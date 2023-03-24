15 комментариев

Хорошо, что приехал.

Криштиану Роналду побил очередные рекорды – на этот раз по матчам за сборную Португалии. Он вышел в основе на Лихтенштейн в первой игре отбора к Евро-2024, матч стал для него 197-м за национальную команду.

«Рекорды – это всегда хорошо. Это моя мотивация, я люблю бить рекорды. У меня их уже довольно много, а этот – особенный. Должен признаться, что я горжусь своими достижениями. Я бы хотел стать рекордсменом по играм за сборные, а также улучшить рекорд. Если на меня рассчитывают, я всегда буду доступен», – говорил Роналду перед игрой.

Криш обошел Бадера Аль-Мутву из Кувейта – хотя гонка продолжается , в пятницу кувейтец может сыграть с Филиппинами и обратно сравняться. Аль-Мутве 38 лет, он играет за сборную с 2003-го, почти всю свою карьеру провел в кувейтской «Аль-Кадисии». За исключением пары небольших командировок – одна из них 12 лет назад закинула его... в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Да-да, в тот самый, где сейчас играет Роналду.

Правда, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем рекорда малайзийца Сон Чин Анна с 219 играми. Тонкость в том, что 24 из них не считаются официальными.

К рекорду Роналду добавил дубль: забил сначала с пенальти, а потом со штрафного – португальцы выиграли 4:0.

• Теперь у Криштиану 100 голов за сборную в официальных матчах – это еще один мировой рекорд , португалец первый, кто добрался до такого круглого числа. Вместе с товарищескими играми у него теперь 120 мячей.

• Лихтенштейн – уже 47-я сборная, которой Роналду забил в своей карьере. Да-да, достижение разблокировано только сейчас, раньше голов этому карлику не было. Это тоже обновление рекорда.

• Криш забил со штрафного во втором матче подряд: перед паузой на матчи сборных был гол за «Аль-Наср», теперь в сборной – и это после затяжной серии без голов, которая длилась с апреля 2022-го.

А Криш разве не ушел из сборной?

После ЧМ-2022 показалось, что это и правда может произойти.

И сам Роналду не отрицал, что много об этом думал: «Я не буду врать. В жизни нужно взвешивать все решения. Мы с семьей думали об этом, но потом пришли к выводу, что, несмотря на трудности, нельзя сдаваться. Я смог посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. Я многому научился, и я рад вернуться.

Тренер дал понять, что рассчитывает на меня. Я всегда хотел играть. Как вы знаете, он говорил со всеми, в том числе со мной, и я осознал, что мне есть что дать сборной. Я чувствую это, я хочу этого, и мое желание – вывести Португалию на самый высокий уровень. Я всегда буду вносить свой вклад, когда это будет нужно команде».

Роберто Мартинес, который сменил Фернанду Сантуша на посту тренера сборной Португалии, перед вызовом Криша говорил, что рассчитывает на его опыт: «Криштиану Роналду делает команду лучше. Роналду – очень целеустремленный игрок. Он может привнести опыт и является очень важной фигурой для команды. Я не смотрю на возраст».

Какие еще рекорды есть у Криша?

Вот только за сборную:

• Каждый новый гол закрепляет Роналду в статусе лучшего бомбардира в истории сборных.

• Роналду играл на пяти чемпионатах мира – рекорд. И единственный забил на пяти чемпионатах мира.

• Он лидер по голам за сборную в течение календарного года – 32.

• Первый футболист с 10 хет-триками за сборную.

• Самый возрастной футболист с хет-триком на ЧМ – 33 года и 130 дней.

• Первый футболист, забивавший на 13 турнирах сборных подряд.

• Лучший бомбардир отборов к Евро – 33 гола.

• Лучший бомбардир финальных турниров Евро – 14 голов.

• Первый, кто сыграл и забил на пяти чемпионатах Европы – с 2004 по 2020-й.

• Первый, кто забил три и больше на трех чемпионатах Европы – в 2012-м, 2016-м и 2020-м.

• Лидер по голам головой в финальных турнирах Евро – 5 мячей.

• Лидер по матчам в отборах и финальных турнирах Евро – 60.

• Первый игрок, участвовавший в трех полуфиналах чемпионатов Европы.

• Лидер по числу наград лучшему игроку матча на чемпионатах Европы – 6.

• Первый по количеству матчей как капитан сборной – 135.

• Лучший ассистент сборной Португалии – 32.

• Лидер по голам за календарный год в сборной Португалии – 14.

• Лидер по матчам на финальных турнирах ЧМ за Португалию – 17.

• Самый молодой футболист, сыгравший 100 матчей за сборную – 27 лет, 8 месяцев и 11 дней.

Фото: globallookpress.com/Joaquim Ferreira, Valter Gouveia