«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

Яркий вечер в Эр-Рияде.

Свыкаемся с новой реальностью: Криштиану Роналду – игрок «Аль-Насра». Португалец уже прилетел в Саудовскую Аравию, прошел медосмотр и поучаствовал в официальной презентации.

В аэропорту Роналду, Джорджину и детей встречали с букетами в цветовой гамме клуба.

Вот как это было:

Криштиану остался доволен.

Презентация стартовала в 19:00 по мск и прошла на стадионе «Мрсул-парк». Заявленая вместимость арены – 23 252 человека. Билеты стоили 15 саудовских риялов (около 300 рублей). Вся выручка пойдет на благотворительность.

Стадион готовился к встрече суперзвезды яркими красками.

И новыми футболками Роналду.

Португальский флаг тоже здесь.

На стадионе стало шумно, когда рядом показались две машины (белая и черная внизу кадра).

Приехал Криштиану.

Примерно через 15 минут он появился в конференц-зале вместе с тренером Руди Гарсией.

«Пока чувствую себя очень хорошо. Горжусь, что принял такое серьезное решение. В Европе моя работа закончена, я выиграл все и играл за самые топовые клубы . Сейчас – новый вызов в Азии. Рад, что «Аль-Наср» дал мне возможность помочь новому поколению, в том числе и женскому футболу. Очень счастлив и очень горд», – такими были первые слова Криштиану на публике.

Роналду подчеркнул, что его семью здорово приняли, а вызов заключается и в возможности поменять менталитет молодых игроков.

«Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня , но я дал слово этому клубу», – заверил Криштиану.

« Для меня приехать сюда – это не конец карьеры . Честно говоря, меня не сильно заботит, что говорят люди. Я принял решение и отвечаю за него.

Знаю, что тут очень конкурентный чемпионат. Люди этого также не знают, но я в курсе, потому что видел много матчей », – заявил Роналду. При этом португалец оговорился, случайно сказав, что приехал играть в «Южную Африку».

И еще цитаты: «Я уникальный игрок, так что здорово приехать сюда. Я побил все рекорды там (в Европе – прим.), так что хочу и здесь кое-какие побить. Для меня это отличная возможность. Как вы сказали, это уникальный контракт, ведь и я уникальный футболист . Для меня это нормально».

«Надеюсь сыграть послезавтра, если тренер даст мне шанс», – улыбнулся Криштиану, показав на Гарсию.

Чуть позже ведущая спросила тренера: «Как вы?»

«Очень счастлив», – ответил тот и засмеялся.

«Вообще, я удивлен, что здесь так много людей. Обычно после игры присутствуют три-четыре журналиста. А сегодня я даже не знаю, в чем дело», – пошутил Гарсия. И добавил, что для него честь работать с Роналду, он хочет сделать его счастливым и побеждать вместе.

После пресс-конференции ведущая сделала селфи с Роналду.

Статусный новичок перед выходом на поле поприветствовал партнеров в раздевалке.

Спустя час с небольшим все присутствующие на стадионе все-таки дождались появления Роналду.

Криштиану поблагодарил за прием и пообещал отдавать все силы в играх за «Аль-Наср». Также Роналду сказал, что рассчитывает сделать людей счастливыми, помочь стране стать лучше, в том числе (да, португалец сказал это опять) в женском футболе. И повторил, что люди не знают, насколько лига конкурентна.

После этого Роналду сфотографировался с молодежными командами.

Время селфи!

Далее Роналду подписал несколько мячей и запустил их на трибуну.

А еще один принес девочке.

Это тоже важные гости.

Именно так прошел первый день Криштиану в клубе. Вечер в Эр-Рияде выдался ярким.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri ; twitter.com/AlNassrFC_EN ; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Stringer; East News/AP Photo/Amr Nabil