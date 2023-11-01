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Обеликс Уткин, супергерои «Броуки» или картонные игроки «Эгриси». Выбираем лучший медиафутбольный перфоманс года

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
БроукБойз БроукБойз
Василий Уткин Василий Уткин
Сергей Дурасов Сергей Дурасов
Эгриси Эгриси
Антон Чужой Антон Чужой
Winline Медиалига Winline Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший перфоманс года в медиафутболе.

На приз претендуют: Сергей Дурасов, «БроукБойз», Василий Уткин, «Эгриси» и Чужой.

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

 

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Подробная информация о голосовании и о других номинациях

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