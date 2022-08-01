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«ПСЖ» разобрался с «Нантом» в Суперкубке – 4:0. Первый гол сезона – у Месси

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Дебют Кристофа Гальтье удался.

Во Франции разыграли Суперкубок – первый трофей нового сезона. Разумеется, тут не обошлось без «ПСЖ» – парижане сошлись с «Нантом», обладателем Кубка. Правда, битвы не получилось: в дебютном матче под руководством Кристофа Гальтье звездный «ПСЖ» разгромил соперника – 4:0.

Первым забил Лео Месси: получил мяч на линии штрафной, на скорости прошел защитников, обыграл вратаря и закатил в ворота. После него отличились Неймар (дважды) и Серхио Рамос.

«В прошлом сезоне Неймара и Месси сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырех или пяти недель работы, все хорошо. После этого нужно позволить им выразить себя. Очевидно, у них много талантов», – похвалил своих игроков Гальтье.

Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре отметил изменения в «Париже»: «Мы видим много свежести в этой команде, они счастливы на поле и эффективны. Понятно, что это не тот «ПСЖ», с которым мы встречались в прошлом сезоне». 

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• Месси выиграл 41-й трофей в карьере и первый Суперкубок Франции. Больше трофеев лишь у экс-защитника «Барселоны» и партнера Лео Дани Алвеса – 46.

• Лео забил в 18-м сезоне подряд – он регулярно забивает с сезона-2004/05, когда оформил свой первый гол за «Барсу».

• Гол в Суперкубке стал для него 32-м в финальных матчах.

Ну а для «ПСЖ» победа в Суперкубке уже 11-я – и это рекорд. 9 из 10 последних суперкубков завоевал именно «ПСЖ» – только в прошлом сезоне уступили трофей «Лиллю».

ПСЖ – Нант 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
31 июля, 21.00, «Блумфилд»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 22 Месси, 2:0 – 45 Неймар, 3:0 – 57 Рамос, 4:0 – 82, пенальти Неймар.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 68), Верратти (Паредес, 78), Витинья (Данилу Перейра, 68), Сарабия (Калимуэндо, 84), Месси, Неймар.
НантЛафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Аппиа (Фабио, 78), Сиссоко, Чиривелья (Мохамед, 64), Блас, Коко (Мутуссами, 64), Саймон, Гессан (Коршья, 78).
Предупреждения:
Витинья (16), Коко (38), Мутуссами (75).
Удаление:
Кастеллетто (81).

Я хочу, чтобы у Гальтье все получилось в «ПСЖ»

Фото: REUTERS/Ammar Awad

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