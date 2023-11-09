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Танцы Багдасара и три перстня Кутуза. Тест по истории Media Football Awards

Николай Осипов Николай Осипов
Winline Медиалига Winline Медиалига
«Кутуз» Сергей Кутузов «Кутуз» Сергей Кутузов
«Багдасар» Эдуард Багдасаров
Некит 2Drots Некит 2Drots
Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
Медиафутбол Медиафутбол

Вспоминаем 2022-й.

Год завершается, а значит пора подводить итоги. Winline Медиалига и Sports.ru запустили Media Football Awards – премию, в которой определяются главные люди и события года.

Старички медиафутбола помнят, что впервые MFA прошла в 2022-м. Получилось ярко: много споров из-за шорт-листов, роскошное офлайн мероприятие и красивые перстни в качестве награды победителям.

Сможете вспомнить главные моменты прошлогодней Media Football Awards?

Winline Media Football Awards: Медиалига и Sports.ru запускают голосование среди болельщиков

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