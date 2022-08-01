«ПСЖ» разобрался с «Нантом» в Суперкубке – 4:0. Первый гол сезона – у Месси

Дебют Кристофа Гальтье удался.
Во Франции разыграли Суперкубок – первый трофей нового сезона. Разумеется, тут не обошлось без «ПСЖ» – парижане сошлись с «Нантом», обладателем Кубка. Правда, битвы не получилось: в дебютном матче под руководством Кристофа Гальтье звездный «ПСЖ» разгромил соперника – 4:0.
Первым забил Лео Месси: получил мяч на линии штрафной, на скорости прошел защитников, обыграл вратаря и закатил в ворота. После него отличились Неймар (дважды) и Серхио Рамос.
«В прошлом сезоне Неймара и Месси сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырех или пяти недель работы, все хорошо. После этого нужно позволить им выразить себя. Очевидно, у них много талантов», – похвалил своих игроков Гальтье.
Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре отметил изменения в «Париже»: «Мы видим много свежести в этой команде, они счастливы на поле и эффективны. Понятно, что это не тот «ПСЖ», с которым мы встречались в прошлом сезоне».
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• Месси выиграл 41-й трофей в карьере и первый Суперкубок Франции. Больше трофеев лишь у экс-защитника «Барселоны» и партнера Лео Дани Алвеса – 46.
• Лео забил в 18-м сезоне подряд – он регулярно забивает с сезона-2004/05, когда оформил свой первый гол за «Барсу».
• Гол в Суперкубке стал для него 32-м в финальных матчах.
Ну а для «ПСЖ» победа в Суперкубке уже 11-я – и это рекорд. 9 из 10 последних суперкубков завоевал именно «ПСЖ» – только в прошлом сезоне уступили трофей «Лиллю».
- Дата проведения
- 31 июля, 21.00, «Блумфилд»
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ПСЖ –
Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 68), Верратти (Паредес, 78), Витинья (Данилу Перейра, 68), Сарабия (Калимуэндо, 84), Месси, Неймар.
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Нант –
Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Аппиа (Фабио, 78), Сиссоко, Чиривелья (Мохамед, 64), Блас, Коко (Мутуссами, 64), Саймон, Гессан (Коршья, 78).
- Удаление:
- Кастеллетто (81).
Я хочу, чтобы у Гальтье все получилось в «ПСЖ»
Фото: REUTERS/Ammar Awad
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