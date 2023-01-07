Лео и Криш
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Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?

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Магнит для подписчиков.

30 декабря «Аль-Наср» объявил о переходе Криштиану Роналду. Тогда в официальном инстаграме клуба из Саудовской Аравии было около 860 тысяч подписчиков.

Прошло чуть больше недели. Сейчас на клуб в инстаграме уже подписаны 10,7 млн пользователей! Космический рост.

Совместный пост Криштиану и «Аль-Насра» о переходе собрал 33,8 млн лайков.

Пришествие португальской суперзвезды сделало «Аль-Наср» самым популярным клубом Ближнего Востока. До этого больше всего подписчиков в инстаграме имел «Аль-Хилаль» (3,6 млн) – конкурент «Аль-Насра» по чемпионату Саудовской Аравии.

Но до самого Роналду еще очень далеко. Криштиану первым в мире пробил 500 млн подписчиков

В конце ноября Криштиану первым в мире преодолел планку в 500 млн подписчиков в инстаграме. Аудитория португальца вообще растет очень стремительно – в феврале прошлого года он только-только прошел отметку в 400 млн подписчиков.

Сейчас на Криштиану подписаны 530 млн юзеров. Сам Роналду тоже не скупится на подписки – уже зафолловил новых партнеров по команде.

«Аль-Наср» против клубов из плей-офф ЛЧ-2022/23. У кого больше?

Чтобы продемонстрировать стремительный рост популярности «Аль-Насра» в инстаграме, мы сравнили количество подписчиков саудовского клуба и команд-участниц плей-офф ЛЧ-2022/23.

•‎ 9 клубов из 16 имеют в инстаграме больше фолловеров, чем «Аль-Наср» – это «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси», «Бавария», «Боруссия» Д, «Тоттенхэм» и «Милан».

•‎ «Интер» отстал от «Аль-Насра» уже почти на два миллиона подписчиков. Остальные шесть клубов – «Наполи», «Порту», «Бенфика», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт» и «Брюгге» – в сумме имеют меньше подписчиков в инстаграме (10,2 млн), чем один «Аль-Наср».

•‎ При этом европейские топ-клубы собирали свою аудиторию годами, а «Аль-Наср» добился столь внушительного результата за неделю. И нет сомнений, что подписчики от Криштиану будут приходить и дальше. Тут вообще возможен потолок?

Когда Роналду дебютирует за «Аль-Наср»? Его уже заявили? А в азиатской ЛЧ сыграет?

Роналду в «Аль-Наср» привез не Жорже Мендеш, а Рикарду Регуфе. Кто это такой?

