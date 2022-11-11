У Месси 3 рекорда ЧМ за 38 минут. Обошел Пеле и Марадону, сравнялся с Батистутой

Еще один – на подходе.

Лионель Месси провел сильный матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Нидерландов. В первом тайме гениальным пасом вывел на гол Науэля Молину, во втором – забил с пенальти сам.

Конечно же, обновил этим несколько рекордов.

• Ассист на Молину стал для Месси пятым в матчах плей-офф чемпионата мира – лучший результат в истории подсчетов (с 1966-го). Обошел Пеле, у которого за это время было четыре голевых.

• Этот же ассист – 68-й ключевой пас, то есть пас под удар, на чемпионатах мира для Месси. Тут тоже теперь позади суперлегенда – Диего Марадона, у него было 67 таких за тот же период подсчетов.

• Во втором тайме Месси добавил гол с пенальти. Этот мяч стал для него 10-м на чемпионатах мира. Это рекорд для сборной Аргентины – столько же у Габриэля Батистуты. Правда, Батигол справился всего за 12 матчей.

Все эти достижения Лео обновил за 38 минут. Красиво.

А еще благодаря проходу дальше наверняка превзойдет достижение Лотара Маттеуса по количеству матчей на чемпионатах мира – полуфинал станет для Лео 25-м (у немца столько же), и у Аргентины еще сто процентов будет седьмая игра на турнире – финал или матч за третье место.

Вот стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ трудновато – нужно шесть голов. Реалистичнее – два гола, они позволят Лео догнать Пеле.

Фото: REUTERS/Carl Recine