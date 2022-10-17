«Верьте в нас, эта команда не подведет». Монолог Месси после поражения Аргентины

Не ищет оправданий.

На пресс-конференции перед матчем против Саудовской Аравии Лео Месси говорил про то, как он счастлив в сборной и уверен в команде. И что это «наверняка мой последний шанс достичь того, что мы все хотим».

После поражения в первом туре от Саудовской Аравии (1:2) настроение было уже другим, но Месси все равно попытался успокоить болельщиков.

Вот монолог Лео :

«Нам нужно вернуться к основам и снова стать теми, кто мы есть. Нужно обдумать то, что ждет нас впереди.

Мы знали, что Саудовская Аравия – отличная команда с хорошими игроками. Если им позволить, они могут играть хорошо и будут защищаться подобным образом. Именно поэтому мы так спешили в некоторых моментах. В попытках спасти ничью мы свалились на навесы – и это не помогло.

Оправданий быть не может. Мы должны стать сплоченнее, чем когда-либо. Текущий состав игроков силен – вы все видели сами раньше. Но с такой ситуацией мы не сталкивались давно. Теперь нам надо снова показать, что мы сильный коллектив.

Поражение – тяжелый удар для всех. Мы не ожидали подобного старта, были уверены в победе и наборе трех очков, которые дают спокойствие. Но у всего есть своя причина. Теперь нам надо подготовиться к тому, что нас ждет. Все зависит от нас – надо побеждать.

Я прошу фанатов верить в нас. Эта команда не подведет!»

У Аргентины есть четыре дня, чтобы прийти в себя – надо обыгрывать Мексику во втором туре.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez