«Мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины». Сестры всегда защищают Роналду – а чем они еще занимаются?

Еще есть брат, страдавший из-за наркотиков.

Из-за интервью Роналду услышал много новой критики. Cестры – одни из немногих, кто ожидаемо заступился за Криштиану.

Эльма Авейру поддержала брата через сторис: «Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой». Еще она выложила отрывок из интервью и назвала Роналду самой большой гордостью своей жизни. Про новость о том, что Криш не уважает Эрика тен Хага, сестра тоже не забыла: «Правда рассказана».

Младшая сестра португальца Катя выложила большой пост в инстаграме, где расхвалила Роналду со всех сторон. Приводим лишь небольшую часть: «В наше время трудно найти таких людей, как ты. Ты мог промолчать, тебе больше не нужно ничего доказывать, ты построил империю из ничего, у тебя уже есть наследие для следующих поколений, которое никто не отнимет. Ты мог бы чесать яйца и отойти в сторону. Ты мог и можешь делать все, что хочешь, но в очередной раз решил быть смелым, быть образцом мужчины – бороться, не боясь замараться.

Ты справишься, ты уникален, ты особенный. Я так горжусь. Спасибо, брат».

Сестры защищали Роналду и раньше: обе называли его королем, а Катя еще укалывала Ван Дейка

Для начала цитаты младшей сестры – она их публикует чаще, чем Эльма.

• Сентябрь-2018. Роналду получил красную в Лиге чемпионов: «Это позор для всего футбола. Справедливость еще восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит».

• Декабрь 2018-го. Лука Модрич берет «Золотой мяч», чем сильно разочаровывает Катю Авейру. Девушка выложила фото Роналду и подписала: «Лучший футболист мира. Для тех, кто понимает в футболе».

• Через год на церемонии вручения «ЗМ» Вирджил ван Дейк в шутку спросил журналиста об отсутствии Роналду: «А он был соперником?» Кате Авейру это не понравилось: «Дорогой Вирджил, в течение одного сезона Криштиану взял больше трофеев, чем ты добился за свою карьеру. Впечатляет, не правда ли?»

• Октябрь 2020-го. Катя прокомментировала заражение брата коронавирусом: «Если Криштиану придется разбудить весь мир, то этот португалец действительно послан нам Богом. Спасибо!» Авейру назвала пандемию большим обманом, но через полгода сама заразилась.

• В марте 2021-го прилетело даже диктору стадиона «Порту», который назвал Роналду свиньей, а его семью – беззубой. Все это на фоне вылета «Ювентуса» из ЛЧ-2020/21. Катя моментально отреагировала: «Это ты свинья. Помой свой рот, прежде чем говорить о том, кто достиг большего, чем ты добьешься за 1000 жизней».

• Сентябрь 2022-го. Катя проехалась по критикам брата, которые активизировались после его провала с испанцами: «Португальцы плюют в свою же тарелку, и так всегда и было. Вот почему они беспокоятся, когда кто-то восстает из пепла и меняет менталитет других людей. Я всегда буду с тобой, мой король. Будь спокоен».

Эльма тоже иногда бомбит в соцсетях.

• В декабре 2020-го «Ювентус» обыграл «Барсу» в ЛЧ, а старшая сестра опубликовала фото Лионеля Месси, стоящего на коленях. Перед аргентинцем, конечно же, стоял Криштиану: «Мой король. Лучший на свете. Гордость всей моей жизни».

• На старте сезона-2021/22 у Криштиану отменили гол в концовке матча с «Удинезе». Сестра ответила подписью «Ограбление начинается».

• Октябрь 2022-го. Роналду штрафуют и на время переводят в молодежку «МЮ» – Эльма снова решает его поддержать: «Криштиану – наша большая гордость. Он является гордостью Португалии и всего мира. Ему не нужно ничего доказывать. Никогда в своей жизни не видела более великого человека. Он отдал всего себя футболу. Горжусь, что у нас одна кровь».

А чем они еще занимаются? Катя записала хит про Роналду и чуть не поехала на Евровидение

Эльме 49 лет, а Кате Авейру 45. Катя известна сильнее.

С детства она любила музыку и мечтала о карьере певицы. В 15 лет Катя поучаствовала в песенном конкурсе Funchal a cantar (собирает лучших музыкантов Мадейры) и заняла второе место. Затем музыкальная карьера девушки притормозилась, но в начале нулевых Криштиану стал звездой «Спортинга» и начал содержать всю семью. Именно Криш оплатил запись первого альбома Кати – в 2005-м она выпустила дебютную пластинку Ready For Your Love под псевдонимом La Ronalda. Внутри – 11 поп-песен на португальском языке.

Катя с самого начала вплетала в песни кусочки мифологии своей семьи, Криштиану и футбола. В переиздание первого релиза (вышел в 2006-м) попала песня Portugal Mundial 2006 – напутствие сборной Португалии к чемпионату мира-2006.

После турнира Катя выпустила второй релиз – Esperanca, который стал хитом. Альбом так понравился аудитории, что Катя устроила тур по Португалии. Сильнее остальных шумела песня Obrigada mano («Спасибо, брат»), посвященная Криштиану (версия с семейными фото на фоне).

«Когда я плачу, ты моя улыбка

И в хорошие времена ты всегда со мной

Ты мои глаза, когда я больше не вижу

Ты мой идеальный брат ангел-хранитель.

Спасибо, брат, за все, что ты мне дал.

Спасибо, брат, за все, что ты сделал.

Часть моего мира всегда будет твоей.

Я звезда, потому что ты дал мне небо.

Спасибо, брат, за все, что я есть сегодня.

