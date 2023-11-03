Шедевр Григоряна, акробатика Струнина или спасительный от Кашая? Выбираем лучший гол года в медиафутболе
Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – гол года в медиафутболе.
На приз претендуют: Артак Григорян («Матч ТВ»), Джичо (Fight Nights), Ника Пилиев («Бей Беги»), Кашай («Титан»), Игорь Струнин («Эгриси»), Бала (2Drots), Кузя («Амкал»).
Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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