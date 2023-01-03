«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
Яркий вечер в Эр-Рияде.
Свыкаемся с новой реальностью: Криштиану Роналду – игрок «Аль-Насра». Португалец уже прилетел в Саудовскую Аравию, прошел медосмотр и поучаствовал в официальной презентации.
В аэропорту Роналду, Джорджину и детей встречали с букетами в цветовой гамме клуба.
Вот как это было:
Криштиану остался доволен.
Презентация стартовала в 19:00 по мск и прошла на стадионе «Мрсул-парк». Заявленая вместимость арены – 23 252 человека. Билеты стоили 15 саудовских риялов (около 300 рублей). Вся выручка пойдет на благотворительность.
Стадион готовился к встрече суперзвезды яркими красками.
И новыми футболками Роналду.
Португальский флаг тоже здесь.
На стадионе стало шумно, когда рядом показались две машины (белая и черная внизу кадра).
Приехал Криштиану.
Примерно через 15 минут он появился в конференц-зале вместе с тренером Руди Гарсией.
«Пока чувствую себя очень хорошо. Горжусь, что принял такое серьезное решение. В Европе моя работа закончена, я выиграл все и играл за самые топовые клубы. Сейчас – новый вызов в Азии. Рад, что «Аль-Наср» дал мне возможность помочь новому поколению, в том числе и женскому футболу. Очень счастлив и очень горд», – такими были первые слова Криштиану на публике.
Роналду подчеркнул, что его семью здорово приняли, а вызов заключается и в возможности поменять менталитет молодых игроков.
«Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу», – заверил Криштиану.
«Для меня приехать сюда – это не конец карьеры. Честно говоря, меня не сильно заботит, что говорят люди. Я принял решение и отвечаю за него.
Знаю, что тут очень конкурентный чемпионат. Люди этого также не знают, но я в курсе, потому что видел много матчей», – заявил Роналду. При этом португалец оговорился, случайно сказав, что приехал играть в «Южную Африку».
И еще цитаты: «Я уникальный игрок, так что здорово приехать сюда. Я побил все рекорды там (в Европе – прим.), так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность. Как вы сказали, это уникальный контракт, ведь и я уникальный футболист. Для меня это нормально».
«Надеюсь сыграть послезавтра, если тренер даст мне шанс», – улыбнулся Криштиану, показав на Гарсию.
Чуть позже ведущая спросила тренера: «Как вы?»
«Очень счастлив», – ответил тот и засмеялся.
«Вообще, я удивлен, что здесь так много людей. Обычно после игры присутствуют три-четыре журналиста. А сегодня я даже не знаю, в чем дело», – пошутил Гарсия. И добавил, что для него честь работать с Роналду, он хочет сделать его счастливым и побеждать вместе.
После пресс-конференции ведущая сделала селфи с Роналду.
Статусный новичок перед выходом на поле поприветствовал партнеров в раздевалке.
Спустя час с небольшим все присутствующие на стадионе все-таки дождались появления Роналду.
Криштиану поблагодарил за прием и пообещал отдавать все силы в играх за «Аль-Наср». Также Роналду сказал, что рассчитывает сделать людей счастливыми, помочь стране стать лучше, в том числе (да, португалец сказал это опять) в женском футболе. И повторил, что люди не знают, насколько лига конкурентна.
После этого Роналду сфотографировался с молодежными командами.
Время селфи!
Далее Роналду подписал несколько мячей и запустил их на трибуну.
А еще один принес девочке.
Это тоже важные гости.
Именно так прошел первый день Криштиану в клубе. Вечер в Эр-Рияде выдался ярким.
Что пишут о контракте Роналду с «Аль-Насром»: 200 млн, участие в заявке Саудовской Аравии на ЧМ, право менять тренера
Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда
Фото: REUTERS/Ahmed Yosri ; twitter.com/AlNassrFC_EN ; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Stringer; East News/AP Photo/Amr Nabil
Саудовская Аравия выбирала игрока в том числе для пиара своей заявки на ЧМ, это серьезное маркетинговое решение.
При этом сам КриРо выжал с футбольной точки зрения за время европейской карьеры абсолютный максимум. Ехать в 33 в фермерскую лигу, в катарский клуб-мешок - это наверное приятно, но португалец поехал в Ювентус, положил кучу голов, потом поехал в Маню, и даже там положил более 20 за сезон (сейчас у надежды лысого шарлатана 10Хага Маркуса Рэшфорда 5 или 6).
Конечно, эпопея с поиском клуба летом выглядела некрасиво, а сам КриРо напоминал в это время отморозка Хоумлендера из известного сериала. Тут уж ничего не попишешь. Но это семечки по сравнению с ввкачинааеием поллярда из "родного клуба" и оставлением его на грани банкротства.
Ну, посмотрим теперь, кто будет виноват у 10Хага за его посредственную работу.
А насчет того, что время идет, и все такое, даже заикаться не хочется. Пусть играют КриРо, Буффон, Месси, пусть даже в "Южной Африке", серии Б и катарском мешке.