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

Фото: instagram.com/alnassr_fc

35 комментариев

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S.Vladimirov
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Ответ BananaMantana
ПСЖ загорелся медийно ещё с Бекхэма, Златана итд. Дальше бум уже был с Неймаром. Рекордный так то.
Так я ведь к тому и клоню. Как в ПСЖ за Златаном пришли Неймар, Мбаппе и Месси, так и в Аль-Наср за Роналду потянутся Холланд, Ван Дейк и Педри. А там и телеконтракты, а там и вопросы: почему лучшие игроки не соревнуются с лучшими? И вот уже ПСЖ в полном составе переезжает в Эр-Рияд, чтобы бросить вызов Аль-Насру.
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Милитаризм
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Ответ grek087
Всего 1 млрд? В Индии не пользуются им?
80 млн человек. Вся стата в открытом доступе
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Phantom of Opera
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Ответ Даня Чебыкин
вот реально из этих 530млн сколько реально живых человек?
Думаю, процентов 80-85
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BananaMantana
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Ответ S.Vladimirov
Ну а что? Кто знал ПСЖ, пока там не заиграли Мбаппе и Месси? А теперь это знаменитый клуб, претендующий на победы во всех турнирах и имеющий мировую армию болельщиков. Так что со стороны "Аль-Насра" очень разумно начать восхождение к мировым вершинам с приглашения Роналду. Это благотворно скажется и на всей инфраструктуре, ведь чтобы принимать болельщиков Роналду потребуется построить гостиничный комплекс и дополнительный аэропорт. Однако аэропорт не справится с потоком туристов, так что понадобятся судоходные каналы для паромов из Персидского залива и Красного моря. Эр-Рияд превратится в крупнейший морской порт, для туристов и контейнеровозов, перевозящих именной мерч Роналду. Мерч надо будет производить и потому развитие фабричных мощностей обеспечит работой талантливых но бедных индийцев, вьетнамцев, бангладешцев, которые толпами хлынут в Эр-Рияд, переименованный в Роналдубад. 10 миллионов подписчиков за неделю! А за год? Считайте сами.
ПСЖ загорелся медийно ещё с Бекхэма, Златана итд. Дальше бум уже был с Неймаром. Рекордный так то.
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Mikel Dominator Arteta
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Ответ Даня Чебыкин
вот реально из этих 530млн сколько реально живых человек?
У любого большого аккаунта Инстаграм практически четверть подписчиков — боты. Но накручивают их не сами владельцы аккаунтов.
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S.Vladimirov
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Ответ bagger
Я знал о ПСЖ со времен Рональдиньё
Прости)
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bagger
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Ответ S.Vladimirov
Ну а что? Кто знал ПСЖ, пока там не заиграли Мбаппе и Месси? А теперь это знаменитый клуб, претендующий на победы во всех турнирах и имеющий мировую армию болельщиков. Так что со стороны "Аль-Насра" очень разумно начать восхождение к мировым вершинам с приглашения Роналду. Это благотворно скажется и на всей инфраструктуре, ведь чтобы принимать болельщиков Роналду потребуется построить гостиничный комплекс и дополнительный аэропорт. Однако аэропорт не справится с потоком туристов, так что понадобятся судоходные каналы для паромов из Персидского залива и Красного моря. Эр-Рияд превратится в крупнейший морской порт, для туристов и контейнеровозов, перевозящих именной мерч Роналду. Мерч надо будет производить и потому развитие фабричных мощностей обеспечит работой талантливых но бедных индийцев, вьетнамцев, бангладешцев, которые толпами хлынут в Эр-Рияд, переименованный в Роналдубад. 10 миллионов подписчиков за неделю! А за год? Считайте сами.
Я знал о ПСЖ со времен Рональдиньё
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Даня Чебыкин
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Ответ udiekemen
Тупой комментарии..в мире ж нет прям 530 млн человек .
ну это как с трансляцией которую миллиарды смотрели, ага.
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#SharkTeam
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Ответ stif 95
Клубы плей-офф ЛЧ
точно)
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#SharkTeam
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Ответ S.Vladimirov
Ну а что? Кто знал ПСЖ, пока там не заиграли Мбаппе и Месси? А теперь это знаменитый клуб, претендующий на победы во всех турнирах и имеющий мировую армию болельщиков. Так что со стороны "Аль-Насра" очень разумно начать восхождение к мировым вершинам с приглашения Роналду. Это благотворно скажется и на всей инфраструктуре, ведь чтобы принимать болельщиков Роналду потребуется построить гостиничный комплекс и дополнительный аэропорт. Однако аэропорт не справится с потоком туристов, так что понадобятся судоходные каналы для паромов из Персидского залива и Красного моря. Эр-Рияд превратится в крупнейший морской порт, для туристов и контейнеровозов, перевозящих именной мерч Роналду. Мерч надо будет производить и потому развитие фабричных мощностей обеспечит работой талантливых но бедных индийцев, вьетнамцев, бангладешцев, которые толпами хлынут в Эр-Рияд, переименованный в Роналдубад. 10 миллионов подписчиков за неделю! А за год? Считайте сами.
Будет забавно, если в 21 веке азиатская ЛЧ станет престижней европейской
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stif 95
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Ответ #SharkTeam
а где в табличке юнайтед?
Клубы плей-офф ЛЧ
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Даня Чебыкин
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Ответ уличный иуда
