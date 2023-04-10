41 комментарий

Криштиану Роналду 2,5 месяца играет за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии. Много забивает, вот только команда не увеличивает лидерский отрыв. Напротив, даже упустила первое место и теперь сама отстает на три очка от лидера.

«Аль-Наср» был лидером до первой игры Роналду

Как менялись лидирующие позиции в Саудовской Аравии:

• В последний день 2022 года «Аль-Наср» подписал Роналду. К тому времени клуб шел первым в лиге, но по потерянным очкам был третьим: «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад» сыграли на матч меньше и отставали на одно-два очка.

• Мы помним, что Роналду не играл почти весь январь – дебютировал только 22-го числа. К моменту его дебюта ситуация поменялась – лидировал «Аль-Иттихад», но по потерянным впереди уже был «Аль-Наср».

• Спустя 2,5 месяца – то есть сейчас – картина следующая: на первом месте идет «Аль-Иттихад», за ним в трех очках «Аль-Наср». Оба сыграли по 23 матча. «Аль-Шабаб» отстает от «Аль-Насра» на шесть очков, но у него есть игра в запасе.

Потеря лидерства – цена поражения от главного конкурента. 9 марта в присутствии 57 тысяч зрителей «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» благодаря единственному голу Ромариньо. Так «Аль-Наср» переместился на второе место, отставая на очко от «Аль-Иттихада».

А теперь разница уже в три – из-за осечки на выходных (0:0 против середняка «Аль-Фейха»).

Роналду играл в обоих неудачных матчах – 0 голов при 90 минутах в каждой игре.

«Аль-Наср» не всегда побеждает после голов Роналду

Португалец забил 11 мячей в 10 матчах, он уже занимает пятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Отличился в половине игр – в пяти из десяти. За это время у него уже были покер, дубль и хет-трик, еще пара матчей с одним голом.

Интересно, что из этих пяти матчей лишь один был домашним. И только в нем не было реализованного пенальти – в остальных четырех гостевых играх, где он забивал, обязательно хоть раз забивал с пенальти.

Не все матчи с голом Роналду заканчивались победой. Например, с «Аль-Фатехом» сыграли 2:2, и Роналду как раз установил такой счет, забив с пенальти на 90+3.

По очкам, заработанным после прихода Роналду, «Аль-Наср» идет вторым, как и в турнирной таблице по всему сезона. 23 очка в девяти матчах при 25 у «Аль-Иттихада».

В чемпионской гонке у соперников похожие календари

«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» проведут еще по семь матчей. Только три соперника повторяются. Да и в остальных четырех турах примерно одинаковая история: играть с лидерами будут один аутсайдер, два середняка и по одной команде из первой половины.

У обоих клубов будет непростой следующий матч. «Аль-Наср» сыграет в гостевом дерби с «Аль-Хилалем» (четвертая команда лиги), а «Аль-Иттихад» – дома с «Аль-Шабабом» (третье место). Если предположить, что победят соперники лидеров, то они при определенных раскладах даже могут вмешаться в чемпионскую гонку.

В прошлом году интрига сохранялась до последнего тура, пусть и обеспечивали ее только две команды: «Аль-Иттихад» и «Аль-Хилаль». Дубль Одиона Игало в последнем матче «Аль-Хилаля» и вывел его в чемпионы.

Получится ли теперь выиграть у другого экс-игрока «МЮ»?

Фото: East News/AFP; globallookpress.com/Wang Haizhou/XinHua