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Осипов, Федос или Некит? А может Азамат или Егоров? Голосуй за персону года в медиафутболе

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
2Drots 2Drots
Отар Кушанашвили Отар Кушанашвили
Дмитрий Кортава Дмитрий Кортава
Азамат Мусагалиев Азамат Мусагалиев
Николай Осипов Николай Осипов
Некит 2Drots Некит 2Drots
Winline Медиалига Winline Медиалига
Федор Маслов Федор Маслов
ФК 10 ФК 10
Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
Амкал Амкал
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Родина Медиа Родина Медиа
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – персона года в медиафутболе.

На приз претендуют: Николай Осипов, Дмитрий Кортава (оба – сотрудники Медиалиги), Федос («Амкал»), Некит 2Drots (2Drots), Дмитрий Егоров («БроукБойз»), Азамат Мусагалиев (ФК «10»), Отар Кушанашвили («Родина Медиа»).

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

https://www.sports.ru/mediafootball/1115602121}

Голосуй за лучшего игрока года в медиафутболе

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

4 комментария

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кашкаКа
Без мата за Азамата
+1
0
+1
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Зверёк
Не понял,где Дэн безопасность?😂
0
0
0
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Виктор Герасимов
Азамат.Очень прикольно,что такие люди получают кайф от футбола.
0
0
0
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