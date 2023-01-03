Лео и Криш
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«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Руди Гарсия Руди Гарсия
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Яркий вечер в Эр-Рияде.

Свыкаемся с новой реальностью: Криштиану Роналду – игрок «Аль-Насра». Португалец уже прилетел в Саудовскую Аравию, прошел медосмотр и поучаствовал в официальной презентации. 

В аэропорту Роналду, Джорджину и детей встречали с букетами в цветовой гамме клуба.

Вот как это было:

Криштиану остался доволен.

Презентация стартовала в 19:00 по мск и прошла на стадионе «Мрсул-парк». Заявленая вместимость арены – 23 252 человека. Билеты стоили 15 саудовских риялов (около 300 рублей). Вся выручка пойдет на благотворительность.

Стадион готовился к встрече суперзвезды яркими красками.

И новыми футболками Роналду.

Португальский флаг тоже здесь.

На стадионе стало шумно, когда рядом показались две машины (белая и черная внизу кадра).

Приехал Криштиану.

Примерно через 15 минут он появился в конференц-зале вместе с тренером Руди Гарсией. 

«Пока чувствую себя очень хорошо. Горжусь, что принял такое серьезное решение. В Европе моя работа закончена, я выиграл все и играл за самые топовые клубы. Сейчас – новый вызов в Азии. Рад, что «Аль-Наср» дал мне возможность помочь новому поколению, в том числе и женскому футболу. Очень счастлив и очень горд», – такими были первые слова Криштиану на публике.

Роналду подчеркнул, что его семью здорово приняли, а вызов заключается и в возможности поменять менталитет молодых игроков.

«Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу», – заверил Криштиану.

«Для меня приехать сюда – это не конец карьеры. Честно говоря, меня не сильно заботит, что говорят люди. Я принял решение и отвечаю за него.

Знаю, что тут очень конкурентный чемпионат. Люди этого также не знают, но я в курсе, потому что видел много матчей», – заявил Роналду. При этом португалец оговорился, случайно сказав, что приехал играть в «Южную Африку».

И еще цитаты: «Я уникальный игрок, так что здорово приехать сюда. Я побил все рекорды там (в Европе – прим.), так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность. Как вы сказали, это уникальный контракт, ведь и я уникальный футболист. Для меня это нормально».

«Надеюсь сыграть послезавтра, если тренер даст мне шанс», – улыбнулся Криштиану, показав на Гарсию.

Чуть позже ведущая спросила тренера: «Как вы?»

«Очень счастлив», – ответил тот и засмеялся.

«Вообще, я удивлен, что здесь так много людей. Обычно после игры присутствуют три-четыре журналиста. А сегодня я даже не знаю, в чем дело», – пошутил Гарсия. И добавил, что для него честь работать с Роналду, он хочет сделать его счастливым и побеждать вместе.

После пресс-конференции ведущая сделала селфи с Роналду.

Статусный новичок перед выходом на поле поприветствовал партнеров в раздевалке.

Спустя час с небольшим все присутствующие на стадионе все-таки дождались появления Роналду.

Криштиану поблагодарил за прием и пообещал отдавать все силы в играх за «Аль-Наср». Также Роналду сказал, что рассчитывает сделать людей счастливыми, помочь стране стать лучше, в том числе (да, португалец сказал это опять) в женском футболе. И повторил, что люди не знают, насколько лига конкурентна.

После этого Роналду сфотографировался с молодежными командами.

Время селфи!

Далее Роналду подписал несколько мячей и запустил их на трибуну.

А еще один принес девочке.

Это тоже важные гости.

Именно так прошел первый день Криштиану в клубе. Вечер в Эр-Рияде выдался ярким.

Что пишут о контракте Роналду с «Аль-Насром»: 200 млн, участие в заявке Саудовской Аравии на ЧМ, право менять тренера

Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri ; twitter.com/AlNassrFC_EN ; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Stringer; East News/AP Photo/Amr Nabil