25% ботов, исследование проводили
то есть получается со всех этих миллионников можно смело четвертак списывать?
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Даня Чебыкин
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Ответ KeepRiot
так это относится и к месси и к любому клубу, хейтерок позорный
клоун, где я кого-то прохейтил? простейший вопрос. а ты сразу хейт словил. у кого что болит, чесс слово.
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S.Vladimirov
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Ну а что? Кто знал ПСЖ, пока там не заиграли Мбаппе и Месси? А теперь это знаменитый клуб, претендующий на победы во всех турнирах и имеющий мировую армию болельщиков.
Так что со стороны "Аль-Насра" очень разумно начать восхождение к мировым вершинам с приглашения Роналду. Это благотворно скажется и на всей инфраструктуре, ведь чтобы принимать болельщиков Роналду потребуется построить гостиничный комплекс и дополнительный аэропорт. Однако аэропорт не справится с потоком туристов, так что понадобятся судоходные каналы для паромов из Персидского залива и Красного моря. Эр-Рияд превратится в крупнейший морской порт, для туристов и контейнеровозов, перевозящих именной мерч Роналду. Мерч надо будет производить и потому развитие фабричных мощностей обеспечит работой талантливых но бедных индийцев, вьетнамцев, бангладешцев, которые толпами хлынут в Эр-Рияд, переименованный в Роналдубад.
10 миллионов подписчиков за неделю! А за год? Считайте сами.
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Chelzea fc
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Ответ Даня Чебыкин
вот реально из этих 530млн сколько реально живых человек?
Абсолютно все
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grek087
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Ответ Милитаризм
На самом деле не такой уж и тупой коммент. В мире 8 млрд человек. Инстой пользуется 1 млрд. Получается, что каждый второй - подписчик Криштиану, но это не далеко не так. Так что число ботов, мультов и прочей нечисти у всех топ-топ-топ-селебов огромное чисто математически.
Всего 1 млрд? В Индии не пользуются им?
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grek087
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Ответ Даня Чебыкин
вот реально из этих 530млн сколько реально живых человек?
Писали же недавно. Где-то 150 миллионов ботов если правильно помню. Но в процентном соотношении у всех топовых футболистов +- также. Ну и не только футболистов.
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#SharkTeam
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а где в табличке юнайтед?
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grek087
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Ответ Тюменский медвежонок
у великого Милана чуть больше 10 млн. подписчиков... шокирующе маленькая цифра для такого клуба, им бы нанять каких то специалистов по соц сетям что ли
У них отличный инстаграм. Типичный для европейского фк. Мне очень нравится.
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Так говорил Батистута
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Ответ vk9293709b13Twitter
Я антиглобалист, в футболе тоже оно не так уж плохо, Милан ещё возьмёт своё, победы в ЛЧ скоро будут, а эти пусть лайками и деньгами меряются - сдуются потом
Ну я ничего обидного про великий клуб сказать не хотел, думаю и фанатам Милана очевиден кризис, который он переживал и из которого только-только выбирается. Справедливости ради, и ПСЖ, и МС - это крутой футбол, а не только лайки. Сейчас так.
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vk9293709b13Twitter
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Ответ Так говорил Батистута
Милан опоздал на глобализацию. Именно тогда, когда клубы стали выходить на бесконечный рынок Китая, Юго-Восточной Азии в целом, когда уровень жизни и следовательно возможность тратить время и деньги подросли и в Африке, и в Азии, Милан переживал затяжной кризис. Все десятые россо-нери тупо про*****. А успехи нулевых и ранее еще не дождались всех этих инстаграмов. В итоге новые проекты (не хочу называть их мешками, потому что финансовая стратегия у них на самом деле грамотная) эти рынки покоряют. Взлет МС и ПСЖ это еще и очевидное читерство во всем арабском мире.
Я антиглобалист, в футболе тоже оно не так уж плохо, Милан ещё возьмёт своё, победы в ЛЧ скоро будут, а эти пусть лайками и деньгами меряются - сдуются потом
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Guddy
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До 18 декабря над эмблемой сборной Аргентины было 2 звезды, а теперь 3. Эффект Месси
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vk9293709b13Twitter
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Ответ Даня Чебыкин
вот реально из этих 530млн сколько реально живых человек?
Я живой
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vk9293709b13Twitter
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Только лайки остались, у него самого, и у клуба, в который он зачем-то перешёл - позорище. Зачем было провоцировать увольнение из М. Ю.? Да он мог бы посидеть 4 сезон на скамейке в Юве, а прошлым летом перейти свободным агентом в Баварию, согласившись играть за 1.000.000$ - ЛЧ за 3-й клуб в этом году выиграл бы, повторив Зеедорфа
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Милитаризм
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Ответ udiekemen
Тупой комментарии..в мире ж нет прям 530 млн человек .
На самом деле не такой уж и тупой коммент. В мире 8 млрд человек. Инстой пользуется 1 млрд. Получается, что каждый второй - подписчик Криштиану, но это не далеко не так.

Так что число ботов, мультов и прочей нечисти у всех топ-топ-топ-селебов огромное чисто математически.
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