Лео и Криш
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Тоже удивились новости о Роналду и инъекциях в пенис? Тут мнение хирурга и история трансформации Криштиану

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Внутри оценка пластического хирурга.

Испанский таблоид La Razon запустил очень неожиданный и даже слегка неловкий инсайд (как написали в комментариях, «что эта спортивная новость делает на нашем урологическом сайте?»): Криштиану Роналду делает инъекции для увеличения пениса. Новость на сайте издания появилась еще в конце июня, но сейчас ее перепечатала Marca, крупнейшее и авторитетное медиа Испании. После этого ее начали обсуждать все и везде.

Это не первый случай, когда стало известно о внешних изменениях Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду помешан на идеальной внешности: колет ботокс в брови и гиалуронку в скулы

Криштиану – фанат красоты. Он правильно питается, постоянно тренируется и иногда прибегает к пластической хирургии.

В 2018 году у нас выходил подробный текст о том, как Роналду менял внешность. Для этого поста мы выбрали главное.

Зубы и челюсть. У Криштиану с детства были проблемы с зубами. Еще в «Спортинге» он поставил керамические брекеты для коррекции прикуса и выравнивания зубов.

С цветом Роналду помогли керамические виниры. На зубы футболисту установили ультратонкие накладки, изготовленные из диоксида циркония – самый дорогой и эффективный способ реставрации зубной эмали. Срок их службы достигает 35 лет, а цена отделки каждого зуба – 800 фунтов.

Реставрация челюсти закончилась операцией на деснах. Врачи подкорректировали неровную линию, приподняв ее вверх. Это позволило увеличить визуальную высоту зубов. Эксперты оценивают полный комплекс процедур в 20 тысяч фунтов.

Ботокс в область бровей. Криштиану регулярно проводит процедуры по очищению кожи лица, например, делает маски и пилинги.

Фарфоровый блик его кожи достигается за счет применения ботокса. Его действие основано на временном расслаблении мышечных тканей – это и позволяет разгладить морщины.

Эксперты считают, что Роналду делает уколы ботокса и в область бровей, чтобы они не казались низкими – в год выходит что-то вроде тысячи фунтов.

Филлеры в скулы. Природа не наделила Криштиану выдающимися скулами, поэтому он экспериментирует. Роналду использует те самые филлеры – препараты, которые вводятся с помощью инъекций для коррекции проблемных зон: тонких губ, низких скул и морщин.

Они и создают эффект объемных скул за счет гиалуроновой кислоты. Эффект после инъекций держится около года.

Коррекция формы носа. Известный пластический хирург Сидней Охана заявлял, что Криштиану изменил нос: «Роналду точно сделал ринопластику. Его нос приобрел практически идеальную форму. Операция сделана качественно». Теперь у Криша не такая широкая переносица.

Волосы. В 2013 году Роналду обратился в клинику, которая специализируется на пересадке волос. Информация о месте проведения трансплантации засекречена, но сегодня его волосы снова выглядят идеально, исчезли и намеки на залысины.

Так что с новыми уколами Роналду?

Дисклеймер. Далее в тексте – детали интимной пластической хирургии, если вам неприятно – не читайте дальше этого абзаца. Мы понимаем деликатность темы. Если вам не хочется знать об уколах Роналду, рядом много футбольных текстов на другие темы: например, разбор трансфера Де Лигта в «Баварию»изумительная статистика Левандовского за 8 лет в Мюнхенеисследование ужасного старта новичков из Германии в АПЛ.

Источник последней новости La Razon пишет, что процедура влияет только на внешний вид, не требует наложения швов и позволяет увеличить толщину половых органов на один-три сантиметра.

Однако в первоисточнике есть как минимум одна существенная ошибка – ботулотоксин вообще не используется в интимной пластической хирургии для увеличения члена. Пластический хирург Борис Неманов объяснил Sports.ru, что часто ботокс вводят в те части тела, где есть излишняя потливость: кисти рук, подмышки. «Ботокс – это токсин, который предотвращает сокращение мышц», – добавил хирург. Иногда ботокс вводят в мошонку, чтобы она казалась объемнее, но именно в пенис ботулотоксин никогда не колют.

Но операции по изменению размера полового члена действительно существуют. В таких целях используют филлеры – гиалуроновую кислоту или собственный жир оперируемого (его берут из других частей тела). Гиалуроновая кислота – гель, который помогает с объемом. Обычно его применяют для увеличения губ, скул, угла челюсти, подбородка.

«Процедура введения гиалуроновой кислоты занимает 20-25 минут. Длительность эффекта – четыре-шесть месяцев. До восьми. Как гель разрушается на лице – точно так же со временем происходит в зоне пениса», – рассказывает хирург.

Обычно в интимную зону вводится от 8 до 14 миллилитров кислоты – это делает пенис шире, объемнее. На процедуру уходит в десятки раз больше гиалуроновой кислоты, чем на те же губы (туда закачивают около 0,6 мл). Поэтому растет и цена – в Москве она стартует от 100 тысяч рублей.

«Пенис в результате становится только толще, но не длиннее, – объясняет Борис Неманов. – Правда, при эрекции эффект менее заметный. Но иногда пациенты приходят именно с просьбой, чтобы в покое он был больше, чем есть сейчас Это довольно востребовано».

Криштиану, вероятно, волнует внешний вид интимной зоны. В 2016 году итальянская модель Элиза Де Панисис, с которой Криш отдыхал на Ибице, рассказала таблоидам, что Роналду использует набивку во время фотосессий, чтобы «причиндалы казались объемнее».

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Gareth Copley, Naomi Baker

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