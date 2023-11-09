Танцы Багдасара и три перстня Кутуза. Тест по истории Media Football Awards

Вспоминаем 2022-й.

Год завершается, а значит пора подводить итоги. Winline Медиалига и Sports.ru запустили Media Football Awards – премию, в которой определяются главные люди и события года.

Старички медиафутбола помнят, что впервые MFA прошла в 2022-м. Получилось ярко: много споров из-за шорт-листов, роскошное офлайн мероприятие и красивые перстни в качестве награды победителям.

Сможете вспомнить главные моменты прошлогодней Media Football Awards?