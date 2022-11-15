Лео и Криш
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Пост Месси после ЧМ – самый залайканный в истории. Рекордное фото яйца держалось почти 4 года!

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По пути обошел все публикации Криштиану.

Еще одно достижение Лионеля Месси: аргентинец побил рекорд по лайкам в инстаграме. Исторической стала карусель из 10 фото, на которых Лео празднует главную победу в карьере с партнерами по сборной Аргентины и Кубком мира в руках.

Лео обошел тот самый пост с яйцом, который 4 года назад лайкали всем миром, чтобы отправить на второе место фото дочери Кайли Дженнер. «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в инстаграме», – предлагал тогда автор.  В январе 2019-го для достижения рекорда хватило 18,4 миллионов лайков. Теперь же Лео понадобилось 56 млн, чтобы скинуть яйцо с вершины.

Пост Месси пробил 10 миллионов лайков за 39 минут! За сутки там уже было 50 млн (быстрее всех в истории соцсети) – впереди оставалось только фото с яйцом.

Тут-то и развернулась борьба года. Противники нового рекордсмена вновь начали активно лайкать яйцо, а фанаты Лео принялись снимать с яйца свои старые лайки! Но борьба с Месси и Кубком оказалась бесполезной – даже сейчас пост собирает по несколько тысяч лайков в секунду.

Теперь у Месси аж 8 публикаций в топ-20 самых залайканных в истории. Сильно помог этот ЧМ – с катарских полей в топ ворвалось уже 6 постов аргентинца и еще несколько на подходе. При этом из 20-ки вылетело фото с Кубком Америки, набравшее почти 21,8 млн лайков. Самые свежие посты Лео собирают десятки тысяч лайков в секунду, поэтому приводим топ на 16:40 по мск.

• У Криштиану три публикации в топ-20, но самое залайканное из них – шахматное фото с тем же Месси для промо-кампании Louis Vuitton. На втором месте – объявление о беременности Джорджины близнецами, на третьем – кадр после вылета с ЧМ-2022.

• Еще одно грустное фото в топе – вылет с чемпионата мира Неймара. Выходит, что 12 из 20 самых популярных постов теперь связаны с футболистами.

• У Месси осталось еще одно незавершенное дело в соцсетях – непобитый рекорд Роналду по количеству подписчиков. Сейчас у Лео – 403 миллиона, а у Криша – 520 млн. Больше только у официального аккаунта самого инстаграма – 580 млн.

Все рекорды Месси на чемпионатах мира. Длинный-длинный список

Фото века. Лионель Месси с Кубком мира

Тот самый повар-мем выбесил всех: цеплял Месси ради фото и позировал с кубком, хотя не мог его трогать

Фото: instagram.com/leomessi; instagram.com/world_record_egg

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