81 комментарий

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Genriwhite
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Ответ Евгений Дремов
Надо же так закончить убого карьеру…
Вполне нормальное окончание карьеры. Вы бы лучше о своей карьере думали. А у Роналду все будет ок.
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Добрый Ретроград
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Ответ UppS
Я вот одного не пойму... Разве цветные на Востоке не табу?
Чё?)
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Хан Рустам
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Ответ Имя Фамилия
Заслуженный отдых на закате карьеры лучшего бомбардира в истории футбола.
Ахаха Ахаха
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Имя Фамилия
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Заслуженный отдых на закате карьеры лучшего бомбардира в истории футбола.
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UppS
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Я вот одного не пойму... Разве цветные на Востоке не табу?
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Yo Life
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Не знаю откуда вылетал самолет с фруктом, но учитывая что его жена одела шубу и шапку, они прилетели в Норильск, а не в Эр-Рияд))
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Андрей Новиков
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В форме с таким дизайном более органично смотрелся бы Александр Кульчий.
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Евгений Кофанов
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Легенда #7
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Лужин
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Себя он любит намного больше чем футбол.
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Gem Latino
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Ответ шампион
КриРо всегда был эталоном в том, что касается отношения к делу, отношения к болельщикам. Саудовская Аравия выбирала игрока в том числе для пиара своей заявки на ЧМ, это серьезное маркетинговое решение. При этом сам КриРо выжал с футбольной точки зрения за время европейской карьеры абсолютный максимум. Ехать в 33 в фермерскую лигу, в катарский клуб-мешок - это наверное приятно, но португалец поехал в Ювентус, положил кучу голов, потом поехал в Маню, и даже там положил более 20 за сезон (сейчас у надежды лысого шарлатана 10Хага Маркуса Рэшфорда 5 или 6). Конечно, эпопея с поиском клуба летом выглядела некрасиво, а сам КриРо напоминал в это время отморозка Хоумлендера из известного сериала. Тут уж ничего не попишешь. Но это семечки по сравнению с ввкачинааеием поллярда из "родного клуба" и оставлением его на грани банкротства. Ну, посмотрим теперь, кто будет виноват у 10Хага за его посредственную работу. А насчет того, что время идет, и все такое, даже заикаться не хочется. Пусть играют КриРо, Буффон, Месси, пусть даже в "Южной Африке", серии Б и катарском мешке.
Никто не станет до конца читать брат. Краткость сестра таланта
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Евгений Вырныгаев
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Почему делает он, а стыдно мне? Удачи могу только пожелать, даже не вериться уже, что когда-то в детстве считал его своим кумиром. Кринж и жалость - вот мои чувства сейчас
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Ekkart
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В любом случае в истории футбола Криштиану оставил свой след. Великий спортсмен, превращавший футбол в искусство. Лично мне его будет не хватать.
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Александр Нефёдов
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Тоже развернулся на восток
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шампион
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КриРо всегда был эталоном в том, что касается отношения к делу, отношения к болельщикам.
Саудовская Аравия выбирала игрока в том числе для пиара своей заявки на ЧМ, это серьезное маркетинговое решение.
При этом сам КриРо выжал с футбольной точки зрения за время европейской карьеры абсолютный максимум. Ехать в 33 в фермерскую лигу, в катарский клуб-мешок - это наверное приятно, но португалец поехал в Ювентус, положил кучу голов, потом поехал в Маню, и даже там положил более 20 за сезон (сейчас у надежды лысого шарлатана 10Хага Маркуса Рэшфорда 5 или 6).
Конечно, эпопея с поиском клуба летом выглядела некрасиво, а сам КриРо напоминал в это время отморозка Хоумлендера из известного сериала. Тут уж ничего не попишешь. Но это семечки по сравнению с ввкачинааеием поллярда из "родного клуба" и оставлением его на грани банкротства.
Ну, посмотрим теперь, кто будет виноват у 10Хага за его посредственную работу.
А насчет того, что время идет, и все такое, даже заикаться не хочется. Пусть играют КриРо, Буффон, Месси, пусть даже в "Южной Африке", серии Б и катарском мешке.
0
-4
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Gem Latino
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Ответ Евгений Кофанов
Обида засела в груди ,ну чтож ты гем латино притих )) Скажи все как пусть станет легче тебе))
-125 рейтинг!!!!!впервые вижу!!
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Lifar Skladchikov
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Ответ Miguelito2015
Хорош конечно этот парень. Один из лучших, игравших в эпоху Месси.
Ну хорош! 5 зм, 5 лч, 1че. Топ-2 футболист 21 века.
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Ван Гал
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Глядишь в Европе заиграет
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Philatelist79
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Не чемпион Мира
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Vy_Ao
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Ответ Miguelito2015
Хорош конечно этот парень. Один из лучших, игравших в эпоху Месси.
Лучше и не скажешь. Этот год окончательно расставил всех по местам в вечности
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SopLee
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Привезли показать народу, как пример лицемерия, эгоизма)
Драсуль дальше
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Gem Latino
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Ответ Евгений Кофанов
За всю историю или на ЧМ2022?)
Ты уже прочёл мальчик 👦
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Silent2006
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По улице слона водили. Как видно, напоказ.
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чебурашка
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Если бы мне год назад кто-то сказал, что Роналду будет играть в Саудовской Аравии, то я бы покрутил у виска пальцем
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Gem Latino
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Ответ Евгений Кофанов
Да, Месси чемпион мира,Месси Молодчик))А ты чего обиженный такой?) Из за чего?))
Лео Месси останется лучшим игроком в мире!7 золотых мячей 6 золотых бутс
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Гусейн Магомедрасулов
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Привезли показать народу, как пример лицемерия, эгоизма)
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