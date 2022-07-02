Шансов на уход Роналду из «МЮ» все больше – он хочет играть в ЛЧ. Среди вариантов – «Наполи» и даже «Ювентус»

Но есть и намеки, что Рон останется.

Слухи вокруг будущего Криштиану Роналду не стихают: The Times пишет, что португалец уже обратился к боссам «МЮ» с просьбой о трансфере. Причина этого шага – желание Криштиану выступать в ЛЧ, а в «МЮ» пока такой возможность нет: шестое место в АПЛ-2021/22 отправляет в Лигу Европы.

В издании уточняют: Роналду уважительно относится к «Ман Юнайтед», но понимает, что до конца карьеры осталось всего 3-4 года, поэтому нужно играть только в элитном турнире.

Куда может перейти Криштиану?

Есть сразу несколько вариантов – и все из Италии.

• С начала лета Роналду связывают с «Ромой». Первой об этом сообщила итальянская La Repubblica, затем подключились и другие источники. На днях, например, выступил бывший футболист «Юве» и «Фиорентины» Анджело ди Ливио.

«У меня есть подтверждение из нескольких источников, что «Рома» пытается подписать Криштиану. 7 июля может стать датой объявления [трансфера]. Многие доверенные лица и бывшие футболисты говорят об этом», – заявил Ди Ливио для Retesport.

Но против этого трансфера два простых факта: «Рома» не потянет нынешнюю зарплату легенды – он получает 23 млн евро в год, а у римского клуба и так проблемы с финансовым фэйр-плей. И да, команда Жозе Моуринью в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы.

• La Repubblica сообщала, что Роналду через личное окружение предложил себя «Интеру». Но в Милане отказались от Криштиану – из-за высокой зарплаты и возвращения Ромелу Лукаку.

• The Athletic озвучил другой вариант – «Наполи». Пока пишут только про интерес, но на фоне расставания с Лоренцо Инсинье приглашение Криштиану выглядит вполне реальным. Правда, спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли все опроверг: «Мы не заинтересованы в подписании Роналду».

Еще в The Athletic добавили, что в португальце не заинтересован «ПСЖ» – кажется, мы так и не увидим Роналду и Месси в одной команде.

• Итальянские журналисты Джанлука ди Марцио и Лука Момблано писали, что агент нападающего Жорже Мендеш предлагает Криша «Ювентусу» – и Роналду даже готов на серьезное сокращение зарплаты ради возвращения в Турин. Хм, верите?

«Давайте верить, что в следующем году мы возьмем трофеи». Есть и веские намеки, что Криштиану останется

• По информации ESPN, зимой Роналду ставил руководству клуба ультиматум: если Рангник остается, Криштиану уходит. Ральф покинул Англию – условие португальца выполнено.

• Инсайдер Фабрицио Романо писал, что первые переговоры между Криштиану и Тен Хагом прошли позитивно – Роналду никуда не собирается. Зарплата звезды слишком велика для любого итальянского клуба, а в «Роме» довольны Тэмми Абрахамом.

• Sport Witness (не очень достоверно) со ссылкой на собственный источник говорит, что Криштиану никуда не планирует уходить.

• Роналду и Тен Хаг как минимум на словах уже обменялись любезностями. Новый тренер сказал, что португалец точно в планах на следующий сезон: «Криштиану может дать нам голы. Но я обсужу сначала все с ним, прежде чем буду обсуждать это с вами».

А Роналду сказал в интервью официальному каналу «МЮ», что хорошо знает Тен Хага – и верит в проект.

«Знаю, что Тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе», это опытный тренер. Мы должны дать ему время. Все в команде должно измениться в соответствии с его желаниями.

Конечно, я надеюсь, что мы добьемся успеха. Так что я желаю ему всего наилучшего. Мы счастливы и воодушевлены не только как игроки «МЮ», но и как фанаты клуба. Я желаю ему успехов. Давайте верить, что в следующем году мы возьмем трофеи».

Возможно, Криш и правда останется в «МЮ»: если так и произойдет, он не сыграет в ЛЧ впервые за 19 лет. Для Роналду, как пятикратного обладателя Кубка (один раз с «МЮ» и четыре – с «Реалом»), это болезненно.

Правда, сейчас все больше верится в его переезд из Манчестера.

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker; globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples