«Лео, клянусь, я не всегда такая». Месси посмотрел сторис аргентинской актрисы – и отписался

Лали Эспосито раскаивается.

Лионель Месси подписан в инстаграме на 284 пользователя – и еще недавно среди них была аргентинская актриса и певица Лали Эспосито.

Buscando la cuenta alternativa de messi pic.twitter.com/fJdU6vuqTL — Best of Lali Esposito (@laliesposfires) 9 февраля 2022 г.

Все изменилось, когда Лали добавила Месси в список лучших друзей, и ему стал доступен контент, которым актриса делится с узкой аудиторией. Она рассказала об этом на испанском ТВ-шоу El Hormiguero:

«Со мной произошло что-то потрясающее: я преувеличиваю, но для меня это было немного сильно. У меня язвительный юмор, поэтому некоторые сторис я отправляю «Лучшим друзьям», а не на аудиторию в 10 миллионов человек. Просто не хочу никого обидеть или чтобы кто-то сказал: «Что не так с этой сумасшедшей женщиной?» Я загрузила что-то странное и смешное из жизни – и вдруг вижу, что Лео Месси это увидел. Меня это немного смутило, хотя я сама добавила его в список лучших друзей. Как я могу не добавить соотечественника номер один в мире? Но я не ожидала, что кто-то из футбольных звезд найдет время, чтобы увидеть это».

И вдруг Месси отписался от Лали. Девушка попыталась спасти ситуацию на шоу: «Лео, клянусь, я не всегда такая. Я люблю тебя! Лео, если ты думаешь, что я не в порядке: ты прав, но не отписывайся от меня».

Вообще-то Лали и Месси знакомы лично. А еще девушка занималась благотворительностью вместе с «Ривер Плейт»

Актриса с детства связана с футболом, ее отец Карлос Эспосито – футбольный тренер, а брат Патрисио – бывший футзалист, играл в Италии. Именно брат дал ей прозвище Лали, так как в детстве не мог выговорить «Мари» (настоящее имя девушки – Мариана).

К Месси у Эспосито теплые чувства. В 2017-м она познакомилась с ним во время тура по Испании.

В том же году случилась еще одна связь с футболом. Лали поддержала кампанию «Ривер Плейт» по сбору игрушек, которые подарили 12 тысячам детей, проводивших Рождество в больницах.

Актриса встретилась с руководством клуба и позировала на «Монументале» под 10-м номером.

Вообще она любит «десятку». Видимо, симпатия к Месси не отпускает:

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Что еще надо знать про Эспосито?

Девушку прославил сериал «Почти ангелы» (2007-2010). Вместе с другими актерами она стала участницей группы Teen Angels, которая появилась во время съемок и существовала с 2007-го по 2012-й. Из свежего: в 2021-м на Netflix вышли два сезона криминального сериала «Красный дерматин», где она сыграла одну из главных ролей.

В 2013-м Лали начала сольную музыкальную карьеру, а в 2014-м ее дебютный альбом вышел на первое место в Аргентине и странах Латинской Америки. Тогда же Эспосито заняла третье место среди самых сексуальных аргентинок (опрос Radio Continental) и 27-е – по влиятельности в испаноязычном твиттере. В инстаграме у поп-дивы больше 10 млн подписчиков.

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Правда, теперь среди них нет Месси.