нашего ПСЖ деградация по всем фронтам, по турнирным достижениям и статистике, пока у меси растёт личная стата, у его партнёров она только падает. Криш пришёл и Талиска стал забивать только больше. Чекай этот сезон Аль-Насра будет лучшим в истории по набранным очкам, забитым голам и обороне, пока ПСЖ с меси ставит клубные анти-рекорды.
Мультик, твой рюналду пришёл в МЮ и голов и ассистов стало меньше. У МЮ 24 результативных действий стало меньше чем в предыдущим сезоне. Голы у Бруно Фернандеша и у Решфорда куда-то исчезли. И МЮ со 2 место без рюналду скатился на 6 место сним. Эффект днаря.

Точно так же с Юве, пропали голы и у Дибалы и ГЕГЕМОН сериа превратился в середняка в СерииА. Эффект днаря.
+3
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Кайрат Кырбасов
Ответ Goga74
Насри в штрафной! (эх Самир, Самир)
Не так же было, Насри по левому краю))))
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Имя Фамилия
Ответ sashafan2
>после его трансфера клуб упустил лидерство >К тому времени клуб шел первым в лиге, но по потерянным очкам был третьим Ох уж эти манипулятивные заголовки)))
А тут так устроено, что заголовки сочиняет специальный хайпожор из редакции и позорит настоящих авторов статей.
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