Роналду играл в Лиге Европы еще тогда, когда она называлась Кубком УЕФА. Это было 20 лет назад

«Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы!»

Криштиану Роналду летом долго искал клуб, который играет в Лиге чемпионов, но так и остался в «МЮ». Теперь придется играть в Лиге Европы: Эрик тен Хаг четыре матча АПЛ подряд не ставил Криша в старт, так что игра с «Сосьедадом» выглядит идеальным вариантом для возвращения.

Роналду почти наверняка дебютирует вечером в ЛЕ, но он уже играл в этом турнире 20 лет назад, когда тот еще назывался Кубком УЕФА.

Криш вылетел в первом же раунде, а трофей забрал Моуринью

Летом-2002, за год до перехода в «МЮ», 17-летний Криштиану выпустился из академии «Спортинга» и должен был провести сезон-2002/03 в составе «Спортинга Б», который тогда играл в третьем португальском дивизионе. Однако румын Ласло Болони, который тренировал основу «Спортинга», очень впечатлился игрой Роналду и позвал его в главную команду. В итоге за сезон Криштиану поиграл в «Спортинге» до 17, до 18, в резервной команде – и в главной.

Дебют в августе 2002-го пришелся сразу на Лигу чемпионов. Правда, до группового этапа португальцы тогда не добрались – проиграли в квалификации «Интеру» (0:0, 0:2).

«Спортинг» спустился в Кубок УЕФА, где его ждал более скромный соперник – «Партизан». Однако и здесь не свезло: уже в первом тайме домашнего матча португальцы горели 1:2, в перерыве вышел юный Криштиану, но сербы не впечатлились и забили еще один гол.

Вот как Роналду выглядел в том матче.

Однако в Белграде португальцы совершили камбэк: к концовке матча они повели 3:1, а один ассист на 55-й минуте сделал вышедший в старте Роналду. Причем фланговой подачей Криша воспользовался белорусский нападающий Виталий Кутузов.

Матч перешел в дополнительное время, но там сербы забили дважды и превратили 1:3 в 3:3. Развязка случилась уже без Криша, которого заменили на 74-й минуте.

Но сохранилась нарезка его действий и в этой игре.

Так завершилась первая попытка Роналду во втором по значимости еврокубке. В том же сезоне зажглась звезда Жозе Моуринью, который вместе с «Порту» выиграл Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок Португалии.

Играл с Куарежмой и Данни, спрашивал у Кутузова о «Милане»

Вместе с Криштиану тогда с «Партизаном» не справились Куарежма, Данни и двукратный обладатель «Золотой бутсы» Марио Жардел.

Роналду это не сильно помешало: уже по ходу первого сезона он заинтересовал ряд больших клубов. Кутузов рассказывал, как молодого португальца интересовали топ-лиги:

«Когда жили в одной комнате, мы говорили по-португальски. Криштиану знал, что я приехал из «Милана», и задавал мне тысячу вопросов. В то время выступать за «россонери» было престижно. Он спрашивал меня о Мальдини, Костакурте, Индзаги и Шевченко. И о тренировочном лагере в Миланелло, который в то время был на ведущих ролях в мире. Он хотел знать, как тренируются чемпионские команды и как они добиваются прогресса в физическом плане».

Легенда гласит, что в 2003-м Криш сыграл против «Манчестер Юнайтед» настолько ярко, что переговоры о трансфере начались сразу после игры. Рио Фердинанд рассказывал, что из-за этого автобус «МЮ» в течение долгого времени не уезжал со стадиона. Рио, Скоулз и Батт говорили Фергюсону, что нужно подписать молодого португальца, даже не подозревая, что сделка уже почти оформлена. Сэр Алекс сказал лидерам команды, что руководство уже занимается трансфером.

20 лет спустя Роналду вновь в «МЮ» и впервые с того времени не сыграет в Лиге чемпионов. Фердинанд понимает, почему игрок этим летом так долго пытался сменить команду:

«Разумеется, он недоволен! Речь ведь о Криштиану Роналду! Я не понимаю, почему вообще столько разговоров насчет того, что он недоволен ситуацией в «МЮ». Он и не может быть доволен, я бы не был. Если человек хочет выигрывать, привык побеждать и бороться за первые места, но вдруг лишается этих возможностей и даже не попадает в Лигу чемпионов – понятное дело, что доволен он не будет. Роналду недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы! Когда он начнет играть, Криштиану подумает: «Что тут за дискотека?»

Как минимум у Рона есть мотивация забить, ведь в 2002-м этого сделать не получилось.

Фото: afpforum.com/East News/AFP PHOTO EPA/LUSA/JOAO RELVAS, AFP PHOTO LUSA / ANDRE KOSTERS