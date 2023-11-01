Обеликс Уткин, супергерои «Броуки» или картонные игроки «Эгриси». Выбираем лучший медиафутбольный перфоманс года
Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – лучший перфоманс года в медиафутболе.
На приз претендуют: Сергей Дурасов, «БроукБойз», Василий Уткин, «Эгриси» и Чужой.
Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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