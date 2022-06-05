У Роналду тьма рекордов. Мы насчитали 78 штук!

Говорит, сам их притягивает.

«Рекорды приходят ко мне сами собой. Я не гонюсь за ними, это они идут ко мне», – красивое заявление Криштиану Роналду в интервью клубному сайту «Манчестер Юнайтед».

А какие рекорды уже побил Криштиану? Давайте пересчитаем и распределим по категориям.

🇪🇺 Лига чемпионов и еврокубки

• Лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов – 140

На втором месте – Лео Месси со 125 голами, а Карим Бензема и Роберт Левандовски (по 86 голов) слишком далеко.

• Лучший ассистент в истории Лиги чемпионов – 42 голевых паса

Здесь тоже второй – Месси (36 ассистов), всего на один меньше у Анхеля Ди Марии. В пятерке еще две легенды – Гиггз (31) и Хави (30).

• Единственный футболист, забивший 17 мячей в ЛЧ за один сезон

Ближе всех подобрался Карим Бензема в минувшем сезоне – у него 15 голов.

• Лидер по голам в соревнованиях под эгидой УЕФА – 224

• Лидер по победам в Лиге чемпионов – 114

• Первый игрок, забивший 100 голов в еврокубках

• Первый игрок, забивший 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб

• Лучший по голам в еврокубках – 143

• Лидер по матчам на основной стадии Лиги чемпионов – 187

На втором месте Касильяс, которого Криштиану обошел совсем недавно, а остальные совсем далеко – в пятерке есть и Месси (лидер среди остальных действующих игроков), но ему до Криша 31 матч.

• Забил больше всех за один групповой этап Лиги чемпионов – 11

• Забил больше всех в плей-офф Лиги чемпионов – 58

• Забил 37 разным командам в Лиге чемпионов – это рекорд

• Забил больше всех с пенальти в истории Лиги чемпионов – 19

• Забил больше всех прямыми ударами со штрафных в истории Лиги чемпионов – 12

• Первый и единственный игрок, забивавший 15 голов в Лиге чемпионов три сезона подряд

• Первый игрок с хет-триком в двух матчах плей-офф ЛЧ подряд

• Первый игрок с голами во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов

• Первый игрок с тремя хет-триками за один розыгрыш Лиги чемпионов

• Единственный лучший бомбардир ЛЧ шесть сезонов подряд

• Лидер по голам в четвертьфиналах Лиги чемпионов – 22

• Лидер по голам в полуфиналах Лиги чемпионов – 14

• Единственный игрок с голами в трех финалах Лиги чемпионов (2008, 2014, 2017)

• Первый игрок, забивший 10 голов одному сопернику в Лиге чемпионов – «Ювентусу»

• Самая долгая голевая серия в матчах ЛЧ – 11 игр подряд с голами

• Лидер по хет-трикам в Лиге чемпионов после 30 лет – 6

• Единственный с 10+ голами в 7 розыгрышах ЛЧ подряд

🌏 Клубный ЧМ

• Лучший бомбардир в истории клубного ЧМ – 7 голов

• Первый футболист, забивавший в двух финалах клубного ЧМ подряд

🙋‍♂️ Индивидуальные награды

• Больше всего попаданий в символическую сборную года по версии FIFPro – 14

• Единственным трижды получил награду лучшего игрока года от ФИФА – FIFA Player of the Year

• Первый игрок, взявший «Золотую бутсу» в двух разных лигах – АПЛ и Ла Лиге

• Первый игрок, кто стал лучшим бомбардиром в АПЛ, Ла Лиге и Серии А

• Чаще всех – 15 раз – попал в сборную года по версии УЕФА

• Взял больше всего наград лучшему футболисту года по версии УЕФА – 4

• Единственный футболист, выигравший чемпионат, кубок, Лигу чемпионов, клубный ЧМ, игрока года в лиге, «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» в двух клубах – «МЮ» и «Реале»

