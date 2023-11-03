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Шедевр Григоряна, акробатика Струнина или спасительный от Кашая? Выбираем лучший гол года в медиафутболе

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Амкал Амкал
Ника Пилиев Ника Пилиев
рейтинги рейтинги
Fight Nights Fight Nights
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Игорь Струнин Игорь Струнин
Московский Кубок Селебрити Московский Кубок Селебрити
Артак Григорян Артак Григорян
Дмитрий Кузькин Дмитрий Кузькин
«Джичо» Давид Джичоная «Джичо» Давид Джичоная
МФК Сахалинец МФК Сахалинец
ФК Деньги ФК Деньги
Winline Медиалига Winline Медиалига
«Кашай» Никита Кашаев «Кашай» Никита Кашаев
БроукБойз БроукБойз
Эгриси Эгриси
Матч ТВ Матч ТВ
«Бала» Александр Балашов «Бала» Александр Балашов
Бей Беги Бей Беги
2Drots 2Drots
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – гол года в медиафутболе.

На приз претендуют: Артак Григорян («Матч ТВ»), Джичо (Fight Nights), Ника Пилиев («Бей Беги»), Кашай («Титан»), Игорь Струнин («Эгриси»), Бала (2Drots), Кузя («Амкал»).

Голосование стартовало 3 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

https://www.sports.ru/mediafootball/1115588439}

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

3 комментария

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EM
Григорян <3
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AllexBochenkov
А гол Балы в ворота Чисто Питера не в счет да??? Когда он с угла штрафной положил.
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Алексей
А где гол Балы с 30 метров
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