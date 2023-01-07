Эффект Роналду: инстаграм «Аль-Насра» за неделю раздулся на 10 млн! Сравним с клубами ЛЧ?

Магнит для подписчиков.

30 декабря «Аль-Наср» объявил о переходе Криштиану Роналду. Тогда в официальном инстаграме клуба из Саудовской Аравии было около 860 тысяч подписчиков.

Прошло чуть больше недели. Сейчас на клуб в инстаграме уже подписаны 10,7 млн пользователей! Космический рост.

Совместный пост Криштиану и «Аль-Насра» о переходе собрал 33,8 млн лайков.

Пришествие португальской суперзвезды сделало «Аль-Наср» самым популярным клубом Ближнего Востока. До этого больше всего подписчиков в инстаграме имел «Аль-Хилаль» (3,6 млн) – конкурент «Аль-Насра» по чемпионату Саудовской Аравии.

Но до самого Роналду еще очень далеко. Криштиану первым в мире пробил 500 млн подписчиков

В конце ноября Криштиану первым в мире преодолел планку в 500 млн подписчиков в инстаграме. Аудитория португальца вообще растет очень стремительно – в феврале прошлого года он только-только прошел отметку в 400 млн подписчиков.

Сейчас на Криштиану подписаны 530 млн юзеров. Сам Роналду тоже не скупится на подписки – уже зафолловил новых партнеров по команде.

«Аль-Наср» против клубов из плей-офф ЛЧ-2022/23. У кого больше?

Чтобы продемонстрировать стремительный рост популярности «Аль-Насра» в инстаграме, мы сравнили количество подписчиков саудовского клуба и команд-участниц плей-офф ЛЧ-2022/23.

•‎ 9 клубов из 16 имеют в инстаграме больше фолловеров, чем «Аль-Наср» – это «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси», «Бавария», «Боруссия» Д, «Тоттенхэм» и «Милан».

•‎ «Интер» отстал от «Аль-Насра» уже почти на два миллиона подписчиков. Остальные шесть клубов – «Наполи», «Порту», «Бенфика», «РБ Лейпциг», «Айнтрахт» и «Брюгге» – в сумме имеют меньше подписчиков в инстаграме (10,2 млн), чем один «Аль-Наср».

•‎ При этом европейские топ-клубы собирали свою аудиторию годами, а «Аль-Наср» добился столь внушительного результата за неделю. И нет сомнений, что подписчики от Криштиану будут приходить и дальше. Тут вообще возможен потолок?

Фото: instagram.com/alnassr_fc