🇪🇸 Ла Лига и «Реал»

• Лучший бомбардир в истории «Реала» – 450 голов

• Лучший бомбардир «Реала» в Лиге чемпионов – 105 голов

• Лидер по хет-трикам в Ла Лиге – 25

• Лидер по голам с пенальти в Ла Лиге – 61

• Быстрее всех в Ла Лиге забил 150 мячей – 140 матчей

• Быстрее всех в Ла Лиге забил 200 мячей – 178 матчей

• Быстрее всех в Ла Лиге забил 300 мячей – 286 матчей

• Лучший бомбардир в истории мадридского дерби с «Атлетико» – 22 мяча

• Лучший бомбардир «Реала» в класико – 18 голов

• Первый игрок, отличившийся в шести класико подряд

• Единственный игрок, забивавший 30 голов в Ла Лиге в шести сезонах подряд

• Единственный, кто в одном сезоне Ла Лиги забил 19 командам

• Автор наибольшего количества хет-триков в одном розыгрыше Ла Лиги – 8

• Лучший бомбардир Ла Лиги среди португальцев – 311 голов

• Первый игрок в истории «Реала», забивший в 8 турах Ла Лиги подряд

🇮🇹 Серия А и «Ювентус»

• Самая длинная голевая серия в истории Серии А – 11

• Лучший бомбардир Серии А среди португальцев – 81 гол

• Провел самый результативный сезон для игрока «Ювентуса» – 37 голов

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Премьер-лига и «Манчестер Юнайтед»

• Первый игрок моложе 21 года, оформивший дубли в трех матчах АПЛ подряд

• Первый португалец с хет-триком в АПЛ

• Лучший бомбардир Премьер-лиги среди португальцев – 102 гола

🇵🇹 Сборная Португалии

• Единственный забил на 4 чемпионатах мира

• Лучший бомбардир в истории матчей сборных – 115 голов

• Лидер по голам за сборную в течение календарного года – 32

• Первый футболист с 10 хет-триками за сборную

• Самый возрастной футболист с хет-триком на ЧМ – 33 года и 130 дней

• Первый футболист, забивавший на 12 турнирах сборных подряд

• Единственный, кто забил 46 разным сборным

• Лучший бомбардир отборов к Евро – 31 гол

• Лучший бомбардир финальных турниров Евро – 14 голов

• Первый, кто сыграл и забил на 5 чемпионатах Европы – с 2004 по 2020-й

• Первый, кто забил 3 и больше на трех чемпионатах Европы – в 2012-м, 2016-м и 2020-м

• Лидер по голам головой в финальных турнирах Евро – 5 мячей

• Лидер по матчам в отборах и финальных турнирах Евро – 59

• Первый игрок, участвовавший в трех полуфиналах чемпионатов Европы

• Лидер по числу наград лучшему игроку матча на чемпионатах Европы – 6

• Первый по количеству матчей как капитан сборной – 128

• Лучший ассистент сборной Португалии – 32

• Лидер по голам за календарный год в сборной Португалии – 14

• Лидер по матчам на финальных турнирах ЧМ за Португалию – 17

• Самый молодой футболист, сыгравший 100 матчей за сборную – 27 лет, 8 месяцев и 11 дней

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Отдельно вынесем два достижения, которые охватывают свершения Роналду и в клубах, и в сборной на длительном временном отрезке:

• Лучший бомбардир в истории в официальных матчах – 807 голов

Вечно обсуждаемый рекорд по голам (Пеле и Йозеф Бицан вошли в чат) Роналду вряд ли побил, но вот если считать только официальные матчи – он однозначно король.

• Единственный футболист, забивавший по 50+ голов 7 календарных лет подряд

Если не нашли своего любимого рекорда, который установил Роналду – подсказывайте в комментариях!

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, Michael Steele, Jasper Juinen, John Gichigi, Denis Doyle, Chris Ricco, Alex Livesey, Bernadett Szabo – Pool, Bryn Lennon