Спасибо, брат, за твою любовь.

Сегодня я благодарю тебя, всегда доверяй мне.

Спасибо, брат, я пою только для тебя».

Это первый куплет и припев. Песня идеально зашла в 2006-м, когда Роналду в «МЮ» превращался в одного из лучших игроков мира.

2007-й – альбом Esperança и очередная песня о семье. В трагической композиции De Corpo e Alma («Тело и душа») Катя поет о своем отце. Некоторые португальские медиа написали, что с этим треком Кате помогал Криштиану.

Дальше была четырехлетняя пауза. В 2011-м Катя перезапустила карьеру и вернулась на сцену, но уже под псевдонимом Boom Sem Parar. Она записала еще три альбома, которые спродюсировал легендарный Надир Хаят (RedOne). Среди клиентов продюсера – Леди Гага, Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас.

RedOne изменил образ Кати. От романтичных баллад раннего этапа она перешла к более агрессивному стилю и стала напоминать Бейонсе даже на сцене: энергичные танцы и cексуализация образа.

В 2015-м Катя объявила в твиттере, что хочет представлять Португалию на ближайшем Евровидении. Она попала в шорт-лист из 14 музыкантов, но срезалась на финальном голосовании.

Теперь Катя ведет блог про ЗОЖ и учит позитивному мышлению

Cо временем девушка нарастила персональную фан-базу (больше миллиона подписчиков в инстаграме) и плавно отошла от музыки. Она превратилась в португальскую Ким Кардашьян: хайп-машину, которая вписывается в любые проекты и генерирует инфоповоды из воздуха.

В 2014-м Катя приняла участие в испанском реалити-шоу Survivor (что-то вроде «Последнего героя»). Девушка считалась фаворитом, но выбыла в середине шоу. Катя и здесь не упустила возможность вспомнить Криштиану. На прощание перед отъездом из Гондураса (там снимали шоу) она со слезами сказала телезрителям: «Я невероятно расстроена. Но единственное, что меня сейчас волнует – не огорчится ли мой любимый брат».

В 2016-м Катя запустила линию солнцезащитных очков под брендом KA SUNGLASES. Через полгода она открыла рестораны в Бразилии и Португалии Casa Aveiro (были на грани закрытия из-за пандемии) и в соавторстве с мамой написала книгу рецептов. Кстати, рестораны необычные – чтобы посетители знали, какой семье они принадлежат, в залах сделаны специальные картины.

В последние годы Катя ведет популярный блог о мотивации и здоровом образе жизни. В детстве она тоже занималась спортом, затем потеряла форму (в какой-то момент весила 109 кг), но похудела обратно. В блоге девушка дает советы по здоровому образу жизни и позитивному мышлению.

«Для меня поход в спортзал – момент духовного подъема, – пишет Катя в блоге. – Когда я забочусь о своем теле, то развиваю и свою душу. Концентрация и жертвы помогают очищению. Быть матерью, художницей, бизнес-леди так непросто. Я всего лишь хочу, чтобы меня окружали позитивная энергия и любовь, а все остальное не имеет значения».

Старшая сестра меньше заметна: обожает парфюм и драгоценности (даже есть коллекция, вдохновленная мамой)

Эльма держала два фирменных магазина, которые были посвящены... брату. Там продавались парфюм, одежда и разные аксессуары. Оба уже закрыты: бизнесу помешала и пандемия (низкий уровень продаж), и недостаток свободного времени.

Еще Эльма занимается ювелирными изделиями. Она уже выпустила коллекцию, на которую ее вдохновила мама Мария Долорес. «Ты воплощение красоты и совершенства», – с любовью пишет сестра Криштиану.

И последняя деталь про Эльму: в 2012-м она попала на обложку журнала для взрослых Hot Magazine (конечно, рядом упомянули Роналду – чтобы читатель сразу понял, что это за женщина). Внутри номера – полноценная эротическая фотосессия. На тот момент Эльме было 37.

«Я всегда была худенькой, я люблю свое тело, – рассказала Эльма журналу. – Я думаю, что это самое важное: чтобы быть красивым, нужно любить себя. Роналду пока еще ничего не видел, но я надеюсь, ему понравится».

Кстати, у Криша еще есть брат: в 16 он бросил школу, был наркоманом и алкоголиком (но смог завязать)

Уго на десять лет старше звездного брата и большую часть молодости потратил на злоупотребление наркотиками и алкоголем. Он бросил школу в 16 лет. Недолго проработал на алюминиевом заводе. Некоторое время числился в бригаде маляров. Все это время парень боролся с наркотической зависимостью.

Уго подсел на тяжелые наркотики в конце 1990-х годов. Когда он впервые попал на крючок, мать взяла кредит, чтобы оплатить его прием в реабилитационной клинике. Через два года он снова сорвался. Снова бросил и снова сорвался. Сейчас Уго чист.

Старший брат Криштиану живет спокойной жизнью. После рутинной работы в музее частенько ускользает в родной квартал, на улочку у подножья Кинта-до-Фалькао, чтобы встретиться со старым приятелем Сантосом Антонио. Они зависают в пабе «Джоэл Сантос», играют в карты и веселятся.

Сантос воспоминает, что когда-то Уго подавал большие надежды и играл не хуже Криштиану.

Другой товарищ Роналду скептически относится к его футбольному прошлому: «Сейчас люди говорят, что Уго был хорошим игроком, но это не имеет никакого отношения к футболу, в который играет Роналду. Уго был уличным игроком – он играл, выпивал, тусовался в то время, как Роналду играл в клубе со структурой, тренерами, скаутами и директорами».

Фото: instagram.com