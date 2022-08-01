«ПСЖ» разобрался с «Нантом» в Суперкубке – 4:0. Первый гол сезона – у Месси

Дебют Кристофа Гальтье удался.

Во Франции разыграли Суперкубок – первый трофей нового сезона. Разумеется, тут не обошлось без «ПСЖ» – парижане сошлись с «Нантом», обладателем Кубка. Правда, битвы не получилось: в дебютном матче под руководством Кристофа Гальтье звездный «ПСЖ» разгромил соперника – 4:0.

Первым забил Лео Месси: получил мяч на линии штрафной, на скорости прошел защитников, обыграл вратаря и закатил в ворота. После него отличились Неймар (дважды) и Серхио Рамос.

«В прошлом сезоне Неймара и Месси сильно ругали. Я много наблюдаю за ними и общаюсь в неформальной обстановке. Должна быть командная работа. На данный момент, после четырех или пяти недель работы, все хорошо. После этого нужно позволить им выразить себя. Очевидно, у них много талантов», – похвалил своих игроков Гальтье.

Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре отметил изменения в «Париже»: «Мы видим много свежести в этой команде, они счастливы на поле и эффективны. Понятно, что это не тот «ПСЖ», с которым мы встречались в прошлом сезоне».

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• Месси выиграл 41-й трофей в карьере и первый Суперкубок Франции. Больше трофеев лишь у экс-защитника «Барселоны» и партнера Лео Дани Алвеса – 46.

• Лео забил в 18-м сезоне подряд – он регулярно забивает с сезона-2004/05, когда оформил свой первый гол за «Барсу».

• Гол в Суперкубке стал для него 32-м в финальных матчах.

Ну а для «ПСЖ» победа в Суперкубке уже 11-я – и это рекорд. 9 из 10 последних суперкубков завоевал именно «ПСЖ» – только в прошлом сезоне уступили трофей «Лиллю».

Фото: REUTERS/Ammar Awad